SIM PIN Kodu Nedir ve Kullanmak Gerekli mi?

SIM kartlar, tüm dünyada telefon kullanıcılarını tanımlamak için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Cep telefonu operatörlerine kim olduğunuzu ve hangi paket için ödeme yaptığınızı üzerlerinde çip bulunan minik plastik parçalarla söylersiniz. Çoğumuz için gerekli olmalarına rağmen, bir SIM kartta kontrol edebileceğiniz tek güvenlik etkeni PIN kodudur. Peki SIM PIN kodunu gerçekten kullanmak gerekiyor mu?

SIM PIN kodu nedir?

PIN, Kişisel Kimlik Numarasının (Personal Identity Number) kısaltmasıdır ve dört basamaktan oluşan bir erişim kodunu temsil eder. Bir SIM kart satın aldığınızda, bunun için de bir PIN alırsınız. Operatörünüzün mobil ağına erişebilmek için, SIM kartı telefonunuza taktıktan sonra etkinleştirmek için bu dört basamaklı koda ihtiyacınız var.

SIM PIN'inin ne olduğunu daha iyi anlamak için SIM kartın ne olduğunu da bilmelisiniz: Plastik bir yüzey üzerinde duran küçük bir çiptir. Bu çip, mobil operatörünüzün telefon numaranızı ve ona tahsis edilen ses ve veri planlarını tanımlayabileceği araçtır. SIM, Abone Kimlik Modülü (Subscriber Identity Module) demenin kısa bir yoludur ve artık neden böyle adlandırıldığını biliyorsunuz. SIM kartınızdaki bilgileri korumanın tek yolu SIM PIN kodudur.

Mobil operatörünüz tarafından belirlenen varsayılan SIM PIN'ini kullanmayı seçebilmenize rağmen, güvenlik açısından bunu yalnızca sizin bildiğiniz yeni bir PIN ile değiştirmek daha iyidir.

SIM PIN'i kullanmak gerekir mi?

SIM kartınız için yalnızca üç kez yanlış PIN girebilirsiniz, bundan sonra SIM'iniz çalışmayı durdurur ve mobil ağınıza erişiminizi kaybedersiniz. Yani telefonunuzu kaybetseniz veya birisi çalsa bile, veri planınız aracılığıyla telefon görüşmeleri yapması veya internete erişmek için telefonunuzu kullanması ihtimalinin çok az olacağı anlamına gelir.

Kendi başınıza üç kez yanlış SIM PIN kodunu girerseniz, SIM'in PIN şifresini Kilit Açma Kodu olan PUK kodunu girerek sıfırlayabilirsiniz. PUK kodu da yalnızca sınırlı sayıda (10) yanlış girilebilir, bu da SIM'iniz ve üzerindeki kişisel verileriniz için ekstra bir koruma katmanı sağlar.

Android ile iOS'taki SIM PIN kodu arasında herhangi bir fark var mı?

SIM kartlar, kullandığı işletim sistemi ne olursa olsun, onu destekleyen herhangi bir telefon veya akıllı telefonda çalışır. Bu nedenle, bir Android akıllı telefonda veya bir iPhone'da SIM kart kullanmanız fark etmez, çünkü aynı işi yaparlar ve aynı şekilde çalışırlar. Android ve iOS'taki SIM PIN kodu arasında hiçbir fark yoktur.

SIM PIN koduna ihtiyacım var mı?

Tüm SIM kartların PIN kodları vardır ancak bunları devre dışı bırakabileceğiniz için kullanmak tamamen isteğe bağlıdır. Ancak biz bir SIM PIN koduna ihtiyacınız olduğuna inanıyoruz. Zira akıllı telefonunuz çalınırsa cihazın telefon görüşmesi yapmaması veya ses ve veri planını kullandırtmaması hırsız için daha kötüdür. Ayrıca hırsız size yakın olan ve özel hayatınızla doğrudan ilgilenen biriyse sesli postanızı dinleyebilir veya yeni mesajlarınızı okuyabilir.