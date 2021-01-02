Adobe Flash desteği resmen bitti. Steve Jobs, Şubat 2010'da Apple iPad için bir tanıtım turundaydı ve bir muhabirin sorusuna yanıt olarak, iPhone ve iPad'de neden Adobe Flash'ın kurulu olmadığını açıkladı. Flash, animasyon için kullanılan bir multimedya platformudur. Flash üzerinde çalışan reklamlar ve video oyunları her iki cihazda da görünmüyordu ve Apple'ın CEO'su Flash'dan "CPU domuzu" olarak bahsetti. Ayrıca "sorunlu" olarak adlandırdı ve "güvenlik açıklarıyla" dolu dedi. Apple bizzat iPad'de de test ettiğinden pil tüketiminden haberdardı. Jobs bundan önceki ay Apple çalışanları için bir Soru-Cevap oturumu yapmış ve Adobe'a saldırmıştı. Jobs, Mac'in çöktüğü nadir durumlarda bunun genellikle Flash'tan kaynaklandığını söylemişti.

Steve Jobs Haklıydı: Adobe Flash Desteği Bitti

Geçmişte bu iPhone'larda Adobe Flash çalıştıran hacker'lar oldu. Hatta böyle bir video Haziran 2010'da ortaya çıktı ve Flash'ın bir iOS telefonda çalıştırıldığı ilk zamanlardı. Ancak Jobs'ın bahsettiği tüm olumsuzluklar, hatalar, pilin hızlı bitmesi ve güvenlik sorunları olması hemen kendini göstermişti.

Öte yandan Google, Adobe Flash'ı iOS'e karşı bir farklılaştırıcı olarak Android ekosistemine kabul etmiştir. Motorola DROID ve Nexus One Flash desteği alan ilk Android telefondan ikisidir. Mobil Flash, animasyonlu reklamların ve belirli video oyunlarının tarayıcıda çalışmasına izin verirken, yavaştı ve yüklü olduğu modellerde pili gerçekten de hızlı tüketiyordu. Android hayranları bile Steve Jobs'ın Flash hakkındaki yorumlarına katılmak zorunda kaldı ve Adobe sonunda yazılımın mobil sürümü için desteğini çekti.

Dün yani 2020'nin son günü Adobe'un Flash Player'ı desteklediği son gün oldu. Ve 12 Ocak 2021'den sonra tüm Flash içerikler artık çalışmayı durduracak. Görünüşe göre Steve Jobs, HTML5'in Flash'ın yerini alacağı çağrısında haklıydı. Bu hareket 2015'te YouTube gibi uygulamaların Flash'ın yerine HTML5 kullanmasıyla başlamıştır. Platformun bir zamanlar övgüyle karşılanan masaüstü ve mobil versiyonu şimdi bir anda ortadan yok olmuş durumda.