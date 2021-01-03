Kayıp Samsung cihazını bulmak nasıl yapılır bundan bahsedelim. Samsung’un SmartThings uygulaması normalde akıllı ev cihazlarınızı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden yönetmek için kullanılır. Örneğin, Samsung hava temizleyicinizi veya Family Hub Buzdolabınızı uzaktan kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte çok az kişi, yeni Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Watch 3 veya Galaxy Buds Live gibi kayıp Samsung Galaxy cihazlarınız bulmaya yaradığını da biliyor.

Samsung SmartThings nasıl kurulur ve yapılandırılır?

İlk adım, SmartThings uygulamasını Samsung Galaxy cihazınıza yüklemektir. Uygulama, cihazınıza önceden yüklenmiş olmalıdır, ancak buna sahip olmama ihtimaliniz de var.

SmartThings'i açın ve Samsung hesabınızla oturum açın. Tüm Samsung Galaxy cihazlarınızda kullandığınız hesapla aynı olmalıdır. Akıllı telefonunuzda / tabletinizde veya akıllı saatinizde zaten bir Samsung hesabıyla oturum açtıysanız, uygulama otomatik olarak bu hesabı kullanır ve oturum açmanıza gerek yoktur.

Ardından SmartThings izinler ister. SmartThings Find hizmetini kullanmak için, uygulamanın cihazınızın konumuna erişmesine izin vermelisiniz.

Gerekli izinleri verdikten sonra, SmartThings uygulamasının ana sayfasını görürsünüz. Merkezde, SmartThings Find bölümünü bulacaksınız. Üzerine dokunun ve bir eklentinin indirilmesi gerektiği konusunda bilgilendirilirsiniz. İndir'e dokunun ve bekleyin.

Samsung Galaxy cihazlarınızda SmartThings Find nasıl kullanılır?

Samsung Galaxy cihazınızı bulamadığınızda SmartThings uygulamasını açın. Samsung AX60R5080WD hava temizleyicisi gibi SmartThings Find özelliğini kullanamayan akıllı ev cihazları dahil tüm Samsung cihazları görürsünüz.