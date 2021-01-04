Cyberpunk 2077 nihayet çıktı ve kimileri için tüm hype'ın hakkını verdi. Bu makalede oyunun tüm beklentileri karşılayıp karşılamadığına odaklanmayacağız (kesinlikle eksikleri var) ancak bunun yerine bir mobil alternatifler listesi sunacağız.

Cyberpunk 2077 Benzeri Mobil Oyunlar

Elbette, Stadia ve GeForce Now aracılığıyla cep telefonunuzda Cyberpunk oynayabilirsiniz, ancak bu yıl düzenli bir yama akışı var ve hayranlar en iyi oyun deneyimini yaşamak için biraz daha uzun süre beklemek isteyebilirler. Bu arada, Android ve iOS için bu Cyberpunk 2077 mobil alternatifleriyle cyberpunk açlığınızı giderebilirsiniz.

Mindcell (iOS/Android)

Mindcell, yakın gelecekte geçen eğlenceli bir üçüncü şahıs macera oyunudur. Kahraman bir laboratuvar faresini oynuyor ve neler olup bittiğini öğrenmek için riskler alıyorsunuz. Konu aslında oldukça ilginç ve savaş biraz hantal ve grafikler biraz modası geçmiş gibi görünse de, Cyberpunk 2077 tarzında 4-5 saatlik bir oyun oynayabilirsiniz.

Into Mirror (iOS/Android)

Into Mirror, Neuromancer ve Blade Runner gibi kült eserlerden ilham alıyor. Oyun aslında bir 2D platform oyunudur, ancak kurumsal ajanlar ve ölümcül dronlarla birlikte karanlık bir "siberpunk" atmosferine sahiptir.

Technobabylon (iOS)

Bu siberpunk havasını ve oldukça güzel bir şekilde yakalamayı başaran bir başka retro görünümlü başlık. Oyun yarı distopik bir gelecekte geçiyor ve Newton şehrinin karanlık sırrını ortaya çıkaran birden fazla karakterle oynayabilirsiniz. Yıl 2087 ve genetik mühendisliği, yapay zeka gözetmenleri, gizemli akıl kırıcı cinayetler ve birbiriyle örtüşen çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Grafiklere aldırış etmiyorsanız, kesinlikle bu cyberpunk macera oyunundan keyif alacaksınız. Bu iOS'a özeldir ve maliyeti 5 ABD dolarıdır, ancak ilgi çekici hikaye harcadığınız zamana (ve paraya) değer.

Exiles (Android)

Exiles oyunu, eleştirmenlerce beğenilen Ravensword: Shadowlands'in arkasındaki stüdyo Crescent Moon Games'in buluşudur. Exiles tam anlamıyla bir siberpunk oyunu değil ve her yerde Mass Effect ilhamları var ama yine de oyunun açık dünyası, güzel grafikleri ve biraz karanlık hikayesi listeye girmeyi hakediyor.

Neo Cab (iOS)

Otomasyonun sınırları aştığı bir dünyada insanlığa tutunun. Los Ojos sokaklarında kiralık son insan sürücü Lina olarak oynayın.

Beyond a Steel Sky (iOS)

Beyond a Steel Sky, Broken Sword serisinin yaratıcısı Charles Cecil ve Watchmen'in arkasındaki efsanevi çizgi roman sanatçısı Dave Gibbons'ın ortak çalışmasıdır. Sonuç, parlak bulmacalar ve renkli karakterlerle dolu dinamik ve canlı bir megapolis olan Union City'de geçen fantastik görünümlü bir macera oyunudur.

Cyberworld Online: Açık Dünya RPG (Android)

Cyberworld Online kesinlikle farklı bir oyun. Gecikme sorunları, yetersiz karakter animasyonları ve hatalar yüzünden biraz rahatsız edici gelebilir. Bu oyunun ilginç yanı, çevrimiçi çok oyunculu modda 8 oyuncuya kadar oynanış sunmasıdır.

Cyber Hunter (Android/iOS)

Cyber Hunter, parkur becerilerinize meydan okuyacak yeni nesil, rekabetçi bir mobil oyundur. Özetle cyberpunk tarzı bir battle royale oyunudur.

Punk Royale 2052: A Cyberpunk Battle (Android)

Bir özel jetten hava dalışı yapın ve bir ahlaksızlık ve kaos şehri olan fütüristik ada 'Ocean City'ye inin. Yeteneklerinizi geliştirin ve yüksek teknolojili silahlar kullanarak rakiplerinize meydan okuyun. Harika sibernetik güçlendirmeler bulmak için haritayı baştan sona gezin.

Cyberpunk 2069 (Android)

Birinci şahıs nişancı oyunudur ve orijinal Cyberpunk 2077'ye en yakın deneyimlerden biridir.