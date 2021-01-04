Tüm modellerde olduğu gibi iPhone 4 ekran değişimi de en iyi teknik servis araştırılarak yapılması gereken bir konu. Yüksek kaliteli gövde yapısı sebebiyle zamana meydan okuyan iPhone 4'te ekrana görüntü gelmiyor, cihaz açılıyor fakat görüntü yok, ekranda mürekkep izi var, ekran boydan boya çatladı, ışık var ama ekran gelmiyor, düşme sonrası ekranda çizgi / çizgiler çıktı gibi şikayetlerin tek çözümü ekran tamiri yani onarımı olarak düşünülmelidir. iPhone 4 iç ekran kırılması deneyimli teknik servis merkezleri için sıradan ve kolay çözülebilir bir konudur. Artık güncelliği sebebiyle de iPhone 4 yeni ekran taktırma fiyatı gayet uygun. Bir zamanların efsanesi iPhone 4'ü şöyle bir anımsayalım derseniz şöyle buyurun…

iPhone 4 ekran değişimi işlemi uygun fiyatlı ve aynı gün içerisinde yapılabilir.

iPhone 4 orijinal ekran değişimi uygun fiyatlı olarak gerçekleştirilebilecek bir işlemdir. Elbette ekran değişimi sonrası hassasiyet sorunu, renk değişimi, algılamama, cihaz tepki vermiyor, görüntü sarardı veya pembeleşti gibi şikayetleri yaşamamak için iPhone 4 model telefonunuza orijinal kalitede bir ekran değişimi işlemi yaptırmalısınız. Ekran değişimi sonrası yavaşlama ve ısınma gibi şikayetler almamak için emin adımlarla hareket etmelisiniz. iPhone 4 için en ucuz ekran arayışı bazen size daha pahalıya patlayabilir, ekran yenileme sonrası şarj çabuk bitiyor gibi sorunlarla bile karşılaşabilirsiniz. O yüzden iPhone 4 ekran tamiri için en iyi servis konusunda size yol göstereceğiz.

iPhone 4 Ekran Değişimi Fiyatı

Bazı durumlarda iPhone 4 için ekran değişimi yaptırmaktan başka çareniz yoktur. Ucuz ve kaliteli ekran değişimi yaptırmanız, orijinal kalitede ekran seçmeniz cihazınızı ilk günkü rahatlığıyla kullanmanız için son derece önemli. iPhone 4 ön camın üstüne düştü, ekranın yarısı çalışıyor, cam sağlam ama ekran çatlak, görüntüler veya renkler karışıyor gibi şikayetler ekran onarımı gerektirir. Çatlak ekranlı iPhone 4 kullanılır mı derseniz onun da çok uzun bir süre garantisi verilemez. Yani bazen de iPhone 4'te cam sağlam ama ekran çatladı gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Uygun fiyata yapılabilen iPhone 4 kırık ekranı yenileme işlemi aynı gün gerçekleştirilebilmekte. Sadece bir saat sürecek bu işlem için şehir dışından ücretsiz kargo ile iPhone 4 ekranı değiştirtme işlemi yapılabiliyor. Bu işlemde güvenebileceğiniz bir teknik servis tavsiyesi için yazımızı okumaya devam edin.

iPhone 4 ekran değişimi sonrası garanti bir kalite istiyorsanız uzman bir teknik servis tavsiyesi gerekiyor.

iPhone 4 Kırık Ekran Tamiri

iPhone 4 kırık ekran tamiri, özellikle çıkma ekran ve ikinci el ekranlardan kaçınılarak yapılması gereken bir konudur. Hangi şartlarda kullanıldığı belli olmayan eski iPhone 4 ekranları cihazınızda daha büyük sorunlara yol açabilir. Unutmayın ki; bozuk cihazdan sökme iPhone 4 ekranı, ıslanma sonrası görüntü gitti, suya düştükten sonra ekrana görüntü gelmedi, çarpma sonrası ekran bozuldu, yere düşme sonrası ekran bir daha açılmadı, Apple logosu gelmiyor, ekranda ışık yanıyor ama logo gelmiyor gibi şikayetlerle servise getirilmiş olabilir. Bu işlemde izlenecek en doğru yol çıkma olmayan, sıfır, yüksek kaliteli bir iPhone 4 ekranı ile onarımı yaptırmaktır.

iPhone 4 Ekran Taktırma

Bazı durumlarda iPhone 4 ekran revizyonu şarttır. Hatta cihazın ekranının kırılması, özellikle yeni cihaza geçiş fikri oluşturabilir. Ancak ekranı kırık iPhone 4'ü değerlendirme ve içindeki verileri geri alma, kurtarma için ekranın onarımı en doğru yoldur. Evde iPhone 4 ekran tamiri işlemi olmaz. Bu işlemlerin çoğu daha büyük bir arıza oluşturarak "ekranı değiştirdim ama telefon bozuldu" durumunu oluşturur. iPhone 4'te hem cam, hem de ekran kırıldı sorununda da iyi bir teknik servisle çalışmalısınız. iPhone 4'te ekran değişimi sonrası renk farkı, doygunluk farkı gibi olumsuz sorunları yaşamamanız için ve ucuza ekran değişimi yapan en hızlı teknik servis için İstanbul'da Anadolu Yakası bölgesinde faaliyet gösteren teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi tavsiye ederiz. WhatsApp'tan firmaya ulaşmak ve yaşadığınız iPhone 4 ekran değişimi sorunu ve fiyatı konusunda hemen destek almak için buraya tıklayın.