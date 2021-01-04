iPhone 4 ön cam değişimi, aynı gün yapılabilen uygun fiyatlı işlemlerden biridir. Bazen iPhone 4'te ön cam yere düşüp çatladı, darbe sonrası cam paramparça oldu, düşme sonrası kırıldı, ezilip tuzla buz oldu veya ekran sağlam ama cam kırıldı gibi talihsizlikler yaşanabiliyor. Öncelikle belirtmek isteriz ki iPhone 4 ön cam tamiri veya onarımı ancak birebir değişimi yapılarak çözülen bir işlemdir. Cihazın güncellik durumundan ötürü en kaliteli ön cam değişimi bile uygun fiyatlı ve ucuz şekilde yaptırılabilmektedir. Ön cam yenileme işlemi, ekran değişimi işleminden farklı olarak daha düşük maliyetli olmaktadır. Bazı durumlarda pek tabii iPhone 4'te cam ve ekran değişimi de aynı anda yapılabilmektedir. Bu tamamen cihazın ne şekilde hasar aldığına bağlı. Merak ediyorsanız ekran değişimi ile ilgili bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 4 yere çarptı veya elimden kaydı gibi kazalar günlük hayatta sıkça yaşanmaktadır. Bazen de nasılsa halıya düştü bir şey olmaz diye düşünülen telefonlarda bile ön cam değişimi yapılması gerekmektedir. Söylediğimiz gibi; birçok durumda iPhone 4'te ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapılabiliyor. Bu biraz da sizin şansınıza kalmış. Öncelikle telefonunuzun durumunu değerlendirin. Ön cam çatladı ekran da değişir mi diye düşünmeyin. Profesyonel bir teknik servis size doğruları söyleyecektir. Tabi siz yine bilinçli bir müşteri olun. iPhone 4'te düşme sonrası cam kırıldı ama ekran da kırıldı mı diye ekranı iyice bir inceleyin. Ekranda eğer hiçbir şey yoksa kurtarılarak sadece ön cam değişimi yaptırabilir, en uygun şekilde cihazınızı ilk haline getirebilirsiniz. Dediğimiz bazen iPhone 4 bir karış mesafeden düştü ekranı kırıldı da olabilir bazen bir metreden düştü bir şey olmadı da…

Profesyonel servis merkezlerinde iPhone 4'te sadece ön cam değişimi de yapılabiliyor. Yeterli teknik donanımı olmayanlar sizi ekran ve ön cam değişimini aynı anda yapmaya zorlayacaklar ve maliyeti yükseltmek isteyeceklerdir.

iPhone 4 Dokunmatik Algılamıyor

iPhone 4'te ön cam çatlaması sonrası dokunmatik algılamıyor, yavaşladı, çalışmıyor gibi şikayetler oluşabilir. Ekran hassasiyeti azaldı diyen kullanıcılar da olabiliyor. Bu normal bir durumdur fakat her çatlamada gerçekleşmez. Ekran koruyucu sökme sırasında cam çatlaması veya çatlağın büyümesi, camın kırılması ve dökülmesi de kullanıcıların başına gelen sorunlar arasında. Eğer iPhone 4'te dokunmatik algılamama sorunu sizin de başınıza geldiyse ön cam yenilemesi ile cihazınızı ilk günkü orijinal haline ve performansına getirebilirsiniz. Ön cam değişimi aynı zamanda eski çiziklerden de kurtulmanızı sağlayacaktır. Hatta iPhone 4'te cam kırılması için kırılmaz cam filmi kullansanız bile bazı çok şanssız durumlarda cam yine kırılabiliyor. O yüzden kaliteli bir cam kırılmasını engelleyen kırılmaz cam filmi ile cihazınızı korumalısınız.

iPhone 4 ön cam değişimi işlemi uygun fiyatlı olarak aynı gün teslim olarak yapılabilmektedir.

iPhone 4 Ön Cam Yenileme Fiyatı

iPhone 4'te çatlak veya kırık cam tamiri oldukça uygun fiyata yapılabiliyor. Fakat ön cam değişimi üst seviye ekipmanlar ve tecrübeli teknisyenlerin yapması gereken bir işlemdir. Bazı servisler kullanıcıyı hem ön cam, hem de ekran değişimine yönelterek haksız kazanç elde edebilirler; o yüzden teknik servis tavsiyesi yaparak sizi buz makinesi kullanarak sadece ön camı değiştirebilen bir merkeze yönlendireceğiz. Böylelikle iPhone 4 ön cam değişimi uygun fiyatlı ve hızlı şekilde şekilde gerçekleştirilebiliyor.

iPhone 4 Ön Cam Kırık Kullanılabilir mi?

iPhone 4'ü ön cam kırık kullanma çok büyük bir hatadır. Kırık cam lensin önündeyse kötü fotoğraf çekimi sorunu yaratabilir. Hijyenin önemli olduğu şu dönemde temizliği zorlaştırma, dökülme ve takılma gibi sorunlarla hayatınızı zorlaştırır. Temizlik sırasında çatlaklardan sıvı girdi ve ekran bozuldu gibi sorunları doğurabilir. Kırık veya çatlak cam ele, yüze batabilir. Çocuklar için tehlikeli olmakla birlikte ön cam değişimi ile orijinal ekranınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. iPhone 4 veya herhangi bir telefon ön cam çatlakken kullanılır mı sorusuna verilebilecek en iyi cevap; hayır kullanılmamalı olmalıdır.

Aynı Gün iPhone 4 Ön Cam Yenileme

iPhone 4'ün ön cam yenileme işlemi aynı gün içinde yapılabiliyor. İstanbul'da iseniz Kadıköy'de bulunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi size 14 yılı aşan deneyimi ve yüksek müşteri memnuniyeti sebebiyle tavsiye edebiliriz. Kredi kartı ile ödeme kabul edebilen firma İstanbul içi kurye ile ön cam değişimi veya İstanbul dışı kullanıcılar için ücretsiz kargo ile ön cam yenileme hizmetleri verebiliyor. Eğer İstanbul'da ikamet ediyorsanız ve firmayı ziyaret etme şansınız varsa iPhone 4 için en iyi ön cam değişimi yapan servis olduklarını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. WhatsApp'tan firmaya ulaşmak ve yaşadığınız iPhone 4 ön cam değişimi sorunu ve fiyatı konusunda hemen destek almak için buraya tıklayın.