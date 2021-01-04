iOS 14'ün piyasaya sürülmesinden bu yana çeşitli üçüncü taraf uygulamalar son birkaç ayda iPhone'lar için ana ekran widget'lar hazırladılar ancak bir uygulama diğerlerinden öne çıktı: Widgetsmith. Widgetsmith, cihazınıza kişiselleştirilmiş bir estetik kazandırmak için olmazsa olmaz uygulamalarımızdan biridir.

Widgetsmith ile iPhone Ana Ekranını Değiştirmek (iOS 14)

Widgetsmith; Watchsmith, Sleep++ ve Pedometer++ gibi çeşitli popüler Apple Watch ve iPhone uygulamalarının geliştiricisi olan David Smith'ten geliyor. Widgetsmith'in özelliği, iOS 14 ana ekranınız için özel ve kişiselleştirilmiş widget'lar oluşturmanıza olanak sağlamasıdır; işte nasıl çalıştığı.

Widgetsmith'in en son sürümünü App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

iPhone'unuzdaki Widgetsmith uygulamasında, aralarından seçim yapabileceğiniz üç farklı widget boyutu vardır: küçük, orta ve büyük. Her widget çeşitli bilgileri görüntüleyebilir ve farklı yazı tipi stilleri ve renkleri, ton renkleri ve arka plan renkleri ile özelleştirilebilir.

Süreç inanılmaz derecede basit. Oluşturmak istediğiniz widget boyutu için "Ekle" düğmesini tıklamanız ve ardından özelleştirmek için widget'a dokunmanız yeterlidir.

Vermeniz gereken ilk karar, widget'in ana ekranınızda ne tür bilgiler göstermesini istediğinizdir. Widgetsmith'te sunulan veri kaynakları şunlardır:

Zaman

Tarih

Özel: Fotoğraf, Albümdeki Fotoğraflar, Özel Metin, Boş

Takvim

Hatırlatmalar

Hava

Sağlık ve Aktivite

Gelgitler

Astronomi

Her veri türü içinde, seçtiğiniz veri türünü görüntülemek için çeşitli farklı seçenekler vardır. Yazı tipi stili, renk tonu ve arka plan rengi gibi ek özelleştirme seçeneklerine sahipsiniz.

Widgetsmith uygulamasında kendi iOS 14 ana ekran widget'ınızı tasarladıktan sonra, ana ekranınıza geri dönebilir, jiggle moduna uzunca basabilir ve ardından sol üst köşedeki "+" simgesine dokunarak uygulamalar listesinde Widgetsmith'i arayın, ardından oluşturduğunuz widget'ın boyutunu seçin.

iOS 14 ana ekranınızda, Widgetsmith'ten istediğiniz kadar widget kullanabilirsiniz. Widgetsmith widget'ını ana ekranınıza ekledikten sonra, uzun basın, "Widget'ı Düzenle" yi seçin ve Widgetsmith uygulamasında oluşturduğunuz birden çok tasarım arasından seçim yapmak için "Widget" seçeneğini seçin. Hatta iOS 14 ana ekranınızdaki her widget isterseniz Widgetsmith'ten oluşabilir.

Widgetsmith ayrıca günün belirli bir saatinde ana ekranınızdaki pencere öğesini değiştirmenize olanak tanıyan zamanlı widget'ları da destekler. Örneğin, iş günü bitene kadar geçerli tarihi görüntüleyebilir, ardından Widgetsmith'in bir sonraki gün takviminizde neler olduğunu size göstermesi için widget'ları otomatik olarak değiştirmesini sağlayabilirsiniz.