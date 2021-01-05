Bu yazımızda iPhone 5 ekran değişimi nasıl yapılır ona değineceğiz. Elbette bu işlemi sizin değil, iPhone 5 ekran değişimi için güvenilir teknik servis merkezlerinin yapması gerekli. Bildiğiniz gibi Apple'ın kendi servisinde iPhone 5 ekran değişimi fiyatı oldukça yüksek. Uygun fiyata ve orijinal kalitede iPhone 5 ekranı değişimi için teknik servis tavsiyesi vermek için size yardımcı olmak istiyoruz. Eğer iPhone 5 ekranı kırıldı veya çatladı gibi şikayetleriniz varsa, ekrana görüntü gelmiyor veya görüntü karışık çıkıyor gibi durumlarla karşı karşıyaysanız ekran tamiri işlemini aynı gün gerçekleştirebilirsiniz. Ekran tamiri ve fiyatı ile ilgili bilgi vermek için önceki günlerde paylaştığımız bir yazı daha oldu. Buradan okumanızı tavsiye ederiz.

iPhone 5'te ekran tamiri gerektirecek durumların başında elbette düşme ve çarpma gibi kazalar geliyor. Genelde ekrana darbe sonrası kırılma veya çatlama olabiliyor. Kırılma engelleyen cam filmi camı bir ölçüde korurken ekran için hiçbir işe yaramayabiliyor. Koruyucu özellikte bir kılıfla iPhone 5 ekran kırılması sorunu engellenebilir. Özellikle iPhone 5 ekranı üzerine yere düştü gibi bir durum varsa kılıflar ciddi anlamda işe yarayabiliyor.

iPhone 5 aynı gün ekran tamiri yapılabilir. Ekran değişimi, uygun fiyata gerçekleştirilebilir.

iPhone 5 Ekran Bozuldu

iPhone 5 ekran bozuldu şikayetleri sadece düşmeye bağlı olmayabilir. Telefonunuzu titizce kullanıyor, çok özen gösteriyor olabilirsiniz ancak bu yine de iPhone 5 ekran arızası sorununu tam anlamıyla engellemeyebilir. Kalitesiz şarj aleti ekranı bozdu diye şimdiye kadar birçok sorun duyduk. Hatta şarj aleti ekran hassasiyetini azalttı da bunların arasında. Sıvı teması veya suya düşme gibi durumlar da ekran bozulması sorununu doğurabilir. Dememiz odur ki iPhone 5 ekranı düşme sonrası bozuldu her zaman geçerli bir neden değil. iPhone 5'in bilgisi yeterli olmayan servisler tarafından onarılması, düşük kalitede yedek parça kullanımı, pilin şişmesi, aşırı ısınma veya orijinal dışı şarj aleti kullanımı ekranı bozdu diye birçok şikayeti forumumuzda dahi duymaktayız.

Göz Önünde iPhone Tamiri

Bir akıllı telefon kullanıcısının en büyük korkulu rüyası hiç şüphesiz ekrandır. Düşünsenize bir sabah uyanıyorsunuz veya işyerinde iPhone 5'te görüntü gitti ve gelmiyor… Ekran mı bozuldu, anakart mı yandı neden görüntü gelmiyor kimse bilmiyor. Tamiri görerek ekran değişimi yaptırmak isteyebilirsiniz. Böylece özel dosyaları kaybetmeden, fotoğraflara kimse bakmadan tamir yaptırma gerçekleştirebilirsiniz. Tavsiyemiz teknisyeni seyrederek tamir yaptırma tercih etmenizdir. Böylece kullanılan parçaları ve telefonunuzun durumunu görebilir, sorup bilgi alabilirsiniz.

iPhone 5 yan sanayi veya çıkma ekran ile tamir büyük bir tehlikedir. A kalite ve orijinal ekran değişimi ile cihazınızı ilk günkü haline dönüştürebilirsiniz.

Aynı Gün, Uygun Fiyata iPhone 5 Ekran Tamiri

Eğer iPhone 5'in ekranı kırıldı ise onarımı aynı gün, veri silinmeden, cihazı sıfırlamadan, servise bırakmadan yapabilirsiniz. İstanbul'da, Anadolu Yakası'nda Kadıköy'de iPhone 5 ekran değişimi servis tavsiyesi vermek için buradayız. Bu işi birçok adres var ancak bizim görevimiz sizi bu işi en ucuz, müşteri memnuniyeti yüksek ve en kaliteli şekilde yapan yere yönlendirmek. Ucuz ekran kullanımlarında düşük görüntü kalitesi, ekran değişimi sonrası şarj çabuk bitiyor, cihaz fazla ısınıyor, dokunmatik iyi algılamıyor, renkler değişti, görüntü sarardı, yeşil renk, kırmızı renk, mavi renk problemi gibi şikayetleri fazlasıyla duymaktayız. Diğer en büyük tehlikelerden biri de iPhone 5 için kullanılmış, çıkma, ikinci el ekran değişimi yaptırmak. Fiyatı uygun olsa bile ne şekilde kullanıldığını ve arızalandığını bilmediğiniz bir cihazdan alınan ekranın kullanılması, pek uzun süre geçmeden yeni bir teknik servis ziyaretiyle eş anlamlı bir hareket olacaktır.

Adreste Telefon Tamiri

iPhone 5 ekran değişimi, A kalite yedek ekran kullanılarak yapılmalı. Asıl en önemli ihtiyaç ekran değişimi için servis bulmak. iPhone 5 ekran değişimi sonrası sorun yaşamamak için profesyonel ekipman ve deneyimli teknisyen bulunduran servis merkezlerini tercih etmeniz gerekir. Eğer yolunuz Kadıköy'de düşerse bir saatte iPhone 5 ekran değişimi yaptırabilirsiniz. İzleyerek ve görerek ekran tamiri hoşunuza gidecektir. Hızlı ve orijinal kalitede ekran garantisi ile kırılan iPhone 5 ekranını tamir ettirme konusunda çok fazla düşünmeyin. Aynı gün kargo ile şehirler arası iPhone 5 tamiri konusunda hizmet veren teknoway / cepmarket.com.tr ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Firma çok acil durumlarda moto kurye ile de iPhone 5 ekran onarımı hizmeti verebiliyor. Böylece adreste telefon tamiri kadar hızlı hizmet veriyor. WhatsApp'tan firmaya ulaşmak ve yaşadığınız iPhone 5 ekran değişimi sorunu ve fiyatı konusunda hemen destek almak için buraya tıklayın.