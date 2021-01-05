Her akıllı telefonda olduğu gibi, iPhone 6 ön cam değişimi de hassas şekilde yapılması gereken bir uygulamadır. Döneminin en havalı akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6, özellikle gövdesinde kıvrılan köşeleri ve yeni nesil ekranı ile kullanıcıları büyülemişti. iPhone 6'nın görsel güzelliği halen günümüzde bile geçerli bir model olmasını sağlıyor. Yazımızda iPhone 6'nın ön camı kırıldı, çatladı, derin çizildi veya paramparça oldu gibi sıkıntıların üstesinden nasıl kolay bir şekilde gelebileceğinizden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz zamanlarda ön cam değişimi ile ilgili bir yazıyı daha sizlerle şurada paylaşmıştık.

Garantili veya garantisiz olsun tüm iPhone modellerinde ön cam değişimi için Apple servisi dışında bir onarım noktası bulmanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ön cam yenileme isteyen kullanıcılar küçük çatlak, yüzeysel çizik veya matlaşma gibi küçük ayrıntılardan rahatsız olabileceği gibi düşme, ezilme, kırılma gibi daha büyük ölçüde sorunlarla da servislerin kapısını çalabilir. iPhone 6 arka cepteyken ön cam kırıldı gibi sorunları sıkça duymaktayız. Apple servisinde ne yazık ki ön cam ile birlikte ekran da değişmek zorunda olduğundan bu konuda deneyimli uzman bir serviste sadece ön camı değiştirmeniz daha doğru olur. Böylece hem sağlam ekranınızı kullanmaya devam etmiş, hem de daha uygun fiyata iPhone 6 ön cam değişimi yaptırmış olursunuz.

Şimdi size soruyoruz: iPhone 6'da ön cam kırıldı veya çatladı. Ön kamerada fotoğraf / video sorunu olur mu? Olur. Ahizede ses sorunu olur mu? Olur. Dokunmatik sorunu olur mu? Olur. Ön cam tamiri için daha fazla beklemeden onarımı yaptırın.

iPhone 6'da Ön Cam Kırıldı; Sorun Var / Çalışmıyor

iPhone 6'da düşme sonrası ön cam kırıldı diyelim, bu size kısa veya uzun vadede birçok şikayeti getirebilir. Çatlak ön cam kamera bölgesindeyse selfie çekme sorunu yaşayabilirsiniz, kötü veya puslu selfie çekiyor olabilirsiniz. Ön kamerayla video kaydı sorunu yaşamanız da mümkün çünkü çatlak kameranın üstünde ve ışık gibi önemli bir ayrıntının algılanmasını güçleştirebilir. Eğer çatlak ön cam tamir edilmezse ön kameraya su kaçması ve bozulma gibi ucuz olmayan sorunlar da karşınıza gelebilir. O yüzden iPhone 6'da ön camdaki küçük çatlağın zararı var mı sorusuna; en hızlı şekilde tamir ettirin şeklinde cevap vermeliyiz.

Ön kamera sorunu sadece küçük bir senaryo. Ön cam çatlaması veya kırılması yakınlık sensörü arızası yapabilir. Yakınlık sensörü çatlak yüzünden düzgün çalışmıyor olabilir. Böylece iPhone 6'nın ekranı görüşme sırasında sönmüyor şikayeti ortaya çıkar. Arama sırasında eli ekrana yaklaştırınca ekran kapanmıyor tespiti yapabiliyorsanız bu ön cam tamiri için daha fazla zaman kaybetmemeniz gerektiğini işaret eder.

iPhone 6'da Çatlak / Kırık Ön Cam Ekranı Bozar mı?

iPhone 6'da kırık cam ekranı bozdu veya çatlak camdan sıvı teması ile görüntü gitti şikayetlerini çok duyduk. Öncelikle düşüp kırılan ön cam değişimi hemen ve hızlı şekilde yapılmalıdır. Ön cam parçaları dökülmeye başladı ise sıvı teması da bir süre sonrası ekranı bozacak, aynı anda ekran ve ön cam değişimini beraber yaptırmanıza neden olacaktır. Sıvı teması dokunmatik, ön kamera, sensör, ahize ve anakart arızası bile doğurabilir. Amaç en iyi iPhone 6 ön camını en ucuz fiyata aynı gün tamir ettirme. Size ekranı değiştirmeden iPhone 6 ön camı değişimi için teknik servis önerisi yapacağız. Ekransız ön cam tamiri çok daha ekonomik ve uygun fiyat seviyesinde bir işlem olacak. Bir diğer nokta da iPhone 6'da orijinal kalitede ön cam taktırma.

iPhone 6'da ön cam değişimi ile telefonu yenileyebilir, kamera, dokunmatik, ahize, sensör gibi birçok sorunu çözebilirsiniz. Ön cam çatlak veya kırık olarak telefonunuzu kullanmayın.

Soruya dönecek olursak görüşmeler sırasında kırık camda yüzün terlemesi, ekranın dezenfektanla veya kolonyayla temizlenmesi ekranı sıvı teması bozdu diye üzülmenize neden olur. Hatta normal şartlarda iPhone 6'nın üzerine çay döküldü veya kahve döküldü, kola döküldü gibi problemleri büyütmenize çoğu zaman gerek yok ancak çatlak veya kırık bir cam varsa ekrana sıvı teması çoktan gerçekleşmiş olabilir. Öte yandan kırık ön camın yüze batması, dökülen parçaları çocuk yuttu ihtimali, silerken bezin takılması gibi sorunları da düşünün. iPhone 6 düştükten sonra ahizeden ses gelmiyor sorunu da kırık veya çatlak ekran sonrası sorunlara bir diğer örnek. Sorunlar çoğaltılabilir, bizim amacımız azaltmak. 🙂

iPhone 6'da Ekranı Değiştirmeden Sadece Ön Camı Değiştirme

iPhone 6'da ön cam yenileme uygun fiyata yapılabiliyor. Aynı gün ve sadece bir saatte yapılabilen bu işlemde yüksek ve orijinal kalitede ön cam tercih ederek iPhone 6'yı ilk günkü görünümüne kavuşturma hayal olmaktan çıkıyor. Üstelik ön cam yenileme işlemi iPhone 6'nın çiziklerini giderme için de bir kesin çözüm olma niteliği taşıyor. iPhone çizik giderici gibi geçici çözümler yerine ön cam yenileme düşünebilirsiniz. Eğer ön cam çatlağı yüzünden dokunmatik algılamıyor diyorsanız veya kırık ön cam ısınma yapar mı diye düşünüyorsanız bunların hepsi mümkün. Kırık ön cam yüzünden yavaşlama yapan cihazlar bile var. İstanbul'da, Anadolu Yakası civarı Kadıköy'de aynı gün iPhone 6 ön cam değişimi yaptırabilirsiniz. Eğer şehir dışındaysanız çift yönlü ücretsiz kargo ile iPhone 6 ön cam onarımı en ucuz nerede yapılır size yardımcı oluyoruz; yazımızı okumaya devam edin.

Uzman bir teknik servis size iPhone 6 ön cam değişimi sonrası memnuniyet garantisi verecektir.

Yeterli teknik donanıma ve tecrübeli personele sahip olmayan özel teknik servisler size iPhone 6'nın sadece ön camı değişir mi diyeceklerdir. Burada amaç daha fazla para kazanmak ve müşteriyi aldatmadır. Kendinize bir sorun: iPhone 6'da ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme bu kadar zor mu? Neden olmasın? Neden daha fazla ücret ödemek zorunda kalasınız? iPhone 6'da ekran değişmeden ön cam değiştirme olmaz diyenlerde bilgi ve tecrübe eksikliği vardır.

iPhone 6 Yeni Ön Cam Taktırma Fiyatı

Yeni ön cam taktırma iPhone 6'da ön cam temizliği ve çizikleri giderme sağlayacaktır. En yüksek kalitede ön cam değişimi için biz size 15 yıla yaklaşan teknik deneyimi ve 5000'den fazla cihazı onararak yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İstanbul'da aynı gün iPhone 6 ön cam değişimi hizmeti veren firma kredi kartı ile de ödeme kabul edebiliyor. Verileriniz silinmeden, telefonunuzun başka parçaları hasar görmeden uzman teknik servis anlayışı ile hizmet almak ve iPhone 6 yeni ön cam değişimi fiyatı için buraya tıklayın.