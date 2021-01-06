Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın bu öğleden sonra SEC'e sunduğu 2020 vekalet beyanına göre 2020'de 14 milyon dolardan fazla maaş kazandı. Cook, performans için verilen teşviklerle birlikte 10.731.000 $'a ek olarak 3.000.000 $'lık ek kazanç elde etti. Cook, Apple'ın performansı, net satışlar ve işletme geliri için hedeflenen performans hedeflerini aştı ve hem kendisi hem de diğer Apple yöneticileri için mevcut olan toplam ödeme fırsatını tek başına yüzde 179 oranla katladı.

Apple CEO'su Tim Cook 2020'de 14,8 Milyon $ Kazandı, Hisse Geliri Hariç

Cook ayrıca toplam 14.769.259 $'a ek olarak "diğer tazminat" adı altında 1.038.259 $ aldı. Buna 17.100 $ hayat sigortası ödemeleri, 115.385 $ tatil nakit çıkışı, 470.246 $ tutarında güvenlik masrafları ve kişisel hava yolculuğu masraflarında 432.564 $ dahildir. Apple, güvenlik nedeniyle Cook'un özel bir uçak kullanmasını şart koşmaktadır.

Cook, 2019'da 11,5 milyon dolar kazanmıştı. Cook'un 2020 tazminat paketi, hisse senedi avantajlarını içermiyor. Cook'a Eylül'de 100 milyon dolardan fazla Apple hisse senedi verildi ve 2025'e kadar Apple'ın CEO'su olarak kalması istendi. Cook ayrıca Ağustos 2020'de Apple hisselerinden 131,7 milyon dolarlık satış yaptı.

Bloomberg'in hesaplamalarına göre 2020 yılı boyunca Cook'un net mal varlığı 1 milyar doları aştı.

Luca Maestri, Kate Adams, Deidre O'Brien ve Jeff Williams gibi diğer Apple yöneticilerinin her biri 26 milyon doların üzerinde para aldılar.