Artık parçası olmak istemediğiniz bir grup sohbeti varsa size yardımcı olabiliriz. Bu kılavuz, iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda bir grup konuşmasından nasıl ayrılacağınızı veya grup görüşmeleri uyarılarını nasıl kapatacağınızı gösterecektir. Grup metin mesajları, ister iş ister eğlence için olsun, aynı anda birden fazla kişiyle konuşmanın rahat ve kolay bir yoludur. Ancak bazen ayrılmanız gerekebilir.

iMessage'da Grup Konuşmasından Çıkmak

iMessage'da üç veya daha fazla kişi arasında geçen bir grup sohbetinden nasıl ayrılacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Ayrılmak istediğiniz grup sohbetini açın

Grup metninin adına dokunun

Bilgi düğmesine dokunun

Aşağı kaydırın ve Bu Sohbetten Ayrıl'a dokunun

Elbette, bu yalnızca grup sohbetindeki her katılımcı iMessage kullanıyorsa işe yarar. Eğer bir üye bile Android üzerinden MMS / SMS kullanıyorsa, gruptan ayrılamazsınız.

Grup sohbeti uyarılarını susturarak işleri biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Uyarıları sessize almak, sohbeti herhangi bir noktada açmanıza ve görüntülemenize olanak tanır, ancak herhangi bir ses veya bildirim uyarısı almazsınız.

Grup Nasıl Sessize Alınır?

Sesini kapatmak istediğiniz grup penceresini açın

Grup metninin adına dokunun

Bilgi düğmesine dokunun

Aşağı kaydırın, ardından Uyarıları Gizle'ye geçin

Uyarıları Gizle açık olduğunda, iMessage / Mesajlar uygulamanızdaki konuşmanın yanında hilal şeklinde bir ay simgesi bulacaksınız. Tekrar uyarı almaya başlamak isterseniz, istediğiniz zaman tekrar açabilirsiniz.