iPhone 5s ekran değişimi yazımızla karşınızdayız. Şu adreste paylaştığımız iPhone 5 yazımızdan sonra sizi iPhone 5s için de ekran onarımı ve tamiri konusunda bilgilendirmek istedik. iPhone 5s temel iletişim ihtiyaçlarını karşılama kapasitesiyle günümüz için halen işlevsel bir model; ancak bazı küçük kazalar ekran değişimi gerektirebiliyor. Özellikle telefon yere düştü, cebimden düştü, masaya çarptı veya elimden kaydı gibi günlük kazalarda çoğu zaman ekran tamiri, yani onarımı gerekebiliyor. Bugüne kadar sizlerden gerek sözlü gelen, gerekse forumumuza yazılan şikayetler iPhone 5s düştü ve dokunmatik çalışmıyor, açılmıyor, arama yapmıyor, lekeler oldu, çizikler çıktı, görüntü gelmiyor ya da ekran karardı şeklinde oldu. Bu yazımızda size iPhone 5 ekran değişimi işlemi hakkında bilgiler vereceğiz, ayrıca uygun fiyatlı ve güvenilir teknik servis tavsiyesi yapacağız.

iPhone 5s ekranı bozuldu şikayeti sadece düşme veya darbe alma sonrası alınmıyor. Bazen çatlak ön camdan su girmesi ekranı bozar mı diyen arkadaşlarımız oluyor; bu aslında en yaygın sorunlardan biri. Gün durumuna göre yağmur nedeni ile sıvı teması, veya yazın sıcak günlerde görüşme yapma sırasında yüzdeki ter veya ekranı silip dezenfekte etmeniz halinde aralardan sızan sıvılar da ekranı bozabiliyor. Yani iPhone 5s ekranı kendi kendine bozuldu diye bir şikayet olamaz. Mutlaka bir nedeni vardır. Önemli olan nedeni saptamak ve ekran değişimi sonrası ekran tekrar bozuldu gibi bir şikayetin ortaya çıkmasını engellemektir.

iPhone 5s ekran değişimi aynı gün ve uygun fiyat ile yaptırılabiliyor. Kargo ile ekran tamiri ve kredi kartı ile ödeme gibi avantajlar da sunuluyor.

iPhone 5s: Sıvı Teması Ekranı Bozdu

Dediğimiz gibi iPhone 5s ekran tamiri gerektirecek sebepler arasında sadece yere düşme veya çarpma gibi kazalar yok. Üzerine su döküldü ekran gitti, suya düştü görüntü gelmiyor, ekranın içinde buğu oldu, su damlaları leke bıraktı, merdivenlerden düştü ekran gidip geliyor gibi onlarca şikayet ne yazık ki ekran değişimi ile sonuçlanıyor. Aslında ne yazık ki demeyelim çünkü artık iPhone 5s ekran değişimi uygun fiyatlı olarak aynı gün, verileri yedeklemeden, teknik servise bırakmadan ve göz önünde yapılabiliyor. Bu arada sıvı teması sorunu çözümü için pirinç tedavisi, pirinçe yatırma veya pirinçte bekletme gibi yöntemler de var; işe yaramıyor değil ancak küçük çaplı olanları kurtarıyor. Eğer iPhone 5s suya düştü ise hemen teknik servise göstermelisiniz. Aksi halde iPhone 5s anakart değişimi gibi çok kapsamlı konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz ve de verileri kaybetme olasılığı artar.

iPhone 5s Çatlak / Kırık Ekran Tamiri

Kullandığımız cihazlar ne yazık ki hassaslar. Üreticiler malzeme kalitesini ve koruyucu özellikleri günden güne artırsa da, özellikle tasarım odaklı modellerde mesela iPhone 5s için çatlak / kırık ekran tamiri deneyimli teknik servis merkezlerinin en çok alışkın olduğu işlemlerden biri. Çatlak ekran tamiri veya kırık ekran onarımı dediğimiz şey aslında orijinal kalitede ekran kullanarak birebir değişim. Çatlak ekran sonrası dokunmatik sorunu ortaya çıkabilir. Görüntü gidip gelerek kullanımı zorlaştırabilir veya telefonda ısınma sorunu belirebilir. Kısacası telefonun en değerli ve önemli parçası olan ekran değişimi hızlı şekilde yapılması gereken bir parça. Ancak asıl en önemli konu alanında uzman, deneyimli, profesyonel ve A kalite ekran kullanan bir teknik servis merkezinde ekran değişimi yapmanız. Size yol göstermek için buradayız.

iPhone 5s ekran değişimi, orijinal kalitede ekran ile yapılmalıdır. Aksi halde yukarıdaki fotoğrafta olduğu ekran değişimi sonrası sarı, mavi, yeşil veya kırmızı görüntü şikayeti ortaya çıkmaya başlar.

iPhone 5s Düştü; Ekran Bozulur mu?

iPhone 5s'te ekran bozulması nasıl anlaşılır veya ekranın bozulduğu nasıl belli olur? Ekrandan şüphe duyan hemen hemen herkesin aklına bu sorular gelir. iPhone 5s'te ekranda renkli çizgiler çıkması, görüntülerin karışması, mürekkep gibi leke oluşması, bir kısmında görüntü olmaması ve dokunmatiğin tam çalışmaması gibi sorunlar ekranda bir arıza olduğunu; onarımı vakitlice yaptırmanız gerektiğine işaret eder. Ekranın kendi kendine bozulma şansı yoktur. Mutlaka bir nedeni vardır. Kalitesiz şarj aleti ekranı bozdu veya dokunmatiği bozdu gibi sorunları da bizzat yaşayanları tanımaktayız. Kısacası her düşme işlemi mutlaka ekran bozuldu şikayetiyle sonuçlanacak diye bir şey yok. Sadece düşürmemeye çalışın. Sizin bir hatanız olmadığı sürece ekran bozulmaz. O yüzden de Apple servisi ekran değişimi işlemini garanti dışı kabul eder. Kullanıcı hatası olarak sınıflandırır. O yüzden sanıyoruz artık ekran kırılması veya çatlama sorunu garantiye girer mi sorusuna artık herkes tabii ki girmez diye cevap verecektir.

iPhone 5s Orijinal Kalitede Ekran Taktırma

iPhone 5s orijinal ekran değişimi ve fiyatı fazla yüksek değil. Sadece güvenilir bir yerde bu işlemi yaptırın. Size daha ucuza bu işlemi yapmayı vaat edenler çıkma veya ikinci el ekran kullanabilir. Bu ekranlar bozuk cihazlardan söküldüğü için çoğu zaman ekran değişimi sonrası sorun çıkmaya başlar. Ayrıca kalitesiz ekran kullanımı da ekran değişimi sonrası düşük renk kalitesi, renk tonları kayboldu, ekran parlaklığı azaldı, tepki yavaşladı gibi sorunlar ortaya çıkarır.

iPhone 5s Ekran Değişimi Kim Yapar? / Teknik Servis Tavsiyesi

Kesinlikle evde iPhone 5s ekran değişimi işlemine kalkışmayın. İnternette iPhone 5s ekran değişimi videoları uzaktan kolay gibi görünür ancak bu iş için uzman bir teknik servis bulmalısınız. Doğru ekipmanlar ve orijinal kalite ekran kullanarak ekran değişimi yapan tecrübeli teknik servis önerimiz, İstanbul'un Anadolu Yakası bölgesinde uygun fiyatlı olarak aynı gün tamir yapan teknoway / cepmarket.com.tr .Eğer şehir dışından kargo ile iPhone 5s ekran değişimi yaptırmak istiyorsanız, ücretsiz kargo hizmetinden de faydalanabilirsiniz. WhatsApp'tan firmaya ulaşmak ve yaşadığınız iPhone 5s ekran değişimi sorunu ve fiyatı konusunda hemen destek almak için buraya tıklayın.