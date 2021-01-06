Bir akıllı telefon meraklısıysanız, çevrimiçi sunulan bazı benchmark uygulamalarıyla mutlaka uğraşmışsınızdır. Bu uygulamaların yaptığı şey, bir telefonun belirli bölümlerini test etmek ve puan vermektir. Bu testler, belirli bir telefonun belirli yönlerden başka bir telefondan daha iyi olup olmadığını objektif olarak belirlemeye yarıyor. Bazı kıyaslama testleri cihazın CPU'sunu ölçer, bazıları grafiklerin işlenmesini ölçer ve bazıları telefonun ayrı parçalarının testlerinde alınan puanları bir araya getirerek genel bir puan verir. Bunların en popülerlerinden biri Antutu kıyaslama testidir.

Oppo Find X3'ten AnTuTu Rekoru: 771.000 Puan

Snapdragon 888'i çalıştıran yeni bir telefon Antutu'da 771.491 puan alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek puanı üretti. Bu telefon PEEM00 model numarasıyla ilk çeyrekte piyasaya sürülmesi beklenen Oppo Find X3. Antutu sonuçlarını bu kadar çekici kılan şeyse Oppo yöneticisinin Oppo'nun 2021'de premium pazara gireceğini söylemesi ve ardından gelen bu sonuç tablosudur.

Find X3'ün 1440 x 3216 çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran, 10Hz ila 120Hz arasında değişen bir yenileme hızına sahip olacak. Bu, görüntülenen içeriğe bağlı olarak ekranın 10 ila 120 fps arasında görüntüleneceği anlamına geliyor. 120 fps tereyağlı kadar yumuşak ve akıcı animasyon deneyimi sağlayacak. Ancak statik görüntüde daha hızlı yenileme hızlarının kullanılmasına gerek yoktur zira pili daha hızlı tüketir ve bu nedenle, değişken bir yenileme hızının sunulması önemli.

Cihazın arkasında, Sony'nin yeni IMX766 sensörlerinden ikisini kullanan dörtlü kamera kurulumu sunacak; biri geniş lensle, diğeri ise ultra geniş lensle gelecek. 13 MP telefoto, 2x optik yakınlaştırma ve 25x yakınlaştırma sunan 3 MP makro lens olacak. Ve 4500mAh çift hücreli pil, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjı (kablolu) ve 30W VOOC Air flaş şarjını (kablosuz) destekler. Renk seçenekleri siyah ve mavi olacak ve ileride beyaz bir varyant mevcut olacak.