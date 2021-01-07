iPhone 5C ekran değişimi nasıl yapılır, nerede ucuza bulunur, çıkma veya ikinci el ekran kullanmak ne kadar mantıklı, aynı gün tamir veya kargo ile onarım yaptırma imkanı var mı, ekran değişimi fiyatı ne kadar tutar? Yazımızda bu ve bu gibi merak edilen sorulara etraflı şekilde cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca iPhone SE ekran bozulma nedenleri üzerinde de olası senaryoları gözden geçireceğiz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6 ekran değişimine dair bir yazıyı da şurada sizlerle paylaşmıştık. İncelemenizi öneririz.

Kısaca hatırlayacak olursak iPhone 5C, iPhone 4s'in yeni 8GB'lık sürümü ve iPhone 5s'in satışı devam ederken piyasaya çıktı. iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın satışı süresinin ortalarına kadar da piyasada yer aldı. iPhone 5C bir ara model olarak değerlendirilebilir. Tasarım olarak iPhone 5s'e yakın olsa da daha basit gövde malzemesi ve hafifletilmiş donanımı, haliyle uygun fiyatlı iPhone satın alma isteyen kullanıcılar için çare olmayı başarmıştı.

iPhone 5C ekran değişimi aynı gün yapılabiliyor.

iPhone 5C Ekran Özellikleri

iPhone 5C mavi, yeşil, pembe, sarı, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile de sıra dışı bir telefondu. iPhone 5C'nin ekran özellikleri ise 4.0 inç büyüklük, çoklu dokunmatik destekli 640 x 1136 piksel çözünürlük ve retina teknolojisi gibi özellikler içeriyordu. Aslına bakarsak iPhone 5 veya iPhone 5s'in güncelleme yapılmış ve daha eğlenceli hali karşımızdaydı.

iPhone 5C ekran değişimi, özellikle cihazın hareketli yaşam tarzına sahip olan gençler tarafından tercih edilmesi nedeniyle sık yapılan bir işlemdir. Teknik servis merkezlerinin gençlerden en fazla duyduğu sorular iPhone 5C düştü ekranı kırıldı, ekran çatlaması nasıl giderilir, ekranı birebir değişimi, yeni ekran taktırma, görüntünün gidip gelmesi, ekranda garip renkler ve çizgiler çıktı şeklinde oluyor. Elbette tüm bu ve benzeri sorunlar ekran değişimi işleminin yapılmasına işaret ediyor.

iPhone 5C için ucuz ekran ararken yanlış işler yapmayın. Kaliteyi her zaman uygun fiyatlı alabilirsiniz.

iPhone 5C İçin Çıkma, Yan Sanayi, OEM, Revize ve Kopya Ekran

iPhone 5C, popülerliği azalmış bir model olsa da ekran değişimi işleminin orijinal kalitede ekran kullanarak yapılması gerekir. Aksi halde telefonunuzu ilk günkü performansı ile kullanmanız zorlaşır. Gerçekten de iPhone 5C ekran kalitesi oldukça yüksek olan bir cihaz ve piyasadaki çıkma, yan sanayi, OEM, revize ve kopya ekranlardan uzak durmanız gerekir.

iPhone 5C çıkma ekran taktırma size ilerleyen vadede tekrarlayan ekran sorunu yaşatabilir; çünkü o ekranın nasıl kullanıldığını bilmiyorsunuz. Yan sanayi ekran değişimi işlemlerinde de sarı renk, kırmızı renk, yeşil renk ve mavi renk gibi sorunlar olabiliyor. Görüntü kalitesi iyi değil şikayetleri geliyor. Kopya ekranlar ise dokunmatik özelliği farklı olan ekranlardır; örneğin kopya ekranda cam kırılırsa ekranla birlikte değişmek zorundadır. OEM ekranlar ise orijinal ekranlardır. Firmalara ekran sağlayan fabrikalar tarafından üretilmiş ürünlerdir. OEM'in Türkçe'si "üreticinin orijinal ekipmanı" anlamı taşır.

iPhone 5C Ekran Tamiri İçin Teknik Servis Önerisi

Bahsettiğimiz gibi iPhone 5C ekran tamiri için teknik servis tavsiyesi almanız önemli. Sizi doğru şekilde yönlendirmek için buradayız. Suya düşme sonrası ekran gitti, durup dururken ekran açılmıyor, cihaz hiç açılmıyor, ekrana görüntü geliyor ama ekran kullanılmıyor, ekranın bir kısmında dokunmatik algılamıyor, iç ekran kırıldı veya yazılar hiç okunmuyor; ekran ışığı geliyor ama görüntü yok gibi şikayetleri profesyonel şekilde teknoway / cepmarket.com.tr 'de yaptırabilirsiniz. Firma size aynı gün tamir, ücretsiz kargo, kredi kartı ile ödeme, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti gibi avantajları sunuyor. İstanbul içi acil ekran değişimi veya şehir dışı kargo ile ekran yenileme gibi konularda firmaya ulaşmak için buradan bir WhatsApp görüşmesi başlatabilirsiniz. iPhone 5C Retina ekran değişimi işte bu kadar kolay!