Yeni yazımızda iPhone 6 ekran değişimi fiyatı, nerede yapılır, teknik servis tavsiyesi, şehir içi aynı gün tamir ve şehir dışı ücretsiz kargo ile onarım gibi önemli noktaları ele alacağız. Apple'ın bir dönemki ana model ve bir süre sonra da peşinden gelen güncellenmiş s takılı model anlayışı iPhone 6 ile de devam etti. Fakat iPhone 6 iki farklı modelle görücüye çıktı ve iPhone 6 ile iPhone 6 Plus arasındaki fark en belirgin şekilde ekran büyüklüğü oldu. Ancak burada asıl olarak üzerine düşeceğimiz nokta yeni nesil Retina HD ekran.

Bildiğiniz gibi iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone SE gibi akıllı telefonlarda Retina ekran kullanılıyor. Günümüzde Retina ekran değişimi, tamiri ve onarımı gibi işlemler oldukça basit. iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta kullanılan ekran ise Retina HD. Günümüzde aynı gün Retina HD ekran değişimi de kolaylıkla yapılabiliyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 5s ile ilgili yazdığımız bilgilendirici ekran değişimi yazısına da bakmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

iPhone 6 (Retina) ekran değişimi hassas şekilde ve uzman teknik servisler tarafından yapılmalı.

iPhone 6 Ekran Değişimi

iPhone 6 ekran değişimi aynı gün ve uygun fiyata yapılabiliyor. Eğer yoğun iş temposunda telefon yere düştü ve görüntü gelmiyor şanssızlığını yaşarsanız moto-kurye ile iPhone 6 ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Bu hizmet şimdilik İstanbul içi ve Gebze bölgesi ile sınırlı. İstanbul dışı kullanıcılar da iPhone 6 orijinal ekran değişimi için ücretsiz kargo ile teknoway / cepmarket.com.tr 'ye gönderim yapabilir. Aynı gün ve hızlı şekilde kırık ekran yenileme yaptırmak isteyenler, eğer Kadıköy'e yakınsa iPhone 6 çatlak ekran değiştirme işlemini bir saatte de gerçekleştirebilirler.

Retina HD Ekran Fiyatları

iPhone 6'nın kullandığı Retina HD ekranın ciddi teknolojik artıları var. Kendi dönemindeki hiç şüphesiz en kaliteli telefon ekranı idi. Halen daha güzel bir görüntü sunduğu söylenebilir. iPhone 6 ekran değişimi işlemi orijinal kalitede Retina HD ekran kullanarak yapılmalıdır. Ekran değişiminde dikkat edilecek noktalardan biri bu. Bir diğer nokta da ekran değişimi için en iyi ve en ucuz fiyat nerede, hangi teknik servis konusu… Biz bu konuda size yardım etmek için varız. Eğer iPhone 6 ekranını aynı gün, memnuniyet garantili ve ekran onarımı sonrası sorun yaşamayacak şekilde değiştirtmek istiyorsanız size çok iyi bir teknik servis tavsiyesinde bulunacağız. Şehir dışında olsanız bile ücretsiz kargo ile iPhone 6 ekran tamirini en iyi ekran kullanarak yaptırabilir ve en düşük fiyat ile siz de ayrıcalığı hissedebilirsiniz. Güncel Retina HD ekran fiyatları için yazımızı okumaya devam edin…

Aynı gün iPhone 6 ekran tamiri, uygun fiyat ve yüksek kalitede yedek ekranlar ile yapılabiliyor.

iPhone 6'da Ekran Sorunu

iPhone 6'da düşme sonrası görüntü gitmesi, dokunmatiğin çalışmaması, ekranda mürekkep akması, ekranın kırılması, ekranda garip renklerin çıkması, ekrana çizgilerin gelmesi ekran değişimi yapmanız gerektiğine işaret eder. Bazı durumlarda ekran çatladı ama çalışıyor diyenleri duyuyoruz ancak bu da çok sağlıklı bir kullanım değildir. Zaten uygun fiyata iPhone 6 ekran yenileme yapılabiliyor. Cihazın daha büyük ölçüde arızalanmaması için iPhone 6 ekran arızası sorunu acil şekilde tamir ettirme yoluyla giderilmelidir.

iPhone 6'da görüntü gitti sorunu birçok nedenden kaynaklanabilir. Kalitesiz şarj aleti ekranı bozar mı, dokunmatik zor çalışıyor, ekranın içine su girdi, sıvı teması ekranı bozar mı, telefonu yamultunca görüntü gidiyor, vurunca görüntü gidiyor / geliyor şeklinde birçok soru ve şikayet aldık. Tüm bu durumlar çok büyük oranda ekran değişimi ile çözüldü.

teknoway / cepmarket.com.tr'de iPhone 6S ekran değişimi yapan müşteri memnuniyetini anlatıyor.

iPhone 6 İçin Yeni Ekran Takma

Dediğimiz gibi iPhone 6'da yüksek kalitede ekran değişimi yapılabiliyor ve garantili memnuniyet sağlanıyor. iPhone 6 için çıkma ve ikinci el ekran kesinlikle kullanılmamalıdır. Orijinal kalitede ekran ile tamir sonrası testler yapılarak size sorunsuz şekilde teslim yapılıyor. İster iPhone 6 ekranı çatladı, ister kırıldı sorunu ile karşılaşın üzülmenize değecek hiçbir şey olmadığına emin olun. İstanbul Anadolu Yakası'nda teknik servis tavsiyesi olarak size teknoway / cepmarket.com.tr firmasını öneriyoruz. Buraya tıklayın, firmaya ulaşarak iPhone 6 için en iyi ekran ve en ucuz fiyat konusunda en doğru adımı atın. Bir saat içinde hızlı ekran değişimi yaptırabilir, telefonunuzu ilk günkü görünümüne çevirebilirsiniz.