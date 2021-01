Yazımızda birçok kullanıcının karşılaşabileceği iPhone 6 Plus ön cam değişimi işleminin detaylarından ve nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Öncesinde iPhone 6 ile ilgili olarak şu bağlantıda sizi bilgilendirmiştik. Telefonun yere düşmesi, çarpması, darbe alması veya doğrudan ekrana zarar verecek olayların yaşanması iPhone 6 Plus ön cam değişimi işlemini gerektirir. iPhone 6 Plus hangi yıllarda satıldı şöyle bir hatırlayacak olursak, 2014 sonlarından başlayarak 2019 başına kadar yani yaklaşık 4 yıl boyunca aktif satış sürdürülmesiyle Apple'ın en uzun süre sattığı telefon rekorunu elinde bulunduruyor diyebiliriz.

Apple'ın ilk 5.5 inç, 3D Touch teknolojili ve Retina HD ekranı iPhone 6 Plus'ta yer alıyordu. İlk kez Full HD 1080 x 1920 ekran çözünürlüğü kullanılması, Apple tarafında yine bir ilkti. Kasa büyüklüğü, ağırlığı ve haliyle pil süresi de iPhone 6'ya göre olan üstünlüklerdi. Ancak iPhone 6 Plus kesinlikle ekranı ile hatırlanacak. Hatta halen gözleri kendisine çevirten, bir zamanların Apple'ın en havalı akıllı telefonu desek hata etmemiş oluruz.

iPhone 6 Plus'ın ön camı kırıldıysa hiç üzülmeyin. Aynı gün, uygun fiyata ve gözünüzün önünde tamirle yepyeni iPhone 6 Plus'ınıza kavuşabilirsiniz.

iPhone 6 Plus Düştü; Ön Cam Kırıldı / Çatladı

Her akıllı telefonun başına gelebileceği gibi günlük hayatta iPhone 6 Plus düştü ve ön camı kırıldı, nerede değiştirilir veya elimden kaydı ön cam çatladı, masadan düştü ön cam paramparça oldu, ön camdan parçalar dökülüyor, ön cam boydan boya çatladı, pikseller öldü, pikseller söndü, görüntü gelmiyor, mürekkep aktı, ön cam değişimi yaptırtma, ön camı kim değiştirir, ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi gibi bir sürü senaryoya ve soruya maruz kalınabilir. Öncelikle söylemeliyiz ki iPhone 6 Plus ön cam tamiri aynı gün hatta bir saatte yapılabilecek, telefonu servise bırakmadan hemen tamir ettirilebilecek bir konu. İhtiyacınız olan iki şeyi kesinlikle aklınızdan çıkartmayın: Kaliteli ön cam yedek parça ve uzman teknik servis tavsiyesi. Çıkma, orijinal olmayan, ikinci el veya yan sanayi cam değişimi her zaman risktir. Bu tip camlar profesyonelce takılsa bile kısa süre sonra sorun yaşama ihtimaliniz vardır.

iPhone 6 Plus'ta kesinlikle ön camı ekranla birlikte değiştirme teklif edenlere itimat etmeyin. Apple servisi olsa bile!

iPhone 6 Plus: Ekranı Değiştirmeden Ön Cam Değişimi

iPhone 6 Plus çatlak ekran tamiri için dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Apple servisine gidenlerden duyduğumuz cümle "camı tek başına değiştirmiyorlar, ekranla birlikte değiştiriyorlar." Bize göre firmanın kendi servisinin bu yaklaşımı doğru değil. iPhone 6 Plus'ta ön cam kırık ve sadece ön cam onarımı gerekiyor. Yeni ön cam taktırma işlemi için çalışan ekranınızın çöpe gitmesine ve yeni ekran için ek para ödemeye razı olur musunuz? Ekipman yeterliliği olmayan diğer teknik servislerde de aynı şekilde ön camın ekranla birlikte değiştirilmesi gerektiği söyleniyor fakat bu kez yedek parça da yan sanayi, çıkma, ikinci el, kopya veya revize olabiliyor. Yani kalitesiz ön cam değişimiyle birlikte orijinal ekranınız atılıyor ve düşük kaliteli ekran takılıyor. Sakın bu hatayı yapmayın! Size teknik servis tavsiyesi vermek için buradayız.

Ön cam ile birlikte ekranı değiştirme işlemi yapmak isteyen servisler size kalitesi düşük ekranı yepyeni bir ön camla birlikte takabilirler. Sizden daha fazla para alırlar ve sizden aldıkları orijinal ekranı da çok yüksek paralara başkasına satarlar. Aman dikkat!

iPhone 6 Plus Camı Kırıldı; Ne Kadar?

Günümüzdeki profesyonel teknik servisler tek başına yani ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapabiliyorlar. Böylece uygun fiyata iPhone 6 Plus cam değişimi işlemi yapılabiliyor. Deneyimli bir teknik servisin üzerinde durma nedenimiz cam değişimi sonrası dokunmatik algılamıyor, cam değişimi sonrası ahizeden ses gelmiyor, Face ID çalışmıyor, ekran kolay çiziliyor, ön kamera iyi selfie fotoğaf / video çekmiyor, parmak izi okuyucu çalışmıyor gibi sorunlar yaşamamanız. Alanında uzman olan servisler ön cam değişimi işlemini sadece bir saat içinde gerçekleştirebiliyorlar. Önemli olan orijinal ve A kalite bir ekranı uygun fiyata alabilmek. Size tavsiye edeceğimiz güvenilir ve müşteri memnuniyet garantisi veren teknik servisten İstanbul içi moto-kurye ve ücretsiz kargo ile aynı gün tamir gibi hizmetler alabilirsiniz.

iPhone 6 Plus'ı ilk haline dönüştürmek için uzman bir teknik servisle çalışmalısınız. Fotoğrafta, uzman olmayan bir teknik serviste henüz ön camı yeni değiştirilmiş bir kullanıcı var. Sorunu görüyor musunuz?

Ön Camdaki Çizikleri Giderme (Kesin Çözüm)

Ön camın çizilmemesi için ne yapmalıyız veya ön camın çizikleri nasıl geçer? Burada önceden veya sonradan uygulanabilecek metotlar var. Ön camın çizilmemesi için elbette koruyucu ekran filmi kullanmalısınız ancak filmsiz kullanım sırasında oluşan çizikler için pek de garantili çözümler yok. Küçük çizikleri gideren yollar var ancak derin çizikler zamanla iyice rahatsız edebiliyor. Bu da bir ipucu olsun: Pahalı çizik gidericileri işe yarar mı bilinmez ama onların yerine ön cam değişimi ile tüm çizikleri gideren kesin çözüm bulabilirsiniz. Yeni ön fiyatları nedir, kampanyalı fiyat veya indirimli yedek parça var mı, ölçüp biçip tartmak gerek.

Teknisyeni İzleyerek Canlı Tamir

Günümüzde artık trendler değişti. Tamirler kapalı bir odada yapılmıyor. iPhone 6 Plus ön cam değişimi sırasında teknisyeni izleyebilir, tamir aşamaları hakkında bilgi alabilir ve işlemin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Elbette orijinal ekranın cihazda kalıp kalmadığını da… Bizim sadece iPhone 6 Plus ön cam onarımı için değil, tüm konularda size tavsiyemiz İstanbul'da Anadolu Yakası bölgesi Kadıköy'de bulunan ve en iyi teknik servis olduğunu düşündüğümüz teknoway / cepmarket.com.tr ; en ucuz iPhone 6 Plus ön cam değişimi fiyatı ve diğer iPhone 6 Plus yedek parça fiyatları için kendilerine buraya tıklayarak WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.