Geçen ayın sonlarında sürücüsüz Apple Car'ın 2024'te üretime gireceğine dair spekülasyonları paylaştık. Apple'ın zorlu araç üretme görevini yerine getirip getiremeyeceğine dair şüpheler vardı. Birçoğu bunun bir telefon üretmekle aynı şey olmadığını belirtti. Sonuç olarak, bazıları sıfırdan bir otomobil yapmak yerine, Apple'ın kendi kendine sürüş teknolojisini ana akım bir otomobil geliştiricisine bir fiyat karşılığında, belki de bir telif anlaşması yoluyla sağlayacağını teorize etti. İddialar doğru çıktı.

Apple'ın Arabasını Hyundai Üretebilir

Perşembe günü CNBC, Güney Koreli Hyundai Motors'un Apple ile sürücüsüz bir araba geliştirmek için birlikte çalışma konusunda görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Görüşmelerin haberi Hyunda'nin hisselerini %20'nin üzerinde artırdı ve yatırımcıları heyecanlandırdı. Bu nedenle Apple'ın Hyundai Motor da dahil olmak üzere çeşitli küresel otomobil üreticileriyle görüştüğünü anlıyoruz. Görüşme erken aşamada olduğu için, hiçbir şeye karar verilmedi.

Aracın ve bataryanın geliştirilmesinin teklife dahil edildiği bildirildi. CNBC'nin raporu, arabanın 2027'de çıkabileceğini söyledi. Bataryadan bahsetmişken, geçen ay araçta kullanılacağı söylenen pilin "bir sonraki seviye" olarak değerlendirildiğine ve "tek hücreli" bir tasarıma sahip olacağına dikkat çekmiştik.

Apple'ın gelecekte ne yapacağını CEO Tim Cook dışındaki herkesten daha fazla bilen TF Securities analisti Ming-Chi Kuo herkesin Apple Car'a dair çok fazla heyecanlandığını söylüyor. Kuo'nun bu yorumu yapmasının bir nedeni de, onun hesabına göre aracın 2028'e kadar piyasaya sürülmesinin zor olmasıdır. Apple'ın kendi içinde Project Titan olarak bilinen proje Hyundai tarafından da incelemeden geçirildi. Hyundia başkanı Chung Eui-son'dan hala bir onay bekleniyor.