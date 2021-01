Tamir-Bakım kategorimizdeki bilgilendirici yazılara iPhone 6 Plus ekran değişimi ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6 Plus ön cam değişimi yazımızı şurada sizlerle paylaşmıştık; bu kez daha büyük ekranlı olan iPhone 6 Plus'taki ekran sorunu ve yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi iPhone 6 Plus, Apple'ın ilk büyük ekranlı telefonu olmayı başarmıştı. 5.5 inç büyüklüğündeki ekran, dönemi için yepyeni bir icat kadar dikkat çekmişti.

Madem iPhone 6 Plus ekran değişiminden bahsedeceğiz, o halde Apple'ın başardığı ilkler ve yenilikleri de birkaç kısa cümlede ele almakta fayda var. Apple'ın en büyük ekranlı telefonu olduğunu zaten söyledik; iPhone 6 Plus aynı zamanda Apple'ın ilk Full HD ekranlı telefonu. Yani iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ekran farkı sadece büyüklükten ibaret değil. Bu ekran aynı zamanda uygulamaların yatay kullanılması farkı sunarak bir tablet deneyimi de yaşatıyordu. Nitekim tabletler artık bugün unutulmaya yüz tutmuş durumda. Haliyle büyük cüsseli iPhone 6 Plus'ta buna bağlı olarak kullanım ve stand-by bekleme süresi de daha iyiydi. Diğer büyük yenilik de arka kamerada ilk kez görüntü sabitleme kullanılmasıydı ve iPhone 6'da bu yoktu. Apple'ın ilk donanımsal görüntü sabitleme özellikli telefonu iPhone 6 Plus oldu.

iPhone 6 Plus ekran değişimi aynı gün, hızlı, ücretsiz kargo ve uygun fiyat avantajıyla yapılabiliyor

iPhone 6 Plus Ekran Değişimi ve Fiyatı

Piyasada iPhone 6 Plus için çıkma, revize, OEM, kopya, ikinci el vb. birçok ekran çeşidi bulunmakta. Konu ekran değişimi olunca iPhone 6 Plus ekran değişimi ne kadar tutar sorusu aklınıza geliyor. Burada önemli olan elbette iPhone 6 Plus ekran değişimi işlemini ucuza ve uygun fiyata getirmek. En uygun fiyatlı ekran nerede diye ararken hata yapmamanız gerekiyor. Kalitesi düşük bir ekranla düşük performans sorunu veya dokunmatik algılamıyor, renk tonu değişti, ekranda sarı / kırmızı / mavi / yeşil renkler çıktı gibi problemler yaşama ihtimaliniz yüzde 100 olmasa da çok yakın. Gerçek bir Apple ekranı olsa bile çıkma ekran alınır mı; bize göre bu da yanlış. O cihaz ıslanarak bozulmuş olabilir mi? Tabii ki. O zaman neden işi şansa bırakıyoruz? iPhone 6 Plus ekranı fiyatı günümüzde cihazın güncelliği sebebiyle yüksek değil ve güvenilir teknik servis merkezleri size orijinal kalitede ekran seçeneği sunacaklardır. Size teknik servis tavsiyesi vermek için buradayız.

iPhone 6 Plus İçin En İyi Ekran Hangisi?

iPhone 6 Plus için en iyi ekran orijinal ve A kalite olmalıdır. Retina HD ekran yenileme işleminde, cihazın dokunmatik performansı azaldı, renkler eskisi gibi değil, dokunmatik zor çalışıyor, ekran kalitesi eskisi gibi değil, parlaklık az, ışık rengi değişik gibi birçok sorun yaşayanları duyuyoruz. IPS teknolojisine sahip ekranın yine bu standarda uygun yüksek kaliteli ekran ile değiştirilmesi gerekir. Daha önceden bahsettiğimiz en ucuz ekran fiyatı ilk etapta makul gelebilir ancak bu kez bir Apple kullanıyor gibi olmazsınız; emin olun. En iyi ekran nerede satılır, en güvenilir teknik servis hangisi, aynı gün tamir kim yapar ve şehir dışından kargo ile tamir imkanı var mı size bu konuda rehberlik ediyoruz.

iPhone 6 Plus için ucuz ekran derken kaliteli ekran arayışını bırakmayın. Tüm detaylara değindik.

iPhone 6 Plus Ekran Sorunu

iPhone 6 Plus ekran tamiri gerektirecek nedenler arasında telefon ıslandı, suya düştü, üstüne çay, kahve veya kola döküldü gibi sıvı teması temelli sebepleri gösterebiliriz. Elbette küçük kazalar sorun olmayabilir ancak iPhone 6 Plus içine su girdi şikayetinde ilk etapta ekran sorunu olmasa bile ekran sonradan bozuldu şeklinde şikayetler almaktayız. Bunlar iPhone 6 Plus ekran gitti, koku geldi, çok fazla ısındı cihaz kapandı, şarja takınca açılmıyor şeklinde kısa devre ile ilgili konular olabilir. Bazen ekran kendi kendine bozuldu şeklinde konuları da duyuyoruz. Bunlar da yan sanayi batarya ekranı bozdu veya başka şarj aleti kullanım ekran bozuldu şeklinde olabiliyor.

iPhone 6 ekran değişimi, tamiri veya onarımı ile yapılan bir işlem değildir. Birebir ekran değişimi yapılır. Size tavsiye edeceğimiz teknik serviste iPhone 6 Plus aynı gün ekran değişimi yapılabiliyor. Eğer ekran kırıldı verileri kurtarma ihtiyacınız varsa bunun da tek yolu ekran değişiminden geçiyor. iPhone 6 Plus'ta ekran çatladı, mürekkep yayıldı, görüntü karıştı, çizgiler çıktı gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bunların tamiri yoktur ve ekranın yenilenmesi, yeni ekran takılması gerekir. Bu konuda hem size en kaliteli ekranı en uygun fiyata değişim yapacak bir servis lazım, hem de işini iyi yapan bir servis. Tavsiyemizle bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.

Ucuz, Uygun Fiyatlı, Aynı Gün Değişim Hangi Teknik Servis?

Kargo ile iPhone 6 Plus ekran değişimi, aynı gün tamir, göz önünde ekran değişimi, bir saatte teslim ekran onarımı, en uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti garantili teknik servis önerisi teknoway / cepmarket.com.tr Yolunuz Kadıköy'e düşüyorsa İstanbul'daki en güvenilir ve en hızlı telefon tamircisi olan firmayı ziyaret etmenizi, hatta tamirlik bir durumunuz yoksa bile kendileriyle tanışmanızı tavsiye ederiz. Dileriz ki başınıza iPhone 6 Plus ekran sorunu ile ilgili bir durum gelmesin, ancak gelirse de kendilerine buraya tıklayarak "ekran kırıldı acil yardım, değişim fiyatı nedir" diyerek WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.