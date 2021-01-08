Bu kez sizlere iPhone 6s ekran değişimi konusunda rehberlik edeceğiz. Apple bir dönem ürünlerinin sonuna s takısı ekleyerek güncellemeyi tercih etti; hepimiz biliyoruz. Ana model ve büyük ekranlı Plus modele ek olarak, bir dönem sonra s takısı almış ve güncellenmiş modeller piyasaya sürülüyordu. iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı ilk kez 2015'in sonuna yaklaşırken tanıdık. Yine satış rekorları kıran harikulade modellerdi. Bugün halen daha cazibe sahibi iki model iPhone 6s ve ağabeyi…

iPhone 6s biraz daha uygun fiyatlı olması sebebiyle daha fazla satıldı; satış rakamı olarak daha çok kullanıcı tercih etti. Haliyle sorun yaşayan veya küçük kazalar sonrası tamir için yer arayan kullanıcı sayısı da fazlaydı. O nedenle bu kez size iPhone 6s ekran tamiri nasıl yapılır, nerede yapılır, kaça yapılır, kaç gün sürer, güvenilir teknik servis tavsiyesi ve fiyat konusunda bilgilendirici bir yazı hazırlamaya karar verdik.

iPhone 6s ekran değişimi gerektiren düştü ekran kırıldı veya çatladı gibi konularda üzülmeyin. Uygun fiyatlı ve yüksek kalitede orijinal ekran değişimi yapmak artık son derece kolay.

iPhone 6s Kırık / Çatlak Ekran Değişimi

iPhone 6s düştü ekranı kırıldı veya çatladı ise üzülmenize hiç gerek yok. Yedek parça olarak iPhone 6s ekranı son derece kolay bulunabiliyor. iPhone 6s'e iPhone 6 ekranı olur mu diye soran birçok kullanıcı var. Evet; ikisi de tamamen aynı ekrandır ve birbiri için kullanılabilir. Yani ekranı kırılan veya çatlayan iPhone 6s'e iPhone 6 ekranı taktırma mümkün. Her iki cihaz da 4.7 inç Retina HD ekran kullanıyor. Önemli olan sadece ikinci el, çıkma, kullanılmış, OEM, revize ve kopya gibi ekranlardan uzak durmanız. En uygun fiyatlar bu ekranlarda çıksa da ekran değişimi sonrası algılama sorunu, renkler bozuldu, ekran sarardı, görüntü titriyor, dokunmatik zayıfladı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. iPhone'unuza yakışır şekilde orijinal kalite ekran kullanmanız gerekiyor. Fiyatı biraz daha yüksek olabilir ancak küçük farklar için kesinlikle buna değer. iPhone 6s'iniz ve her şeyden önce siz bunu hak ediyorsunuz.

En İyi iPhone Servisi Hangisi?

Bir dönemlerin ikinci el cep telefoncularının çoğu kapılarına teknik servis tabelası astı. Maksat müşteri çekmek. Öncelikle bu iş eğitim ve deneyim ister. Tek başına eğitim de yeterli değil. Binlerce cihazı tamir etmek gerekir, cihazı bir süre kullanıp tüm sorunlarını iki dakika içinde anlamak önemli bir erdem ve bu ancak yıllara sığdırılabilecek bir deneyimle olur. Bize inanın; teknik servis olduğunu iddia edip, sizden cihazı olduktan sonra başka teknik servislerden medet uman yerler var. Elbette tamir ettirip, üzerine kar ekleyip size satıyorlar. Ne bir teknisyenleri var ne de bir deneyimleri. Olası bir sorunda cihazınızı nereye tamir ettirdiklerini bile hatırlayamayacak düzeyde de kurumsallığın dışındalar. 🙂

Ekran değişimi basit bir iş. Önemli olan ekran değişimi sonrası sorun çıkıp çıkmayacağı veya ekrandan memnun kalıp kalmayacağınız…

En iyi iPhone servisi hangisi diye soracak olursanız elbette bizim de akillitelefon.com olarak yıllar boyu süren yayıncılık tecrübemiz ve çevremizle size önerebileceğimiz bir teknik servis tavsiyesi var. Bizim de bunu söylerken tabii ki kıstaslarımız var. Kurumsal bir yapı, kısa sürede onarım, onarım sonrası müşteri memnuniyeti, kargo ile ekran tamiri (konumuz bu) ve hatta ekran tamiri sonrası olası sorunlara karşı -gerçi hiçbir şey olmaz çünkü çok ciddi bir test proseüdürü var- garanti gibi birçok noktayı değerlendirerek bu kararı verdik. Elbette hiçbir ziyaretçimizin üzülmesini istemeyiz. O yüzden fiyat konusunda da her zaman ziyaretçimizin yanında olan ve onlara hiçbir zaman "müşteri" gözü ile bakmayan bir teknik servis tavsiyemiz var… Yazımızı okumaya devam edin. En iyi iPhone servisi hangi firma az sonra… 🙂

iPhone 6s Ekran Değişimi Kaç TL? Fiyatı Nedir?

Hangi model olursa olsun, ekran kırıldı veya çatladı ise insan mutlaka hemen ikinci el ekran fiyatı ne kadar, ekran değişimi fiyatı, ekran kaça değişir, çıkma ekran veya yedek parça ekran nerede satılır, kime değiştirtmeliyim diye düşünür ve araştırma yapmaya başlar. Öncelikle iPhone 6s için yüksek kalite ekran değişimi yapan bir teknik servis bulmalısınız. Retina HD ekran değişimi aynı gün yapılabiliyor ancak piyasada size ekran değişimi sonrası sorun yaşatabilecek birçok kötü türde ekran bulunmakta. Teknik servisin parça konusunda gösterdiği özeni cihazınıza da göstermesi gerekir. Ekran değişimi sonrası telefon tamamen bozuldu, ekranı değiştirdim ama artık hiç açılmıyor, ekran değiştirdikten sonra anakart bozuldu diye tecrübesiz teknik servislerin yaşattığı birçok mağduriyeti duyuyoruz. Onarım sonrası memnuniyet birçok noktaya bağlıdır. İyi bir teknik servisle en ucuz fiyata, iPhone 6s ekran değişimi yapabilirsiniz. Cihazınızın güncelliği nedeniyle artık ekran fiyatları en ucuz şekilde bulunabiliyor ve tamir en uygun fiyata yapılabiliyor.

Aynı Gün Teslim Ekran Değişimi

iPhone 6s için aynı gün teslim ekran değişimi yaptırmayı kim istemez? Kadıköy'e yakınsanız sadece bir saatte ekran değişimi yapabilirsiniz. Uzak veya şehir dışında iseniz ücretsiz kargo ile ekran değişimi işlemini birkaç günde yapabilirsiniz. Alanında uzman ve 15 yıla varan deneyimi ile teknoway / cepmarket.com.tr size garantili bir müşteri memnuniyeti yaşatmayı hedefliyor. Küçük kazalar, her zaman başa gelecek şeyler değil ancak uzman kişilerce yapılmayan müdahaleler daha fazla sorun yaşamanızı sağlayıp sizi cihazınızdan soğutur, her şeyden pişman eder. Müşteri memnuniyeti, binlerce cihaz onarım tecrübesi ile İstanbul Anadolu Yakası'nda en iyi teknik servis olmayı başaran teknoway / cepmarket.com.tr size WhatsApp ile hemen ulaşabileceğiniz kadar yakın. En uygun iPhone 6s ekran değişimi fiyatı için hemen buraya tıklayarak firma ile iletişime geçebilirsiniz.