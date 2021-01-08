Ağustos ayında Lenovo, Tab P11 Pro Android tabletini tanıttı ve şimdi üretici Tab P11 adlı daha uygun fiyatlı bir sürümü duyurdu. Yeni model, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 11 inç IPS LCD, Snapdragon 662 yonga seti ve arkada tek bir 13 MP arka kamera ile geliyor.

Lenovo Tab P11 ile Tanışın: Uygun Fiyata 11 İnç Tablet





Ön tarafta başka bir 8MP selfie kamerası ve USB-C üzerinden 20 W şarj hıza sahip olan 7.500 mAh pil var.

Yazılımın ön tarafında Android 10 ve aralarından seçim yapabileceğiniz iki bellek / depolama yapılandırması var: 4 / 64GB sürümü ve 6 / 128GB sürümü. Her ikisi de kolay depolama genişletmesi için microSD yuvası ile birlikte gelir.

Tab P11, LTE ve Wi-Fi 6 bağlantısını destekler ve ayrıca dört hoparlör kurulumuna sahiptir. Ayrı olarak satın alınabilen Keyboard Pack, Dock ve Precision Pen 2 kalemini destekler. Temel 4 / 64GB sürümü bu ayın sonundan itibaren 229.99 dolara satılacak.