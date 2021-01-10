Apple Çıkmazda: iPhone 13 Daha Küçük Çentik Uğruna Daha Kalın Olacak

Yıl 2021 ve tahmin edersiniz ki yeni nesil iPhone'lar hakkında konuşma zamanı geldi. Sözde iPhone 13 modellerinden bahsedilen bu yılın ilk raporunda iki Pro modeli olacağı ve bunların Samsung'dan gelen 120Hz OLED paneller kullanacağı belirtiliyor. Ancak yeni iPhone'lara dair bugünkü bilgiler tamamen tasarımıyla ilgili.

Apple iPhone 13 Daha Küçük Çentikle Gelecek Ancak Daha Kalın Olacak

Yeni iPhone 13 2017'de çıkış yapan iPhone X hala aynı görünecek. Ancak şimdi daha da kalın olacak. Japon blog sitesi MacOtakara'ya göre Apple yeni iPhone 13 serisinde çentiği küçültebilmek adına cihazı daha kalın yapmak zorunda kaldı.

Yeni iPhone 13, iPhone 12'nin düz kenarlı kasa tasarımını koruyacak ancak yaklaşık 0,26 mm kalınlık artışı söz konusu olacak. Bunun nedeni üstteki kalın çentikteki alıcının konumunun değiştirilmesidir.

Ek olarak arkadaki kamera çıkıntısı sadece küçük bir görünüm değişikliği ile birlikte aynı kalınlıkta olacak. Bildirildiğine göre, Apple, lenslerin üzerine koruyucu safir cam yerleştirecek ve dışarıdan tek bir kamera birimi gibi görünmesini sağlayacak.

Çıkıntının aynı boyutta kaldığı düşünülürse iPhone 13'ün iPhone 12 ile aynı kamera özelliklerinde olacağı raporları doğru gibi görünüyor. Apple'ın uzun yıllardır iPhone'larda çağın gerisinde bir tasarımı benimsemesine rağmen iPhone'lar en çok satan akıllı telefonlar arasında kalmaya devam ediyorlar.