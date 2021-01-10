Poco X3 Sorunları ve Çözümleri

Aşağıda Poco X3'ün çeşitli yaygın sorunlarını ve bunların çözümlerini paylaştık. Poco X3'de ekranın rastgele dönmesi, ses çalarken kasanın titreşmesi veya ekran dokunmatiğinin çalışmayı bırakması gibi birçok sorun var.

Poco X3'te Yavaş Kullanıcı Arayüzü

Sorun Poco X3'ün almış olduğu güncellemelerle ilgilidir ve muhtemelen ileride yeni bir güncelleme ile düzeltilecektir. O zamana kadar aşağıdaki deneyebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda herhangi bir tür antivirüs uygulaması kullanıyorsanız veya herhangi bir gereksiz temizleme uygulaması kullanıyorsanız kaldırın.

Depolama alanının çok dolu olmasına izin vermeyin.

Kullanmadığınız uygulamaları kaldırmanız yeterlidir.

Telefonunuzda Micro SD varsa Fast Class 10 Micro SD kart kullanın.

Bazen telefonda özel bir tema kullanmak telefonu yavaşlatır.

Launcher kullanıyorsanız bu da sorunun nedeni bu olabilir.

Facebook Lite, Twitter Lite, YouTube Go, vb. gibi hafif sürüm uygulamalar kullanın.

Telefonunuzu mevcut en son işletim sistemine güncelleyin.

Play Store'da bir güncelleme mevcut olduğunda uygulamalarınızı güncelleyin.

Tüm bu adımlardan sonra telefonunuzun hala yavaş olduğunu düşünüyorsanız, telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Poco X3'te Şarjın Hızlı Bitmesi

Yine son güncellemeden sonra Poco X3 şarjı hızlı bitmeye başlamıştır. Geçici çözümler şöyledir:

Phone Cleaner gibi uygulamalar yüklediyseniz, kaldırın. Çünkü bu uygulamalar arka planda çalışır ve telefonunuzun pilini tüketir.

Uygulamayı oyun mağazasının kendisinden indirin. Çünkü üçüncü taraf uygulamalar telefonun arka planında çalışan ve çok fazla pil tüketen kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

GPS gerekli değilse, her zaman GPS'i kapatın.

Telefonunuzun şarjını artırdığını iddia eden bir uygulama yüklediyseniz, bu tür uygulamaları kaldırın.

Poco X3'te yüksek ekran parlaklığı ayarlarını kullanmak, pilinizi büyük ölçüde azaltabilir. Bu yüzden telefonu ortalama parlaklıkta kullanın.

Pili hızlı bir şekilde bitirdiği için son kullanılan tüm uygulamalarınızı son uygulama sekmesinden temizleyin.

NFC, Bluetooth, WiFi gerekli değilse, her zaman kapalı tutun.

Tüm bu adımları izleyerek bile piliniz çabuk bitiyorsa Poco X3'ünüzü fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.

Poco X3'te Hücresel Ağ Sorunu veya Mobil Veri Sorunu

Poco X3'ünüzde hücresel ağ sorunlarıyla karşılaşırsanız. Telefonunuz doğru sinyali almıyorsa veya mobil veri ağı çalışmıyorsa ve telefon ağında dalgalanmalar görüyorsanız, aşağıdaki adımları denemelisiniz.

SIM kartı Poco X3 cihazınızdan çıkarın ve SIM'i tekrar takın.

Uçak modunu 30 saniye AÇIK duruma getirin ve birkaç saniye sonra tekrar KAPATIN.

Ağ ayarlarınızı sıfırlayın.

Poco X3'ünüzü bir kez yeniden başlatın.

Poco X3'te Isınma Sorunu

Bir akıllı telefonun ısınmasının başlıca iki nedeni vardır, bunlardan biri telefonun SoC'si (Sistem Üzerinde Çip) ve ikincisi telefonun pilidir. Poco X3'ünüzde bir ısınma sorunu yaşıyorsanız:

Telefonu şarj ederken telefon kılıfını çıkarın.

Telefonunuzu şarj ederken oyun oynamayın ve telefonu çok fazla kullanmayın.

Poco X3'ünüzü yalnızca orijinal şarj cihazıyla şarj edin.

Isınma sorunları, telefonunuzda uzun süre oyun oynamaktan da kaynaklanır.

Üçüncü taraf uygulamaları yüklemeyin, uygulamaları her zaman oyun mağazasından indirin.

Telefonunuzu aşırı şarj etmeyin, bu da ısınma sorunlarına neden olabilir.

Poco X3'ünüzü her zaman güncel tutun ve tüm uygulamalarınızı güncellemeye devam edin.

Poco X3'te Yavaş Açılan Uygulamalar

Bu sorun çok yaygındır çünkü bu sorun tüm Android telefonlarda bulunur ve bu sorun temelde telefonun yanlış RAM yönetiminden kaynaklanmaktadır. Telefonunuzdaki uygulamalar yavaş açılıyorsa, bu sorunu çözebilmeniz için aşağıda verilen adımları izleyin.

Öncelikle, telefonunuzun dahili depolamasında yeterli depolama olup olmadığını kontrol edin. Değilse, kullanmadığınız uygulamaları kaldırın.

Facebook Lite, Twitter Lite, YouTube Go, vb. gibi hafif sürüm uygulamaları kullanın.

Root gibi işlemleri iptal edin.

Tüm bu adımları takip ederek, uygulamalarınızın hala yavaş açıldığını düşünüyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin.

Poco X3'te Ani Kapanma Sorunu

Yazılımsal bir hatayla gerçekleşiyor olabilir:

Telefonun sıcaklığı maksimum seviyeye çıkarsa, telefonun aniden kapanmasının nedeni de bu olabilir, bu nedenle ısınma sorunlarına dikkat edin.

Isınma sorunlarına neden olabileceğinden kalın kılıf kullanmayın.

Tüm bu adımları izleyerek, telefonunuzun hala aniden kapandığını düşünüyorsanız, Poco X3'ünüzü fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin.

Sorun devam ediyorsa teknik servise gidiniz.

Poco X3 Ekranın Donması

Bir işi yaparken, oyun oynarken veya arama yaparken bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunu çözmek için aşağıda verilen adımları izleyin.

Telefonunuzu mevcut en son işletim sistemine güncelleyin.

Kullanmadığınız uygulamayı zorla durdurun veya kaldırın.

Bir uygulamayı kullanırken bu sorunu yaşıyorsanız, Ayarlar> Uygulama Yöneticisi'ne gidin ve ardından sorunla karşılaştığınız uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Son adımda, Poco X3 akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın. Tüm sorunlarınızı çözebilir.

Poco X3'te Uygulama ve Oyunda Çökme Sorunu

Uygulamalarınızı en son sürüme güncelleyin.

Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Telefonunuzda güç tasarrufu modu etkinse, devre dışı bırakın.

Bir uygulamayı kullanırken bu sorunu yaşıyorsanız, Ayarlar> Uygulama Yöneticisi'ne gidin ve ardından sorunla karşılaştığınız uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Poco X3'te Play Store'dan Uygulama İndirme Sorunu