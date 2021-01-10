Xiaomi Redmi 8, 8A ve 7A MIUI 12 Güncellemesi

Xiaomi Redmi 8 ve 8A MIUI 12 Güncellemesi

Xiaomi son zamanlarda MIUI 12 güncellemesini eski uygun fiyatlı akıllı telefonlarına getiriyor. Redmi 7A şimdi bu güncellemeyi almaya başladı ve Redmi 8 ile birlikte halefi Redmi 8A da listeye dahil. Güncellemeler bu telefonların birden fazla bölgedeki varyantları için aynı anda yayına alındı.

Redmi 8 ve Redmi 8A, tıpkı Redmi 7A gibi Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10 ile piyasaya sürüldü. Bu akıllı telefonlar daha sonra hem MIUI 11'e ve Android 10'a güncellendi. Şimdi, MIUI 12'yi de almaya başladılar.

MIUI 12 güncellemesi şu anda Redmi 8'in aşağıdaki bölgesel varyantları için yayında.

Küresel: V12.0.1.0.QCNMIXM

AÇA: V12.0.1.0.QCNEUXM

Rusya: V12.0.1.0.QCNRUXM

Benzer şekilde, Redmi 8A MIUI 12 güncellemesi şu andan itibaren aşağıdaki bölgelerde mevcuttur.

Çin: V12.0.1.0.QCPCNXM

EEA: V12.0.1.0.QCPEUXM

Xiaomi Redmi 7A MIUI 12 Güncellemesi

Redmi 7A, zamanının en iyi giriş seviyesi akıllı telefonlarından biriydi. Cihaz, Android 9.0 (Pie) tabanlı MIUI 10 ile çıkış yaptı. Daha sonra Xiaomi cihazı Android 10 tabanlı MIUI 11'e güncelledi. Bu haftanın başlarında telefon Çin'de MIUI 12 almaya başladı. Şimdi, aynı güncelleme diğer ülkelere geliyor.

MIUI 12, Nisan 2020'nin sonlarında duyuruldu. O zamandan beri, Xiaomi bu güncellemeyi dünya çapında uygun cihazlara sunuyor. 2019'da çıkan ve ucuz bir telefon olan Redmi 7A'nın bu güncellemeyi alması şaşırtıcıdır.

Güncelleme Hindistan'da çıktı ancak bu akıllı telefonun Global, EEA ve Rusya gibi diğer varyantlarının da güncellemeyi çok yakında almasını bekliyoruz. Ayrıca MIUI 12'nin Android 11 için uygun olmadığını ve cihazın önümüzdeki yıl MIUI 12.5'i alabileceği için bunların Redmi 7A için son büyük güncellemeler olduğunu belirtmekte fayda var.