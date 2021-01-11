Android Telefonda Micro SD Kart Formatlama

Android akıllı telefonunuzda Micro SD kartınızdaki bilgileri okumakta sorun yaşıyorsanız veya sadece her şeye sıfırdan başlamak istiyorsanız telefonda SD kart belleğini formatlama adımlarını görmek için aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz.
Android Telefonda SD Kart Formatlama
Bu işlem geri alınamaz, bu nedenle devam etmeden önce hafıza kartındaki tüm önemli verileri bir kenara yedeklediğinizden emin olun! Adımlar Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo veya LG gibi tüm markalar için geçerlidir.
Android 11 İçin Adımlar
- Ayarlar> Cihaz veya Cihaz Bakımı'na gidin
- Depolama'yı Seçin
- Gelişmiş'e dokunun
- Taşınabilir depolama alanı altında SD Kartı seçin
- Biçim veya Biçimlendir'e dokunun
- Açılır mesajı geçin ve ardından SD Kartı Biçimlendir'i veya SD Kartı Sil'i seçin
Android 10 İçin Adımlar
- Ayarlar uygulamasını açın ve Cihaz veya Cihaz Bakımı'nı seçin
- Ekranın altında, Depolama'yı seçin.
- Sayfanın altındaki SD Kartı seçin
- Sağ üst köşedeki 3 noktalı menü düğmesini seçin ve Depolama veya Depolama Ayarları'na dokunun.
- SD Kartı seçin ve ardından Biçimlendir'i veya Sil'i seçin
- SD kartı biçimlendir üzerine dokunun ve SD Kartınızı silmek için adımları izleyin.