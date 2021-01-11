Android Telefonda Micro SD Kart Formatlama

Bir akıllı telefon meraklısıysanız, çevrimiçi sunulan bazı benchmark uygulamalarıyla mutlaka uğraşmışsınızdır. Bu uygulamaların yaptığı şey, bir telefonun belirli bölümlerini test etmek ve puan vermektir. Bu testler, belirli bir telefonun belirli yönlerden başka bir telefondan daha iyi olup olmadığını objektif olarak belirlemeye yarıyor. Bazı kıyaslama testleri […] Daha Fazla