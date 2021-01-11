Yeni yazımızın başlığı iPhone 6s ön cam değişimi. Apple'ın gözde cihazlarından biri olan iPhone 6s, neredeyse s olmayan modelden bir yıl sonra satışa sunuldu. Hatta ilk iPhone 6'ları biraz geç alan kişiler için de biraz moral bozukluğu yaratmadı değil. iPhone 6s hangi yıl çıktı hatırlıyor muyuz? Evet; 2016. Beş yıl zaman çoktan geçildi, hatta sonra ne modeller geldi ne modeller… Yazımızda kırılan iPhone 6s'in ön camını değiştirme, ön cam tamiri nerede yapılır, ön cam fiyatları ne kadardır, çizik ön camı yenileme veya çatlak ön cam onarımı gibi sorulara ve merak edilenlere değineceğiz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6s ekran değişimi ile ilgili kapsamlı bir makale yayınlamıştık. Dilerseniz bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

iPhone 6s düştü ön cam çatladı, ön cam kırıldı selfie çekemiyorum, konuşurken ekran ışığı yanıyor, ekran dokunmatiği çalışmıyor, ekran hassasiyeti azaldı, ekran kırıkları dökülmeye başladı, telefon cebe takılıyor, çatlak camdan cam filmi çıkarma, cam filmi camı çatlatır mı, çatlak camdan cam filmi çıkar mı gibi birçok sorun gündelik hayatta kullanıcıların başına gelebiliyor. Çözümü gerçekten zor değil. iPhone 6s ön cam değişimi aynı gün, hatta aynı saat içinde yapılabilen basit bir işlem. Ön cam değişimi en hızlı neresi yapar, ön cam değişim fiyatları, ucuz yedek parça, uygun fiyatlı teknik servis gibi birçok konuyu ele almaya başlıyoruz. Evde ön cam değiştirme gibi bir şeyi aklınızdan dahi geçirmeyin. İşleri bazı konularda uzmanına bırakmak gerekir. iPhone 6s ön cam tamiri özel teknik ekipmanlarla yapılıyor ve bunlar hiçbirimizin evinde yok.

iPhone 6s ön cam değişimi işlemini neresi yapar diye düşünmeyin. Teknik servis önerisi vermek için buradayız.

iPhone 6s Orijinal Ön Cam Değişimi Fiyatı

iPhone 6s'de orijinal cam taktırma için mutlaka cihazın düşmesi veya ekranın çatlaması / kırılması gerekmez. Zamanla aşınmalardan dolayı ekrandaki matlıkları giderme veya çizikleri kapatma, çizikleri yok etme gibi ihtiyaçlarınız olabilir. iPhone 6s ön cam değişimi tamamen yeni cam taktırma şeklinde yapıldığı için cihazınız ilk günkü hale gelecek ve dokunmatik ekran yine aynı performansta çalışmaya devam edecektir. Cam kırılması sonrası ekranda okuma zorluğu, camdan içeri giren sıvının ekrana zarar verebilme ihtimali, kırık camların yüze batması, kameranın sıvı teması ile kirlenmesi ve kötü fotoğraf video / çekmesi gibi ihtimaller denizinden bahsedebiliriz.

iPhone 6s ön cam taktırma fiyatı oldukça uygun. Hatta kredi kartı ile bir saat içinde ön cam değişimi yaptırıp cihazınızı aynı gün teslim alabilirsiniz. Şehir dışında olan kullanıcıların da iPhone 6s için ücretsiz kargo ile ön cam değişimi yaptırabileceği güvenilir teknik servis merkezleri var. Biz de size bu yönde bir öneride bulunacağız ancak kafanızdaki bazı soruları netleştirmek istiyoruz: Apple servisinde ön cam değişim fiyatları, iPhone kendi servisi ön cam değiştiriyor mu, Apple servisi ön cam ve ekranı beraber değiştiriyor gibi bilgiler ortada dolaşıyor. Şimdi dilerseniz bu konuya açıklık getirelim.

iPhone 6s tek başına ön cam değişimi yapılabilir. Yapılamaz diyen her işletme yanlış bilgi vermiş olur. Ön cam değişimi daha ucuz fiyat avantajıyla size cihazınızı yenileme fırsatı verir.

iPhone 6s Tek Başına Ön Cam Değişimi

İlginç şekilde Apple'ın kendi servisi ön camı tek değiştirmiyor; ekranla birlikte değiştiriyor. Tahmin edersiniz bu işlemin fiyatı da oldukça pahalı oluyor. Sadece ön cam değişimi için sağlam olan ekranı söktürme ne kadar mantıklı? Bizim pek aklımıza yatmıyor. O halde piyasadaki teknik servislerden yardım almalısınız. Fakat burada da "teknik servis" diye tabela koyan herkese ön cam değişimi olsa bile telefon tamiri konusunda güvenmemek gerekir.

Duyduğumuz bir olayı aktaralım: Vatandaş iPhone 6s ön cam kırıldı ve değişimi için herhangi bir servise gidiyor, serviste ön cam ile ekran beraber değişir deniyor. Apple servisi örnek gösteriliyor. Ucuza ön cam ve ekran değişimi yapılıyor. En ucuz ve yan sanayi ekran takılıyor. Kullanıcı hem para ödüyor, hem de orijinal ekranı servise hediye ediyor. Servis onu da yüklü fiyata satıyor; sonuçta orijinal. Ön değişimi sonrası görüntü sarardı, kırmızı oldu, yeşilimsi görüntü gibi birçok dert ortaya çıkıyor. Ön cam değişti dokunmatik hassasiyeti azaldı deniyor; birçok şikayeti buraya yazabilmek mümkün.

iPhone 6s Ön Cam Nerede Değişir? / Teknik Servis Tavsiyesi

Peki iPhone 6s ekranı nerede değişir, güvenilir teknik servis tavsiyesi, tecrübeli teknik servis, en iyi teknik servis nerede ve bu işlemin fiyatı nedir, ne tutar o kısma gelelim. iPhone 6s ön cam onarımı, ekranı değiştirmeden yapılabiliyor. Yani ekran değişimi yaptırmadan ön cam değişimi mümkün. Bunun için deneyim ve özel ekipmanlar gerekiyor. Gerçekten pahalı ekipmanlarla oluyor ve kapısına "teknik servis" tabelası koyan çoğu yerde bu makineden yok. Sadece ön cam değişimi yaptırarak orijinal ekranınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer iPhone 6s'te ön cam kırıldı veya çatladı ise bizim size tavsiyemiz acil ön cam değişimi yaptırmanız. Kamera güzel çekmiyor veya ekranın içine su girdi gibi şikayetlerle cihazınıza daha büyük masraf açabilirsiniz.

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