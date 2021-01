Yazımızın konusu iPhone 6s Plus ekran değişimi. iPhone 6s ile beraber 2016 yılına doğru piyasaya çıkan iPhone 6s Plus, Tim Cook'un "Hey Siri, give us a hint" yani "Hey Siri, bize bir ipucu ver" sloganı ile tanıtıldı; 2019'un sonuna kadar üretilerek satışı en fazla sürdürülen Apple telefon modeli denebilecek duruma geldi. Bu gün iPhone 6s Plus'ın harikulade ekranında çıkabilecek sorunlardan ve bu sorunları nasıl çözebileceğinizden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde 4.7 inç ekranlı iPhone 6s için ekran değişimi yazısı yazmıştık. Dilerseniz bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. iPhone 6s Plus ekran boyutu ve çözünürlüğü ise 5.5 inç ve 1920 x 1080 piksel. Bunu belirterek iPhone 6s Plus ekran değişimi yazımıza başlayalım.

Telefonunuzun yere düşmesi iPhone 6s Plus'ta ekran kırıldı veya çatladı gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Hatta ekran değişimi gerektirecek nedenler arasında ekranda görüntünün gitmesi, gidip-gelmesi, enine ya da boyuna çizgilerin çıkması, mürekkebin akması, lekeler oluşması, küçük veya büyük çatlak olması, ışığının yanmaması, yarısının çalışmaması, bir kısmında görüntü var; bir kısmında görüntü yok sorunu gibi birçok madde verilebilir. Bizim size tavsiyemiz iPhone 6s Plus'ta ekran kırılması veya çatlaması gibi bir durumla karşılaşırsanız vakit geçirmeden ekran değişimini yaptırmanız. Elbette telefonunuzun kullanıma dair özellikleri sorunsuz devam ediyorsa kırık veya çatlak ekranla telefonu kullanmanın zararları konusunda erteleme fikri vermiş olabilirsiniz ancak bu dediğimiz gibi hiç de iyi bir karar değil. Nedenine geliyoruz…

iPhone 6s Plus ekran tamiri aynı gün ve uygun fiyata yapılabiliyor.

iPhone 6s Plus Kırık / Çatlak Ekran İle Kullanma

Kullanım rahatlığı olarak iPhone 6s Plus'taki kırık veya çatlak ekran sizi rahatsız etmiyor olabilir ancak bu şekilde kullanmanın telefonda daha büyük bir arızaya neden olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Apple resmi servisi iPhone 6s Plus ekran değişimi fiyatı olarak 1219 TL belirlemiş durumda. Tamam; haklısınız miktar biraz fazla gelebilir ancak iPhone 6s Plus gibi ekran kalitesi en yüksek bir Apple modeli kullanıyorsunuz. Peki iPhone 6s Plus ekranı ucuza nerede değiştirilir, uygun fiyata iPhone 6s Plus ekran onarımı, iPhone 6 Plus ekran fiyatları gibi konulara da değinmeden olmaz değil mi?

iPhone 6s Plus ekran tamir fiyatları oldukça değişken. Karşınıza birçok ekran seçeneği gelecektir. iPhone 6s Plus için hangi ekranı seçmeliyim diye düşünüyorsanız karşınıza gelen seçeneklerin yaklaşık olarak yan sanayi, ikinci el, çıkma, kullanılmış, revize ve kopya gibi seçeneklerden oluşabileceğini söyleyelim. Tercih etmeniz gereken ekran tipleri A kalite veya OEM olmalıdır. iPhone 6s yan sanayi ekran taktırma veya ikinci el / çıkma ekran değişimi gibi konularda kullanıcıların müşteri memnuniyeti düşük olmaktadır. iPhone 6s Plus ekran tamiri sonrası görüntü sorunu, sarı / kırmızı / mavi / yeşil renk sorunu, ekran parlaklığı az, dokunmatik yavaş çalışıyor, ekran tepkisi azaldı gibi birçok sorun yaşandığı biliniyor. Çıkma veya ikinci el orijinal ekranlar ilk etapta kulağa hoş gelse de bunların nasıl arızalandığı belli olan cihazlardan sökülmesi gerekmektedir. Neticede ıslanarak anakartı bozulan bir cihazın ekranı da sandığınız kadar uzun ömürlü olmayabilir. Bizim önerimiz A kalite veya OEM ekran.

iPhone 6s Plus için ekran seçimi dikkatli yapılmalıdır. Hangi ekran uygun konusunda deneyimli teknik servis tavsiyesi ile hareket etmeniz gerekir.

iPhone 6s Plus İçin OEM / A Kalite Ekran Satış ve Değişim Fiyatı

iPhone 6s Plus ekran değişimi süresi veya ne kadar zamanda yapılır dediğinizi duyar gibiyiz. Akıllı telefonu arızalanan herkes, en kısa sürede ve en hızlı ekran değişimi yaptırmayı ister. iPhone 6s Plus ekran yenileme, teknik yeterliliği ve uzmanlığı ileri düzey olan teknik servislerde bir saat gibi bir sürede memnuniyet garantili olarak yapılabilmektedir. Size iPhone 6 Plus ekran onarımı konusunda en iyi servis tavsiyesi vermek için buradayız. Eğer İstanbul içindeyseniz ve Anadolu Yakası bölgesinde eviniz / işiniz varsa Kadıköy'de bir saatte ekran değişimi yaptırabilirsiniz. İstanbul dışı veya şehir dışı kullanıcılar da ücretsiz kargo ile iPhone 6s Plus ekran değişimi yaptırarak kredi kartı ile ödeme avantajına sahip olabiliyorlar.

Kırık ekran veya çatlak ekran tamir edilir mi şeklinde sorular da duymaktayız. Ekranların kırılması veya çatlaması ne yazık ki tamir edilememektedir. Telefonun aynı görüntü kalitesini verebilmesi için kaliteli ekranlarla değişim işleminin yapılması gerekmektedir. Bu noktada tabii ki tek başına ekran kalitesi yeterli değildir. En kaliteli, hatta orijinal ekran fiyatını makul bulup alsanız bile işini doğru yapamayan bir teknik servis size iPhone 6s Plus orijinal ekran değişimi sonrası görüntü tamamen gitti, anakart yandı, cihaz tamamen kapandı, şarj olmuyor veya cihaz açılmıyor gibi şikayetleri yaşatacaktır.

İstanbul'da Aynı Gün En Ucuz Ekran Değişimi

Sıvı teması sonrası iPhone 6s Plus ekranı bozuldu veya iPhone 6s Plus su döküldü görüntü gitti, çay döküldü kapandı, kahve döküldü ekran karardı gibi kazalar günlük hayatta yaşanabiliyor.