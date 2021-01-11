Son iki yıldır LG'nin katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde yani telefon boyutunda başlayıp geniş bir tablet halini alan bir ekrana sahip özel bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. Henüz tam olarak tamamlanmadı ancak LG'nin CES 2021 basın toplantısında cihaza hızlı bir bakış atmamızı sağlayacak kadar ileri bir aşamaya gelinmiş durumda.

LG'den Rulo Ekranlı Telefon – CES 2021

Ayrıntılar yetersiz olsa da, LG Rollable en azından görsel olarak Samsung'un katlanabilir telefon yelpazesine karşı kışkırtıcı bir yanıt gibi görünüyor. Uzun ve dar bir dış ekranı geniş bir iç ekranla eşleştiren Galaxy Z Fold 2'den farklı olarak, Rollable'ın tek ekranı geleneksel bir akıllı telefon ekranıyla aynı boyutta ve ardından mekanik olarak küçük bir tablet boyutuna genişliyor. Bu akıllı tasarım Rollable'ın mevcut birçok katlanabilir üründe bulunan kırışıklığa sahip olmayacağı anlamına geliyor.

Elbette, çantada savrulup duracak ve ara sıra yere düşecek bir cihaza mekanik karmaşıklık eklemek kendi başına yeni sorunlar yaratacaktır. Belirtildiği gibi LG, Rollable'ın ekran mekanizmasının nasıl çalıştığına dair çok az detay verdi ancak şirket uzun vadeli dayanıklılık konusunda endişelenmeye gerek olmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte, diğer şirketlerin de benzer formları test ettiklerini belirtmek gerek. Oppo X 2021 en dikkate değer olanı çünkü Kasım ayında çalışan prototiplerle ilgili bilgiler geldi ancak şirket bir çıkış ​​tarihi vermedi.

The LG Rollable has been shown off for the very first time! 🔥https://t.co/9efT3nK49Bpic.twitter.com/BzlyOFQAHq — PhoneArena (@PhoneArena) January 11, 2021

TCL ayrıca 2020'nin başlarında kaydırmalı ekrana sahip bir prototip akıllı telefon gösterdi ancak böyle bir cihazın ticari olarak mevcut olmayacağını çünkü yuvarlanma mekanizmasının hala mükemmelleştirilmesi gerektiğini belirtti. Oppo ve TCL'nin akıllı telefon konseptleri üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, 2021'in sonlarına doğru iki veya üç rakip rulo ekranlı telefon görmemiz çok olası.