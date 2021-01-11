Surface Pro 7 çıkalı bir yılı aştığından herkes şimdi Surface Pro 8'in çıkmasını bekliyordu. Microsoft, Windows destekli hibrit bilgisayar ailesinin yaklaşık dokuz yıllık tarihinde ilk kez, mevcut bir Surface modelinin Plus markalı bir versiyonu duyuruldu. Ne yazık ki, normal tüketiciler için Surface Pro 7+, yalnızca işletmeler ve okullara hitap ediyor, bu da herkesin herhangi bir kısıtlama olmaksızın satın alabileceği "normal" bir Surface Pro 8'in hala hazırlanmakta olabileceğini gösteriyor.

Microsoft Surface Pro 7+ Tanıtıldı, İşte Özellikleri

Böyle bir şey gün ışığını görene kadar, kurumsal müşteriler ve eğitim odaklı müşteriler, Surface Pro 7 Plus'ı oldukça makul bir 899 $'dan başlayan fiyatla 15 Ocak gibi satın almaya başlayacak. "Standart" Surface Pro 7'nin giriş fiyatından 150 dolar daha yüksek ancak bu artış şaşırtıcı derecede dikkate değer iyileştirmeler ve ek özellikler listesiyle kendini haklı çıkarıyor.

Daha fazla güç, daha fazla enerji, aynı eski tasarım

Her şeyden önce, 2019'da piyasaya sürülen Windows 10 tabletin içindeki eski 10. Nesil Intel işlemciler şimdi ham güç ve grafik performansında sağlam bir sıçrama ve gelişmiş enerji verimliliği garanti eden 11. Nesil Core i3, i5 ve i7 seçenekleriyle değiştirildi. Bu ikinci yükseltme pili 10,5 saatten maksimum 15 saate kadar çıkarıyor.

2736 x 1824 piksel çözünürlüğe ve 3:2 en boy oranına sahip 12,3 inç PixelSense da değişmedi ve aynı şey USB-C dahil olmak üzere başarılı bağlantı noktası seçimleri için de geçerli. Bir adet tam boyutlu USB-A, 3,5 mm kulaklık girişi ve sadece Wi-Fi özellikli modellerde olan bir microSD kart okuyucu var.

Daha fazla seçenek

Önceki Surface Pro neslinin aksine, Pro 7 Plus yerleşik hücresel bağlantıyla birlikte gelir ancak yalnızca 1,149 ABD doları ve üstünde sunulur ve Intel Core i5 yongasıyla gelir.

Bu arada, yukarıda bahsedilen 899 $'lık giriş seviyesi konfigürasyondaki en ucuz Surface Pro 7 sürümünün önceki mütevazı 4GB RAM'e kıyasla 8 GB bellek içerdiğini ve 16 ve 32 GB seçeneklerinin de bu hafta sonra satışa sunulacağını belirtelim.

Surface Pro 7+ ile depolama 128 GB'tan 1 TB'a kadar artırılabilen katı hal sürücü (SSD) seçenekleriyle selefinden farklı. Tüm bu güncellemeler düşünüldüğünde, Microsoft'un neden bu tableti daha fazla insana satmak istemediğini anlamak gerçekten zor, en azından şimdilik.