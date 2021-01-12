Zil sesini değiştirmek, yeni bir Android akıllı telefonda yapılan ilk şeylerden biri olabilir. Hiç kimse bir başkasınınkiyle kolayca karıştırılabilecek varsayılan bir zil sesine sahip olmayı sevmez ve hatta işleri bir adım öteye taşıyabilir ve belirli kişilere farklı zil sesleri atayabilirsiniz. Bu eğitim, Android akıllı telefonunuz için varsayılan zil sesini nasıl değiştireceğinizi ve belirli kişiler için özel bir melodiyi nasıl seçeceğinizi gösterir:

Android Telefonda Zil Sesini Değiştirmek

NOT: Bu eğitim için, Android 10 çalıştıran bir ASUS ZenFone Max Pro cihazı kullandık. Prosedürler tüm Android destekli cihazlarda benzerdir, bu nedenle Samsung, Huawei, OnePlus veya başka bir üreticiden bir akıllı telefonunuz olsa bile sorun olmayacaktır.

Android akıllı telefonunuzdaki varsayılan zil sesini değiştirmek için önce Ayarlar uygulamasına girin ve Ses üzerine dokunun. Bazı Android akıllı telefonlarda bu seçenek "Sesler ve titreşim" olarak adlandırılır.

Ses ayarları ekranında Telefon zil sesi üzerine dokunun. Geçerli varsayılan zil sesinin adı görüntülenir. İPUCU: Ses ayarları ekranından, "Varsayılan bildirim sesini" ve Gelişmiş seçeneğine dokunursanız "Varsayılan alarm sesi"ni de değiştirebilirsiniz.



Telefon zil sesi ekranı, şu anda Android akıllı telefonunuzda bulunan tüm zil seslerinin bir listesini görüntüler. Bir zil sesi seçmek ve önizlemesini dinlemek için herhangi birine dokunun. Ardından Tamam'a dokunun.

Belirli Bir Kişi İçin Zil Sesi Nasıl Değiştirilir?

Belirli bir kişiye bir zil sesi atamak istiyorsanız işlem farklıdır. Başlamak için, Ana ekranda yukarı kaydırarak veya çoğu Android akıllı telefonda bulunan Tüm uygulamalar düğmesine basarak Tüm Uygulamalar ekranına erişin.

Tüm Uygulamaları açmak için Ana ekrandan yukarı kaydırın

Tüm Uygulamalar ekranında Kişiler uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. İPUCU: Telefon uygulamasını açıp Kişiler sekmesine dokunarak da kişilerinize erişebilirsiniz.

Belirli bir zil sesi atamak istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun.

Bir sonraki ekranda, seçtiğiniz kişi hakkında daha fazla ayrıntı görebilirsiniz. Üç dikey noktaya benzeyen Diğer seçenekler düğmesine dokunun.

Zil sesi atama seçeneğini bulabileceğiniz bir menü açar. Üzerine dokunun. ÖNEMLİ: Bazı Android cihazlarda, Zil Sesi seçeneğini bulmak için kişiyi düzenlemeniz ve / veya kişinin ayrıntılarının altındaki eylemler listesini aşağı kaydırmanız gerekir.

Artık Android akıllı telefonunuzdaki mevcut tüm zil seslerinin bir listesini görebilir ve bunlardan herhangi birini seçerek bir önizlemesini dinleyebilirsiniz. Kararınızı verdikten sonra zil sesini seçin ve kişiye atamak için Tamam'a dokunun.

Değişiklikleriniz kaydedilir ve kişi akıllı telefonunuzu bir dahaki sefer aradığında atanan zil sesini duymanız gerekir.