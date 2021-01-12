Küçük bir kaza iPhone 6s Plus ön cam değişimi işlemi yaptırmanızı gerektirebilir. Günümüzde bu işlemi en hızlı ve en uygun fiyata nerede yaptırabilirsiniz; ondan bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde iPhone 6s kullanıcıları için ön cam değişimi yazısı yazmıştık. Şimdiyse sırada daha büyük ekranlı olan iPhone 6s Plus'ta ön cam değiştirme işlemi var. Elbette yeni cam fiyatı, ön cam kaç TL, nasıl bir cam almalıyım, en iyi cam hangisi, ekranı değiştirmeden cam değiştirme, ön camı evde değiştirebilir miyim, ön cam değişimi sonrası sorun çıktı gibi merak edilen konulara da açıklık getireceğiz.

iPhone 6s Plus'ta ön cam nasıl değiştirilir, kim değiştirir ve kaça yapar… Asıl kilit sorularımız bunlar. İlk sorudan başlayalım; ön cam değişimi işlemi sizin evde yapabileceğiniz bir işlem değildir. Evde cam değişimi yapmaya kalktığınızda çok daha büyük arızalara neden olabilirsiniz. Ön camla ilişkili sensör, ahize, parmak izi okuyucu ve dokunmatik gibi parçalar, hatta ekran bile zarar görebilir. O nedenle internette ön cam değişimi videoları izleyip evde cam değiştirme işine kalkışmayın.

iPhone 6s Plus ön cam değişimi kısa sürede yapılabiliyor. Ekranı değiştirmeden ön cam değişimi de yapılabiliyor. Aksini iddia edenlere inanmayın.

iPhone 6s Plus Ön Cam Nerede Değişir ve Fiyatı

Düşme sonrası ön cam kırılması, ön cam çatlaması, köşeden kırılma, çatlak yüzünden kamera iyi çekmiyor ya da bulanık çekiyor, ekranın içine su giriyor, ekranda leke oluyor, dokunmatik algılamıyor, ekrandaki yazılar okunmuyor, karşı taraf beni duymuyor, mikrofon çalışmıyor gibi şikayetler ortaya çıkmış olabilir. Bazen de anahtar ön camı çizdi, cepte kendi kendine ekran çizildi, ekranda derin çizik oluştu, ekran matlaştı, kasada açıklık var, sensör düzgün çalışmıyor, dokunmatik hissi azaldı, çantada ekran çizildi gibi düşme dışı şikayetler de iPhone 6s Plus'ta orijinal ön cam tamiri gerektirebilir. Ön cam çizik giderici gibi şeylere pek aldanmayın. Ön cam çiziklerinden kurtulma için kesin çözüm cam yenileme yani değişim işlemidir.

iPhone 6s Plus ön cam onarımı işleminde birçok kullanıcının aklına ilk gelen yer Apple servisi oluyor. Apple servisi fiyatları orijinal parça yüzünden yüksek. Üstelik Apple servisi ön camı ekranla birlikte değişim yapıyor. Yani ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapmıyor. Haliyle bu kez fiyat iyice yükseliyor ve bu tamir işlemi mantığa sığmayan bir hale gelmeye başlıyor. Apple değişim yaptığında parça olarak ön cama entegre olmuş bir ekran kullandığından, eski ekranınız "işe yaramaz" deyip sökülüyor.

iPhone 6s Plus ön cam yenileme işlemi yaparken acele etmeyin. En iyi teknik servis nerede, teknik servis tavsiyesi alın.

iPhone 6s Plus Kırık Ön Camla Kullanma

Kırık ön camla kullanım ilk etapta size bir sıkıntı yaşatmayabilir ancak çatlakların bir süre sonra büyüdüğünü ve aralara kir dolması gibi sorunların oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Dahası zamanla çatlayan camlar dökülüyor, kışın yağmurdan veya yazın terden ekrana sıvı teması gibi daha büyük sorunlar meydana gelebiliyor. Çatlak olmayan bir camın cihazınızı sıvı temasına karşı koruduğu kesin bir gerçek. Aksi halde çatlak cam arasından su girdi ekrana görüntü gelmiyor, gitti, gidip-geliyor veya renkler bozuldu gibi durumlarla karşılaşılabilir; daha da kötüsü anakart arızası gibi sorunlar oluşabilir. Çatlak camlı iPhone 6s Plus üzerine çay dökülmesi sonrası telefonunu hepten değiştiren tanıdıklarımız var.

Sadece Tek Başına Ekran Değiştirmeden Ön Cam Değişimi

Apple servisinden vazgeçtik. iPhone 6s Plus ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi araştırıyorsunuz. Burada da şuna dikkat etmelisiniz: Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamalısınız. Teknik yeterliliği olmayan servisler size ön cam ekranla değişim olur, ekran değiştirmeden ön cam değişimi olmaz, ön cam tek başına değişir mi diye size soracaklardır. Bunlar ya yalandır, ya da bilinçsiz kuruluşlardır. Ön cam sadece tek başına ekransız değiştirilebilir. Kötü niyetli servisler sizin orijinal ekranınızı sökerek yan sanayi ekran takar. Siz ön cam yenileme işlemine sevinirken orijinal ekranınızdan da olursunuz. Ön cam değişimi sonrası dokunmatik çalışmıyor, renkler sarardı, ekran görüntüsü değişti, ekran kalitesi azaldı veya dokunmatik hissi azaldı gibi şikayetler alabilirsiniz. İşi bilmeyen bazı teknik servislerin yaptığı işler sonrası ön cam değişimi sonrası telefon aralık kaldı, ekran oynuyor, kasa hareket ediyor, ön camdan ses geliyor gibi şikayetler de alınabiliyor. Bu ve benzer nedenlerden dolayı iPhone 6s Plus ön cam değişimi için güvenilir teknik servis önerisi yaparak size yardımcı olacağız.

İstanbul İçi En Güvenilir, Uygun Fiyatlı, Hızlı Ekran Değişimi

iPhone 6s Plus ekran değişimi kaça yapılır, ne kadar tutar, fiyatı nedir gibi sorular merak ediliyor ancak bu hem teknik servisin hem de kullanılacak yedek parça kalitesine göre değişiyor. Elbette Apple servisi fiyatı gibi rakamlar çıkmayacak ancak cihazınızı ilk günkü performansıyla kullanabilmek için doğru olanı yapmalısınız. Ön cam değişimi ne kadar sürer, aynı gün ön cam değişimi mümkün müdür diye merak ediyorsanız; evet mümkün. Şehir dışında ücretsiz kargo imkanı ile tek başına ön cam tamiri yapan teknoway / cepmarket.com.tr 'nin verdiği hizmet ve müşteri memnuniyeti garantili işçiliğinden memnun kalacaksınız. Unutmayın, iPhone 6s Plus için yedek ön cam kullanmakla iş bitmiyor. Değişim sonrası sorun yaşamamak için uzman teknik servis tercih etmelisiniz. İstanbul içi aynı gün bir saatte ön cam değişimi yapan firmaya WhatsApp'tan hemen ulaşmak için buraya tıklayın.