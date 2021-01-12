Bu yazımızda Apple'ın kısa soluklu modellerinden olan iPhone SE ekran değişimi işlemine değineceğiz. Aslında iki tane iPhone SE modeli var: Bunlardan ilki 2016 yılında gelen, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus'ı yüksek fiyatlı bulanlara yönelik bir seçenek oldu. Diğer gelen iPhone SE, yani ikinci nesil ise 2020 yılı ortalarında çıktı; iPhone 11 ve iPhone 12 dönemi arasında uygun fiyatlı bir model olarak tasarlandı. Biz bu kez ilk nesil iPhone SE ekran değişimi aşamalarından bahsedeceğiz. Nelere dikkat edilmeli, fiyat nedir, teknik servis tavsiyesi, hangi tip ekran alınmalı gibi önemli noktaları ele alacağız.

iPhone SE, Apple'ın model adı koyarken artan numaralandırma anlayışını ilk kez bozan ürün oldu. Ucuz iPhone ve en uygun fiyatlı iPhone modeli dedikodularından sonra tanıtılan iPhone SE aslında iPhone 5s'in birçok yönden neredeyse aynısı. Fakat iPhone 6s'teki bazı yenilikçi özellikler de eklenmiş olarak düşünebilirsiniz. Yani tamamen bir ara model. iPhone SE'de görünümü iPhone 5s'e tamamen benzerken arka kamera 4k video çeken bir teknolojiye sahipti ve ön kameradaki fotoğraf çözünürlüğü 1.2 MP idi. Daha güçlü işlemci ve RAM değerleri sunuyordu ancak tercih edilen 4.0 inç büyüklüğündeki 640 x 1136 piksel Retina HD ekran aynıydı. iPhone SE'yi şöyle bir hatırladıktan sonra biz asıl konumuza geri dönelim. iPhone 5s'in ekran değişimi yazısına göz gezdirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone SE ekran kırıldı veya çatladı gibi şikayetleri aynı gün giderebilirsiniz.

iPhone SE Kırık / Çatlak Ekran Tamir Ettirme Fiyatları

iPhone SE yedek ekran bulabilmek oldukça zor. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi satışı ve piyasadaki görünürlüğü fazla uzun süren bir model olmadı. Eğer vakti zamanında tercih ettiyseniz ve ekran kırılması, çatlaması gibi sorunlar yaşadıysanız alanında uzmanlaşmış teknik servislerden iPhone SE için yedek parça ekran bulma şansınız var. Elbette birçok farklı ekran seçeneğinden bahsedebilmek mümkün. Çıkma, yan sanayi, OEM, revize, kopya ve A kalite gibi seçenekler karşınıza gelecek. Hangi ekranı tercih etmeliyim sorusuna elbette siz karar vereceksiniz ancak bizim tavsiyemiz orijinale en yakın görüntü kalitesi veren A kalite ekranlar. iPhone SE çıkma ekran da eğer güvenilir teknik servis yönlendirmesiyle tercih edilecekse mantıklı olabilir. Çünkü ekranın kullanıldığı cihazın ne şekilde bozulduğu, o ekranın ne durumda olduğu ancak o servis tarafından bilinebilir.

Fiyat konusunda yan sanayi ve onarım gören revize modeller iPhone SE için ucuz ekran ihtiyacına cevap verebilir. Sonuçta ucuz ekran veya uygun fiyatlı ekran değişimi yaparak günü kurtarmak isteyen kullanıcılar da var. Bu tip ekranlarda sarı renk, kırmızı renk, yeşil renk, mavi renk veya parlaklık gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor ancak hiçbiri cihazınızı kullanmaya mani değil. A kalite ve OEM ekranlarda ise fabrika çıkışlı ekrana en yakın görüntü kalitesi ve performansı yaşarsınız. iPhone SE ekran yenileme için hangisi sorusuna bu şekilde cevap bulduk diye düşünebilirsiniz.

iPhone SE ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi almalısınız. Biz size bu konuda yardımcı oluyoruz çünkü yanlış ellerde çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilir.

iPhone İçin Hangi Teknik Servis

iPhone kullanıcısıysanız ve bundan sonra da iPhone dışında telefon kullanmam diyorsanız iyi bir iPhone servisi ile bağlantınız olmalı. Biz size bu konuda yardımcı olmak ve teknik servis tavsiyesi yapmak için buradayız. iPhone SE ekran değişimi başta olmak üzere pil yenileme, şarj soketi değiştirme, ön cam değişimi gibi önemli konularda hem yedek parça kalitesi, hem servis hızı ve hem de işçiliği ile doğru bir seçim yaparsanız asla sorun yaşamazsınız. Biz size iPhone SE tamiri için en iyi teknik servis hangisi; bu doğrultuda bir öneri yapacağız. Yazımızı okumaya devam edin…

iPhone SE için çıkma ekran, düştü ekran kırıldı, ıslandı görüntü gitti, arka cebe koydum artık görüntü gelmiyor, ekran gidip geliyor, ekranda çizgiler çıktı, cihaz açılıyor ama Apple logosu gelmiyor gibi senaryolar ekran değişimi zamanının geldiğine işaret edebilir. Konu telefon olunca elbette kullanıcı beklemekten hoşlanmıyor. Eğer İstanbul içinde iseniz Anadolu Yakası bölgesinde en uygun fiyatlı iPhone SE ekran değişimi yapan yeri size söyleyebiliriz. Böylece bir saat içinde ve teknisyeni izleyerek güvenilir şekilde yeni iPhone SE ekranı takılı halde cihazı teslim alabilirsiniz. İstanbul veya şehir dışından kargo ile iPhone tamiri de aynı gün yapılıp tekrardan sahiplerine ulaştırılabiliyor.

Aynı Gün iPhone SE Ekran Tamiri

iPhone SE ekranı çeşitli şekillerde zarar görebilir. Sıvı teması ekranı bozdu, yeni şarj aletinden sonra ekran gitti, düşme sonrası dokunmatik algılamıyor, kasa açıldı ekran çalışmıyor, ekranda mürekkep izi var, yazılar okunmuyor veya ekran ışığı yanmıyor gibi birçok sorun hayatımızda var olabilir. Çözüm söylediğimiz gibi iyi yedek parça, deneyimli teknik servis ve profesyonel / yüksek müşteri memnuniyet garantili hizmet. Bunların tümünü teknoway / cepmarket.com.tr 'de bulabilirsiniz ve firmaya ulaşmak için de buradan bir WhatsApp görüşmesi başlatabilirsiniz.