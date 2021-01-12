Sony, ilk drone'u Airpeak'i tanıttı. Full frame bir Sony Alpha aynasız kamera taşıyabilir ve bunu yapabilen en küçük drone'dur. Ayrıntıları bunun ötesinde az olsa da, "dinamik film çekimine ve hassas, sabit uçuş yeteneğine sahip" olduğu söylenmekte.

Sony, Airpeak Drone'unu Tanıttı: Full Frame Kamera Taşıyabiliyor

Airpeak drone, öne bakan bir kameraya ve bir mesafe sensörüne sahiptir; AI gücüyle (muhtemelen) birlikte hedef takibi ve engellerden kaçınma için kullanılacak. Menzil ve uçuş süresi hakkında henüz ayrıntılara sahip değiliz.

Sony bu drone'u konsept otomobili VISION-S’in test sürüşünü çekmek için kullandı. Arabanın daha fazlasını görmek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz. Aracın içinde ve dışında en az 40 sensör kullanılıyor.

Drone'a geri dönersek, Airpeak ilkbaharda çıkacak. Ne kadara mal olacağı belli değil, ancak profesyonel kullanıcıları hedeflediği için kesinlikle ucuz olmayacak. Yeni gelişmeler için sayfamıza göz atabilirsiniz.