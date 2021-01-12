LG, 2021 TV modellerinin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now entegrasyonunu alacağını duyurdu. Stadia, Android TV modellerinde mevcut olsa da LG'nin webOS'u, bunu sunan ilk Google dışı akıllı TV platformu olacak. Bu arada, GeForce Now herhangi bir akıllı TV platformuna entegre değil ve LG buna ilk sahip olan TV markası olacak.

Stadia ve GeForce Now, 2021 LG TV'lere Geliyor

Google Stadia desteği ilk olarak 2021'in ikinci yarısında ulaşacak. Bununla, kullanıcılar satın aldıkları Stadia oyunlarını kontrolcü dışında herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan oynayacaklar. Hizmet, yalnızca Stadia'nın şu anda mevcut olduğu bölgelerde sunulacak ve şu anda sahip olduğu planların aynısına sahip olacak.

GeForce Now desteği yılın ilerleyen günlerinde sunulacak. Stadia'da olduğu gibi, kullanıcılar hizmet üzerinden oyun satın alabilecek ve ardından televizyonlarına aktarabilecek. Ek olarak GeForce Now, kullanıcıların diğer platformlarda daha önce satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu hizmet aynı zamanda yalnızca şu anda mevcut olduğu bölgelerde sunulacaktır.

Her iki hizmet de, mevcut oldukları bölgelerde güncellenmiş webOS 6 akıllı TV platformunda LG Content Store'dan indirilebilir bir uygulama olarak sunulacak.