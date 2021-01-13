Ön cam değişiminden bahsettikten sonra bu kez iPhone 7 ekran değişimi konusunu detaylı şekilde ele alıyoruz. Tabii bazı durumlar hem ön cam, hem de ekran değişimi gerektirebilir. Ön cam değişiminde dikkat edilecek hususları bu konuda sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse ekran değişimi ile ilgili bilinmesi gerekenleri size aktaracağız. Bilindiği gibi iPhone 7 üç yaşını doldurmuş olmasına rağmen halen günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren bir model ve kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. Buna bağlı olarak küçük kazalar sonrasında yedek parça ihtiyacı da önem kazanıyor.

iPhone 7 ekran değişimi işlemini çok fazla büyütmenize gerek yok. Öncelikle şunu belirtelim; evde iPhone 7 ekran yenileme yapamazsınız. İnternetteki videoları izleyip gaza gelmemekte fayda var. Kendini teknik servis olarak tanıtan birçok firmada bile ekran değişimi sonrası dokunmatik sorunu, hassasiyette azalma, kamera kalitesinde düşme, parmak izi okumama, ekranın görüşmelerde kapanmaması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden hem bu alanda uzman bir teknik servis bulacaksınız, hem de size en uygun olan ekranı seçeceksiniz. Zaten iPhone 7 yeni ekran taktırma konusunda müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren servisler sizi bütçenize göre en iyi ekrana da yönlendirecektir.

iPhone 7 ekran değişimi sonrası sorun yaşamamak için teknik servis seçimi son derece önemli.

iPhone 7'de Ekrana Görüntü Gelmiyor

Günlük hayatta küçük kazalarla karşılaşılabiliyor. iPhone 7'ye yeni ekran taktırma gerektirecek birçok nedeni sıralayabiliriz. Bu genelde ekranın kırılması veya çatlaması şeklinde oluyor. Elbette baş neden de düşme veya telefonun başka bir şekilde darbe alması. iPhone 7'de ekran gitti, renkler karışıyor, çizgiler çıktı, görüntü titriyor, telefonu yamultunca ekran ışığı sönüyor, cihaz açılıyor ama görüntü gelmiyor, ekranda yazı okunmuyor, dokunmatik gitti, cihaz açılmıyor, şarja takınca hiçbir şey olmuyor gibi çok çeşitli sıkıntılar yaşamanız olası.

Tabii düşme ve darbe dışında da iPhone 7 kırık / çatlak ekranı değiştirme gerektirecek başka durumlar da olabilir. Sıvı teması sonrası görüntü gitti, yeni şarj adaptörü ekranı bozdu, yan sanayi pil değişiminden sonra görüntü gelmiyor, cihaz ısınıp kapandı şimdi açılmıyor, kapandıktan sonra bir daha açılmadı, koku geldikten sonra kapandı ve açılmıyor gibi sayı olarak daha onlarca, yüzlerce nedeni size sayabiliriz.

iPhone 7 ekran değişimi işlemi bittiğinde servisin parmak izi okuyucu, home tuşu, ön kamera, sensör, dokunmatik ve daha birçok testi yaparak cihazı size teslim etmesi gerekir.

iPhone 7 İçin Hangi Ekran, Ne Kadar Fiyat?

Apple servisi normal şartlarda bu işlemi 1069 TL'ye gerçekleştiriyor. Yine de bu bağlantıdan güncel fiyatı kontrol etmenizi öneririz. Halbuki bu onarımı yarısına değil; çeyreği düzeydeki bir fiyata, yani çok çok daha ucuza iPhone 7 ekran onarımı yaptırabilirsiniz. Biz size memnun kalacağınız bir teknik servis tavsiyesi ve fiyat bilgisi vermek için yardımcı oluyoruz. En ucuz iPhone 7 kırık ekran tamiri için daha düşük fiyata da işinizi görecek bir çözüm bulabilirsiniz ancak dediğimiz gibi bizim amacımız kaliteyi ucuza almak konusunda sizi yönlendirmek.

iPhone 7 için ekran çeşitleri yan sanayi, revize, çıkma, OEM, orijinal, A kalite, kopya şeklinde sıralanabilir. Güvenilir teknik servislerden çıkma ekranlar alınabilir; böylece iPhone 7 orijinal ekran taktırma yapmış olursunuz. Ancak her çıkma ekrana da güvenmeyin. Bilmediğiniz yerlerden ekran almayın; o ekran ıslanmış bir cihazdan da sökülmüş olabilir. Tavsiyemiz orijinale en yakın görüntü kalitesini sunan ve pek de fark edilmeyen A kalite ekranlar. OEM ekranlar da istenen kaliteyi verecektir. Yan sanayi ekranlarda ne yazık ki iPhone 7 ekran değişimi sonrası renk sorunu yaşayabilirsiniz. Ek olarak ekran değişimi sonrası parlaklık azaldı, hassasiyet azaldı, görüntü değişti gibi şikayetlere mahal vermemek için iPhone 7 çatlak ekranı değiştirme için kaliteli yedek parça seçimi yapın.

Hem ön cam değişimi, hem de ekran yenileme işlemi gerektiren bir iPhone 7.

Kadıköy iPhone Tamir Servisi

iPhone 7 ekran değişimi fiyatları konusunda bilgi sahibi olduktan sonra bu işi yapacak teknik servis tavsiyesini almaya sıra geldi denebilir. Unutmayın ki müşteri memnuniyet garantisi bir bütün. Yani kaliteli yedek parça, hızlı, deneyimli ve güvenilir teknik servis gibi ayrıntılar bir arada olmalı. Ekran değişimini her servis yapabilir veya her yerde ikinci el iPhone 7 ekranı bulabilirsiniz ancak burada önemli bir diğer nokta da ekran değişimi sonrası yaşanacak sorun. Yani iPhone 7'de ekran değişimi sonrası görüntü gitti, home tuşu basmıyor, görüşme sırasında ekran kapanmıyor, karşı taraf beni duyamıyor, kasada açıklık var, home tuşundan ses çıkıyor, ses tuşları tam basmıyor gibi yığınla şikayet alabilirsiniz.

Hız konusu da iPhone 7 ekran yenileme işlemi yaptırırken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu. Aynı gün iPhone 7 ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Hatta İstanbul'da oturuyorsanız ve Kadıköy'e uğrama şansınız varsa bu işlemi bir saat içinde de gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak İstanbul dışındaki kullanıcılar için de ücretsiz kargo ile ekran değişimi hizmeti veriliyor. Yollanan cihazlar aynı gün tamir edilip kargoya veriliyor; böylece kullanıcıların telefonundan mümkün olduğunca daha az ayrı kalması sağlanıyor.

Moto-kurye İle Acil iPhone Ekran Değişimi Tamiri

Biz size iPhone 7 ekran değişimi için yüksek müşteri memnuniyeti, sektörde 15 yıla yaklaşan tecrübesi ve binlerce cihazlık onarım tecrübesi ile teknoway / cepmarket.com.tr 'yi öneriyoruz. Eğer aynı gün ve uğraşmadan iPhone 7 ekran değişimi yaptırmayı düşünüyorsanız firma size moto-kurye ile de hizmet veriyor. Adresinizden alınan telefonda ekran değişimi yapılarak hemen tekrar size geri getiriliyor ve bu sadece üç saat içinde gerçekleştiriliyor. Eğer siz de kafanızın rahat olacağı ve ayrıcalıklı bir onarım hizmeti almak istiyorsanız buradan firmanın WhatsApp iletişim hattına ulaşabilirsiniz.