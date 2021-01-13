Bugünkü konumuzda iPhone 7 ön cam değişimi işlemini ele alıyoruz. iPhone 7 Apple'ın 2017'ye yaklaşırken çıkardığı bir akıllı telefon modeli oldu. Hatta tıpkı iPhone 6 döneminde olduğu gibi daha büyük ekranlı olan iPhone 7 Plus ile birlikte satışa sunuldu. Ama tam olarak iPhone 6 ailesinden sonra geldiği söylenemez; uygun fiyatlı olarak piyasaya sürülen iPhone SE'nin devamında geldi. Geçtiğimiz zamanlarda iPhone SE için yol gösterici rehber ve fiyatlar gibi önemli bilgileri sizinle paylaşmıştık; buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi de sırada efsanelerden biri olmaya devam eden iPhone 7 var.

iPhone 7 ile beraber Apple'ın ekran konusundaki atakları devam etti. Retina HD ve 4.7 inç genişlikteki ekranda 750 x 1334 piksel görüntü oluşturuluyordu. Elbette Plus olan modeldeki görsellik biraz daha fazla. Ancak iPhone 7'nin her zaman tek elle rahat kullanılabilme avantajı oldu. Bugün iPhone 7 ön cam kırılması, çatlaması veya ön cam değişimi gerektiren diğer durumları ele alacağız. Malum cihazlar biraz hassas ve ön camın darbe alması bazen kullanımı olumsuz etkileyebiliyor.

iPhone 7 ön cam değişimi uygun fiyatlı ve aynı gün yapılabilen bir tamir işlemidir.

iPhone 7 Ön Cam Kırıldıysa veya Çatladıysa…

iPhone 7 düşme sonrası ön cam kırılması, çatlaması, derin çizik oluşması, ekranın zamanla matlaşması, kırık ekrandan ekran filmi sökerken parçaların dökülmesi, kasanın ayrılması, köşelerin çatlaması gibi sorunlar ön cam değişimi gerektirebilir. Tabii ön cam değişimi söylemesi gibi basit bir işlem değildir. iPhone 7'de ön cam değişimi sonrası sorun yaşamamak için dikkatli olmalı ve alanında uzman bir teknik servis seçmelisiniz. Ön cam değişimi sonrası kamera bulanık çekiyor, ekran ışığı sönmüyor, parmak izi okuyucu çalışmıyor, dokunmatik algılamıyor, ekrana basınca oynuyor, ekranda fazla parmak izi kalıyor gibi birçok şikayet duyuyoruz. Bunların çoğunun sebebi teknik servisler…

iPhone 7 ön cam tamiri işleminde kaliteli ön cam kullanılmalı ve cihazın kutusundan çıktığı konforu devam ettirilmelidir. iPhone 7 ön cam fiyatları değişken. Düşük kaliteli ön camlarda ekranın kalitesi azaldı, dokunma hissi yavaşladı, cihaz ağırlaştı, pil süresi kısaldı, ısınma, kamerada bulanık çekme, fazla parmak izi kalma gibi sorunlar yaşanabiliyor. Seçeneğiniz teknik servis ilk olarak sizi kaliteli ve elbette uygun fiyatlı bir ön cam ile buluşturmalı. iPhone 7 cam değişimi sonrası sorun yaşanmaması için ilk şart bu.

iPhone 7'de ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapılabiliyor. Böylece işlem daha uygun fiyata gerçekleştirilebiliyor.

iPhone 7'de Ekranı Değiştirmeden Ön Camı Değiştirme

iPhone 7 ön cam fiyatı tek başına makul. Hatta ön cam değişimi fiyatı da oldukça makul yapılabiliyor. Apple servisi başta olmak üzere piyasadaki çoğu kuruluş iPhone 7'de ön camın ekranla birlikte değiştirilebileceğini söylüyor. Haliyle bu sefer ciddi masraflar doğuyor. Kullanıcı çatlak ön cam ile iPhone 7 kullanmaya devam ederek ekranın hatta anakartın arızasına yol açacak durumlara zemin hazırlayabiliyor. Oysa ki ucuza iPhone 7 ön cam değişimi mümkün. Apple servisi dışındaki servislerde durum daha da trajikomik olabiliyor. Servis size "ön camı tek başına değiştirme" işleminin mümkün olmadığını söylüyor. Yan sanayi ekranlı yeni bir ön cam takıyor. Sizdeki orijinal ekran ise onda kalıyor. Onu da bir başkasına satıyor. Piyasadaki bu gibi durumlara düşmemek için söyleyeceğimiz iPhone 7 ön cam değişimi için teknik servis önerisi önemli. Çünkü iPhone 7'de sadece ön camı değiştirme işlemini doğru şekilde herkes yapamıyor.

iPhone 7'de yalnız ön cam değişimi söylediğimiz gibi kolay bir işlem değil. Hele ki evde ön cam değişimi gibi işlere asla kalkışmayın. Aksi halde home tuşu, parmak izi okuyucu, ekran, ahize, sensör ve daha birçok şeye hasar verebilirsiniz. İşin ehli servislerde bu işlem bir saatlik bir sürede tamamlanmakta ve aynı gün iPhone 7 ön cam değişimi yaptırılabilmekte. Eğer İstanbul veya şehir dışında iseniz ücretsiz kargo ile de iPhone 7 ön cam tamiri işlemini yaptırabilirsiniz. Üstelik tek başına ön cam değişimi işlemi, ekranla birlikte yapılan değişim işlemlerinden kat be kat ucuza ve uygun fiyatlı olacaktır. Kredi kartı ile ödeme gibi avantajlar da var.

Ön Cam Kırıldı / Çatladı Cihaz Çalışmıyor

iPhone 7'de ön cam çatlaması veya kırılması ile farklı şikayetler ortaya çıkarabiliyor. Telefon yere düştü ekran parçalandı gibi düşünülen sorunlar bazen tek ön cam değiştirme işlemi ile kurtulabiliyor. Köşesi çatladı veya ince bir çatlak var gibi sorunlarda cihazınızı hiçbir şey yokmuş gibi kullanabilirsiniz ancak her koşulda sıvı temasına karşı dikkatli olmalısınız. Bazı durumlarda da cihazın ilk yere düşmesinde bile hiçbir şey yokken cihaz açılmayabiliyor. Genel kontrol açısından içi açılan cihazlarda büyük sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle kullanılacak ön camın kalitesi kadar iş yaptıracağınız servisin işçilik kalitesi de önem taşıyor. Biz iPhone 7 ön cam değişimi için servis tavsiyesi olarak size teknoway / cepmarket.com.tr 'yi öneriyoruz. Online kredi kartı ile ödeme gibi imkanları bulunan firma bugüne kadar 5000'i aşkın cihazla kullanıcılara müşteri memnuniyet garantisi sunuyor. Moto-kurye ile tamir hizmeti veren firmaya WhatsApp üzerinden ulaşmak için buraya tıklayın.