Qualcomm, Nuvia'yı yaklaşık 1,4 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Muhtemelen 2019'un başlarında kurulan Nuvia'yı duymadınız. Peki neden bu kadar değerli? Şirketi kuran kişi yüzünden. III. Gerard Williams CEO ve Başkan, John Bruno ve Manu Gulati mühendislikten sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevindeler. Üçü Apple'da yıllarca çalıştı (ikisi ise Google'da birlikte çalıştı). Önceki işleri arasında ARM, ATI, AMD, TI, Broadcom ve fazlası bulunmaktadır.

Apple'ın Eski CPU Tasarımcıları Artık Qualcomm'da

Özellikle CEO’nun bilgileri oldukça etkileyici. ARM'de Corex-A8, A15 ve diğer çekirdekler üzerinde çalıştı. Daha sonra Apple CPU ve yonga seti geliştirmede Baş Mimar oldu. Cyclone ile başlayıp Firestorm ile biten temel tasarımlar üzerindeki çalışmalara liderlik etti. Yani Apple’ın A7’den başlayarak mevcut A14’e kadar tüm yongalarını kapsıyor (ve muhtemelen M1’le de ilgilendi). Bruno ve Gulati, 2017'de ayrılıncaya kadar ekipteydi.

Bu da bizi bugüne ve Nuvia'ya geri getiriyor. Şirket, yüksek performanslı işlemciler, Yonga Üzerinde Sistem (SoC) ve bilgi işlem ağırlıklı cihazlar ve uygulamalar için güç yönetimi alanlarında uzmanlığa ve kendini kanıtlamış birinci sınıf bir CPU ve teknoloji tasarım ekibine sahip.

Nuvia'nın hazırladığı CPU'lar Qualcomm'un amiral gemisi akıllı telefon yonga setlerinde, dizüstü bilgisayar çiplerinde ve hatta arabalarda (dijital kokpitlere, "genişletilmiş gerçeklik" çözümlerinde ve daha fazlasında kullanılacak.

Geçen yılın Ağustos ayında Nuvia, Phoenix CPU'sunun ön sonuçlarını yayınladı ve Apple A13'ün yanı sıra Intel ve AMD'nin mobil çözümleriyle karşılaştırdı. Her Phoenix çekirdeği 1W ile 4.5W arasında enerji tüketti ve bu güç bandında rakiplerine göre Watt başına iki kat daha fazla performans sundu (Geekbench 5 sonuçlarına göre).

Qualcomm, yıllardır CPU'larının temeli olarak ARM Cortex tasarımlarını kullanıyor. Nuvia ekibiyle birlikte şirket, şirket içi tasarımları yeniden kullanmaya başlayabilir. Ve bu durum çip performansında Apple'a nihayet bir rakip çıkarabilir.

Phoenix çekirdeği, sunucular göz önünde bulundurularak tasarlanmış (64 ila 128 çekirdekli) ancak 1-4.5W değeri akıllı telefonlar için de mükemmeldir.