iPhone 7 Plus ekran değişimi yazımızla karşınızdayız. Bu yazıda Apple servisindeki ekran fiyatları, güvenilir teknik servis seçimi, tamir kaç gün sürer, ekran kalitesi aynı olur mu, değişimi nasıl yapılır, ekran çeşitleri, kargo ile tamir imkanı, ekran değişimi sonrası sorun yaşarsam ne olur, aynı gün onarım, müşteri memnuniyet garantili tamir gibi en çok merak edilen sorulara açıklık getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde 5.5 inç ekranlı iPhone 7 Plus'ın kardeşi yani iPhone 7 ile ilgili benzer bir yazı kaleme almıştık. İncelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 6'ya büyük ölçüde benzerlik gösteren iPhone 7'de ekran açısından beklentiler yine yüksekti fakat ekran büyüklüğü nedir diye soracak olursanız aslında bir değişim olmadı. Yine 5.5 inç ve Full HD çözünürlük sunan bir LCD ekran tercih edildi. Dolayısı ile iPhone 7 Plus ekran değişimi ihtiyacı olan kullanıcılar aslında yeni Retina HD ekran taktırma işlemi yapmış olacak. iPhone 7 Plus ekranı nereden bulunur, kaça değiştirilir, servis ne kadar para ister, ekran arızalı mı, hasar tespiti gibi işlemler konusunda bilgi sahibi olmak için yazımızı okumaya devam edin.

iPhone 7 Plus Orijinal Ekran Değişimi

iPhone 7 Plus ekran çeşitleri arasından orijinal ve kullanılmamış bir ekranı genelde Apple servisinde bulursunuz. Şu an sitede belirtilene göre iPhone 7 Plus orijinal ekran değişimi için 1219 TL isteniyor. Siz yine de buradan tekrar bir kontrol edin çünkü fiyatlar artabiliyor. Elbette iPhone 7 Plus ekran tamiri için piyasadan da orijinal ekran bulabilirsiniz. Bazen çıkma veya kullanılmış cihazdan sökülmüş ekran seçenekleri de karşınıza gelebiliyor. Eğer böyle bir tercih yapacaksanız güvenilir teknik servis bulmanız gerekmekte. Çünkü ıslanma sonrası cihaz bozuldu, kısa devre yaptı telefon açılmıyor, yere düştü ön cam parçalandı gibi şikayetlerle hurdaya çıkan cihazların ekranları da sakıncalı olabilir. Güvenilir teknik servisler sökme işlemlerini kendisi yaptıkları için size bu konuda bilgilendirici olabilirler.

Orijinale en yakın ekran olarak bizim tavsiyemiz A kalite veya OEM olarak adlandırılan iPhone 7 Plus ekran çeşitleri. iPhone 7 Plus A kalite ekran fiyatları ve uygun fiyatlı OEM ekranlar sizin açınızdan hem kalite, hem de bütçe olarak memnuniyet garantili olacaktır. A kalite ekran ne demek? Görüntü kalitesi olarak orijinal ekrana en yakın olarak demek ve ayırt etmesi gerçekten zordur. OEM ekranlar da cihaz üreticilerine ekran üreten fabrikaların yedek parça olarak ürettiği orijinal ekranlardır ve iPhone 7 Plus için ekran tavsiyesi olarak bizim de önerdiklerimiz arasındadır.

Uygun Fiyata ve Ucuza iPhone 7 Plus Ekran Değişimi

iPhone 7 Plus düştü ekranı kırıldı, açılmıyor, görüntü gidip geliyor, mürekkep dağıldı, açılıp-kapanıyor, görüntü titriyor, parlaklık azaldı, ekran algılamıyor, ekran parçalandı, dağıldı, boydan boya çatladı, bozuldu gibi şikayetler kullanıcıları özellikle yüksek fiyatlı onarım endişesiyle çok üzüyor. Hiç ama hiç endişelenmenize gerek yok. Az önce sözü geçen fiyatı unutun. Neredeyse dörtte biri seviyede uygun fiyata A kalite ve cihazınızı ilk günkü görünümüne çevirecek ekranlar bulabilirsiniz. Üstelik iPhone 7 Plus ekran taktırma aynı gün yapılabiliyor. İstanbul içinde olmasanız bile aynı gün ücretsiz kargo ile ekran değişimi yaptırabilirsiniz.

Alanında uzman teknik servislerde aynı gün iPhone 7 Plus ekran yenileme işlemini bir saatte yaptırabilirsiniz. Eğer yoğun iş temposu sırasında ekran kırılması veya çatlaması sorunu ile karşılaşırsanız moto-kurye ile iPhone 7 Plus ekran tamiri gibi hizmetlerden de faydalanabileceğinizi belirtelim. Böyle bir hizmeti aldığınızda moto-kurye adresinize gelerek cihazı alıyor, servis merkezinde onarımını gerçekleştirip vakit kaybetmeden size getiriyor. Yaklaşık üç saati bulabilen bu işlemle aynı gün, telefonsuz kalmadan ekran tamiri yaptırabilirsiniz. iPhone 7 Plus ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi verirken tüm ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak bunu yapıyoruz.

Ucuz iPhone Ekranları Kaliteli mi?

iPhone 7 Plus ekran çeşitleri olarak birçok seçenekten bahsedebiliriz. Bazı kullanıcılar için ucuz ekran kullanmak da cazip gelebilir ancak şunu söylemeliyiz: A kalite ekran fiyatları oldukça makul ve küçük rakamlardan kaçarak kullanım kalitenizi düşürmeyin ve cihazınızı değersizleştirmeyin. Örneğin; yan sanayi ekran değişimi sonrasında görüntü sararması, pembeleşme, yeşilleşme veya mavileşme gibi sıkıntı yaşayan kullanıcılar var. Bunun dışında ekranın dokunmatik hassasiyetinde azalma, güneş ışığı altında okuma zorluğu, görüntü kalitesinde düşüş gibi sorunları yaşamamak adına kaliteli bir ekran tercih edin. Size tavsiyede bulunacağımız servis merkezinde yüksek kalite yedek ekran ve ucuz fiyat avantajları bulunuyor.

Görüntü kalitesi dışında düşük kalite ekran kullanımı veya çıkma ekranlar, iPhone 7 Plus ekran değişimi sonrası görüntü gitti, titreme, görüntü gidip geliyor, ekranda renk sorunu, şarj çabuk bitiyor, dokunma hassasiyeti azaldı gibi donanımsal sorunları da beraberinde getirebilir. Her ne kadar teknik servis merkezleri onarım konusunda hassas davransalar da bazen kalitesiz ekran kullanımı daha can sıkıcı sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu nedenle orijinale yakın A kalite ekranları ve OEM ekranları tercih etmenizi öneriririz. Kaliteli bir ekran iyi bir işçilikle birleştiğinde siz de müşteri memnuniyeti duygusunu hisseder hale geleceksiniz.

Aynı Gün, Hemen iPhone 7 Plus Ekran Değişimi

iPhone 7 Plus ekran tamiri söylediğimiz gibi aynı gün gerçekleştirilebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta servis hizmeti gören cihazların onarım sonrası testler yapılarak müşteriye teslim edilmesi ve onarım sonrası sensör sorunu, ekran değişimi sonrası parmak izi okuyucu çalışmıyor, home tuşu sertleşti, ahizeden az ses geliyor gibi olası sorunları yaşamanızı engelliyor.