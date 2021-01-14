Samsung dün açıkladığı yeni nesil amiral gemisi SoC Exynos 2100 yonga seti için AMD ile yakın planda çalıştığını bir kez daha doğruladı ve sonuçlarında oldukça başarılı olduğunu resmen açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor? Samsung Exynos çipi güçlü AMD RDNA GPU ile geliyor demektir.

Samsung Exynos Çipi AMD RDNA GPU ile Geliyor!

Bu SoC, AMD'nin RDNA mimarisine dayanan GPU'sunu taşıyan ilk Exynos yonga setinin, Exynos 2100'ün halefinde yer alacağı ve muhtemelen bu yılın sonuna doğru üretime başlanacağı ve önümüzdeki yıl Galaxy S22 serisinde yer alacağını gösteriyor.

Ya da eğer şanslıysak bu GPU'yu bu yıl en erken Galaxy Z Fold 3 ile görebiliriz ancak Samsung'un yılda birden fazla amiral gemisi SoC çıkarmadığı göz önüne alındığında bu pek olası değil. En azından tarihi verilere dayanarak böyle söylebiliriz.

Basın bülteninde AMD-Samsung işbirliğinin "tamamlayıcı ürünler" meydana getireceği belirtilmiş; yani Samsung eğer AMD ile doğrudan rekabet halinde olursa AMD teknolojisine dayalı donanım üretmesine ve piyasaya sürmesine izin verilmeyecek. Yani AMD GPU'nun yalnızca Samsung akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılacağı anlamına geliyor.