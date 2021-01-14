Samsung Galaxy S21 üçlüsü 11 renkte satışa sunulacak, ancak bazıları lansman gününde (bu hafta sonunda) satışa sunulmayabilir. Düşük bir ihtimalle hepsinin lansman gününde mevcut olma şansı da var, resmi görüntüleri aşağıda görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S21'lerin Renk Seçenekleri

Sızıntı kaynağı Roland Quandt, çok çeşitli renk kombinasyonlarını gösteren bir hazine ile karşımıza çıktı. Görünüşe göre, üç modelin her biri kendi benzersiz renklerine (çoğu çift tonlu kombinasyonlarla) sahip olacak.

Samsung Galaxy S21 Ultra yalnızca hafif renkler alıyor. S20 Ultra Siyah ve Gri olarak piyasaya sürüldü, Beyaz daha sonra gelen özel bir sürümdü. En azından yeni Ultra oldukça soluk olsalar da daha fazla renk ile geliyor.

Buna karşılık, Galaxy S21+ koyu altın ve kırmızı renk kombinasyonunun yanı sıra daha az göze çarpan renk birleşimlerine sahip. Görünüşe göre vanilya Galaxy S21 en az seçeneğe sahip model olacak, ancak güzel bir beyaz ile gelen tek model de o olacak.

Dün, iki Samsung kablosuz şarj cihazı sızdırıldı. Şimdi beyaz şarj cihazlarını gösteren biraz daha ayrıntı ve resim var. Pad Duo (EP-P4300) aynı anda bir telefonu (9W'da) ve bir akıllı saati (3.5W'de) şarj edebiliyor. Tekli şarj cihazı (EP-P1300) ayrıca telefonlar için 9W çıkış sağlıyor ve ayrıca Apple cihazlarını 7W'da şarj edebiliyor.