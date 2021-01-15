Her yıl CES teknoloji dünyasının yeni inovasyonlarına kapı açıyor. Bu coşkuya rağmen akıllı telefon üreticileri Las Vegas şovunu nadiren yeni ürünlerinin lansmanı için kullanıyorlar. Yine de, CES 2021 sırasında ortaya çıkan birkaç dikkate değer cihaz oldu ve biz de en iyileri listeledik.

CES 2021'de Çıkan En İyi Telefonlar

TCL 20 5G ve TCL 20 SE

Yıllarca başka şirketlerin markalarını lisansladıktan sonra, 2020'de TCL kendi telefonlarını çıkarmaya başladı.

TCL 20 5G, Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 690 işlemcisi, 6 GB RAM ve en az 128 GB genişletilebilir depolama alanıyla desteklenen yetkin bir özellik sayfasına sahip. HDR10 destekli 6,67 inç Full HD+ ekranı, 4,500 mAh bataryası ve üçlü kamera kurulumuyla bu telefon çok şey vaat ediyor çünkü 299 Euro fiyatla sunuluyor. TCL 20 SE ise bazı kesintilerle sadece 149 € fiyata sunuluyor.

LG Rollable

Burada "çıkış" yerine "lansman" dememiz gerek ancak bahsetmeden geçemezdik. LG’nin katlanabilir ekranlı cihazı bir süredir konuşuluyordu ancak CES’te LG bize şimdiye kadarki en iyi bakışı atmamızı sağladı ve resmi adının ilk onayını verdi. Sürgülü, genişleyebilen bir ekrana sahip.

Samsung Galaxy S21 serisi

S21 serisinin herhangi bir tanıtıma ihtiyacı var mı? Kesinlikle hayır. Peki Hâlâ heyecan verici mi? Burası tartışılır. Yine de dikkate değer yeni bir amiral gemisi.

Kyocera Duraforce Ultra 5G UW

Galaxy S21 sahiplerinin cihazlarına çocukları gibi bakması gerek. Neyse ki Kyocera Duraforce Ultra 5G UW için durum öyle değil. Kelimenin tam anlamıyla olabildiğince sağlam bir telefon. Aşırı dayanıklılık arayan kullanıcılar için tasarlanan bu canavarı hırpalayabilir, smaçlayabilir ve muhtemelen bir savaş tankıyla sıkı bir mücadeleye sokabilirsiniz.

Vivo X60 Pro

Vivo X60 Pro, ünlü lens üreticisi Zeiss'in optiklerine sahip ve selefinin "gimbal" kamera kurulumunu bir adım iyileştiriyor. Telefon, Samsung'dan bir Exynos 1080 üst orta sınıf SoC, 33W şarj ve merkeze monte edilmiş delikli bir çentikle (32MP sensör barındıran) 6.56 inç FHD+ 120Hz OLED panele sahip.