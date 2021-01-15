Samsung, üç yeni amiral gemisi akıllı telefonunu duyurduğu yoğun bir gün geçirdi ve birçok şeyin yanı sıra şirket en son cihazlarını ayrıntılı olarak açıklayan birkaç infografik çıkardı.

Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra Farklarını Karşılaştırın

Samsung Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra'ya dair her özellik ve ayrıntıyı öğrenmek için Samsung'un infografiklerine göz atabilirsiniz. İnfografikler cihazları birbirinden ayıran en önemli yönlere hızlı bir bakış sağlıyor. En temel fark her zamanki gibi ekran boyutu, pil ömrü ve kamera oluyor. Bizim tavsiyemiz, bütçenize en uygun ekran boyutunu seçmek olacak.

Ve işte S21 ve S21+ ile ilgili olanlar:

Ve S21 Ultra ile ilgili olanlar: