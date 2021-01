Konumuz iPhone 7 Plus ön cam değişimi… Bazı istenmeyen kazalar sonucu ön cam çatlaması veya kırılması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor ve pek tabii çözüm de ön cam değişimi oluyor. iPhone 7 Plus ön cam değişimi işlemi için çoğu kişinin aklına ilk olarak Apple servisi geliyor ancak biz paranızın biraz daha cebinizde kalması için size farklı bir yol göstereceğiz. Elbette Apple gibi bir firmanın servisi veya kullandığı iPhone 7 Plus ön camı yüksek kalitede ancak fiyat ve kalite dengesi açısından bakıldığında gerçekten çok iyi olan farklı seçeneklerin de olduğunu göreceksiniz. Üstelik paranızın da çok ama çok ciddi bir kısmı cebinizde kalacak. Hazırsanız iPhone 7 Plus için en ekonomik fiyatla ön cam değişimi konusuna değinelim.

iPhone 7 Plus ön cam değişimi Apple servis fiyatı günümüz itibariyle 1219 TL. Bu bağlantıdan güncel fiyatları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca iPhone 7 Plus ekran değişimi ile ilgili olan bilgilendirici yazımız için de şu adrese bakmanızı tavsiye ederiz. Şimdi altı üstü bir iPhone 7 Plus ön cam değişimi fiyatı neden yüksek diye düşünebilirsiniz. Apple servisinde ekranı değiştirmeden ön cam değişimi yapılmıyor. Ön cam değişimi ve ekran birleşik olduğundan bu şekilde takılıyor ve eski ekranınız alınıyor. Haliyle siz bozuk olmayan ekran için bir daha ekran parası ödüyorsunuz. Bu yüzden de ucuza iPhone 7 Plus ön cam değişimi yapmak mümkün olmuyor…

iPhone 7 Plus ön cam değişimi hakkında yazdığımız bu yazı sizi tam anlamıyla "bilinçli tüketici" yapacak.

Ön Cam Değişimi Fiyatı (Ekransız)

iPhone 7 Plus ön cam değişimi işlemini o halde Apple servisi dışında yaptırmak daha mantıklı hale geliyor fakat burada dikkat edilmesi gereken de işinin ehli, uzman ve profesyonel bir teknik servis. Bazı servisler, kullanıcılara iPhone 7 Plus ön camı ekransız tek başına değiştirme işlemini mümkün değil gibi gösteriyor. Hatta ekran ve ön camın birbirine bağlı olduğunu ve ön camı ekranı değiştirmeden yenileme imkanı olmadığını iddia ediyorlar. Ön cam mutlaka ekranla birlikte mi değişir? Elbette bu sorunun cevabı hayır. Ön cam tek başına değiştirme işlemi, teknik ekipmanlara sahip olan ve bu işi ciddiye alan teknik servislerde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Üstelik size misli misli düşük maliyetler çıkıyor.

Bu işin olmayacağını iddia eden teknik servislerde bilgi eksikliği olabilir. Kötü düşünmemek lazım; iPhone 7 Plus sadece ön cam değiştirme işleminin yapılabildiğini henüz görmemişlerdir. Bazıları da kötü niyetli olabilir. Size ön camla ekranı birlikte değiştirme teklifini çok daha ucuza sunar. Ucuza ön cam değişimi yaparken ekran da yan sanayi olarak cihazınıza takılır. Sonrasında iPhone 7 Plus ekran değişimi sonrası görüntü sorunu, renkler eskisi gibi değil, görüntü kalitesi düştü, hassasiyet azaldı gibi sorunlar karşınıza çıkar. Değişimi yapan ve sizin orijinal ekranınızı söken servis bunu sonra bir başkasına satıp karına kar ekler. Ama bu da etik bir kazanç değil.

Bilinçsiz teknik servislerin sizi yanlış yönlendirmesine izin vermeyin.

iPhone 7 Plus Ön Cam Yenileme

iPhone 7 Plus yeni ön cam taktırma bir saatte yapılabilecek basit bir işlemdir. Tabii basit derken deneyimli servisleri kastediyoruz. Evde ön cam değiştirme, ön camı söküp yeni ön cam takma gibi işlemler kesinlikle basit ve son kullanıcının yapabileceği türden değildir. Öncelikle düşme sonrası ekran kırıldı veya çatlaklar oluştu gibi şikayetlerle servise getirilen iPhone 7 Plus'tan ön cam dikkatli şekilde çıkartılır. Sonrasında ekrana ve camla ilişkili diğer aksamlara gelebilecek toz ve cam kırıntıları titizlikle temizlenir. Devamında değişim işlemi yapılır ve ekran değişimi sonrasında toz sorunu gibi sıkıntılar yaşamamanız için her şey temiz ve steril ortamlarda, eldivenlerle gerçekleştirilir.

iPhone 7 Plus'ta ön cam değişimi sonrası ahizeden ses gelmiyor, karşı taraf beni duymuyor, kasada açıklık var, home tuşu ses yapıyor, ses tuşu basmıyor, sensör çalışmıyor, ön kamera kötü çekiyor gibi onlarca şikayetin ortaya çıkma riski var. Bu yüzden ön cam değişimi için teknik servis tavsiyesi verip sizi en iyi firma ile buluşturacak bir öneride bulunacağız. Ön cam değişiminde uzman teknik servis firmaları işlem bittikten sonra iPhone 7 Plus'ta ciddi testler gerçekleştirir ve cihazı memnuniyet garantili olacak şekilde kullanıcıya teslim eder. Elbette memnuniyet garantisindeki önemli noktalardan biri yedek parça kalitesi, biri teknik servis deneyimi ve biri de hiç şüphesiz uygun fiyat.

Aynı Gün Çatlak / Kırık Camı Değiştirme

iPhone 7 Plus'ta çatlak cam değişimi veya kırık camı yenileme işlemi aynı gün yapılabiliyor. Hatta İstanbul ili Kadıköy semtindeyseniz bir saat içinde de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer zamanınız yoksa moto-kurye ile ekspres ön cam değişimi hizmeti veren ve şehir dışı için de ücretsiz kargo imkanı sunan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi size tavsiye ediyoruz. 15 yıla varan deneyimi ile İstanbul'daki en iyi telefon servisi olan firmaya buradan anında ulaşarak iPhone 7 Plus ekran değişimi fiyatı ve diğer tamir konularında bilgi alabilirsiniz.