Bazı küçük kazalar iPhone 8 ekran değişimi gerektirebilir. Bu yazıda iPhone 8'de ekran değişimi nedenleri, ekranın bozulup bozulmadığını anlama, ekran fiyatları, ekran çeşitleri, Apple servisinde ekran değişim ücreti, piyasadaki servislerde ne kadar tutar, orijinal ekran, çıkma ekran ve yan sanayi ekran gibi tercih edilebilecek çeşitler gibi detayları kapsamlı şekilde ele alacağız. Ayrıca ekran değişimi için teknik servis tavsiyesi vereceğiz ve bu işlemin sonrasında sorun yaşamamak için ekran değişimi sırasında dikkat edilecek noktalar konusuna da açıklık getirmeye çalışacağız.

iPhone 8, 2018 sonbaharında çıkan bir modeldi. Elbette o da iPhone 6 ve iPhone 7'de olduğu gibi büyük ekranlı olan Plus modeli ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunuldu. Hemen peşinden de yani 2018 bitmeden bir de iPhone X modeli piyasaya sunuldu. Yazımızda iPhone 8 ekran değişimi nasıl yapılır, nerede yapılır ve ne kadar sürer gibi en çok merak edilen konularla başlangıç yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız iPhone 7 ekran değişimi konusuna da göz gezdirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 8 ekran değişimi, Retina HD ekranlar kullanılarak uygun fiyata yapılabilir.

iPhone 8 Ekran Değişimi Fiyatı, Ne Kadar Tutar?

Diyelim iPhone 8 halıya düştü ekran kırıldı, masaya çarptı görüntü gitti, kendi kendine kapandı, ekranda çizgiler çıktı, suya düştükten sonra görüntü gelmiyor, cihaz açılıyor ama ekranda görüntü yok, ekranda siyah leke geçmiyor veya ekran yanıp sönüyor gibi şikayetler yüksek olasılıkla yeni ekran taktırma gerektirebilir. iPhone 8 için ekran onarımı fiyatı Apple servisinde şu an için 1069 TL. Elbette yüksek bir fiyat ancak orijinal iPhone 8 ekranı ne kadar diye araştırdığınızda karşınıza bu seçenek geliyor. iPhone 8 ekran değiştirme kaç para tutar kısmına bir de piyasadaki ekranları düşünerek cevap oluşturacağız. Dilerseniz Apple servisi ekran değişim fiyatları için buraya bir göz atın.

iPhone 8 ekran değişimi en ucuz kaça veya en uygun fiyata nerede yapılır bu konuya bakacak olursak kesin daha düşük ücretlerle karşılaşacaksınız ancak kullanılacak ekranın kalitesi ve teknik servis deneyimi önem taşımaya başlıyor. Piyasada bu işi 200 TL'nin altında bile yapabilecek olan yerler vardır ancak olması gereken en az 240 TL seviyesi bandında. iPhone 8 için en ucuz ekran mutlaka size kötü bir kullanım deneyimi yaşatacaktır. Karşınıza çıkma, revize, kopya, A kalite, OEM ve yan sanayi gibi birçok ekran çeşidi sunulacaktır. Fiyatına göre en uygun iPhone 8 ekranı A kalite ve OEM ekranlardır.

Size iPhone 8 yeni ekran taktırma için güvenilir teknik servis tavsiyesi verebiliriz.

iPhone 8 İçin Yan Sanayi Ekran Tavsiyesi

iPhone 8 ekran onarımı işleminde yan sanayi ekran taktırma kötü bir şey midir? Ne gibi sonuçlarla karşılaşırım diye düşünebilirsiniz. Hayır, durum yan sanayi ekran taktırmayı gerektiriyorsa cihazı yine normal şekilde kullanabilirsiniz ancak dokunmatik hassasiyeti farklılaştı veya görüntü sarardı, renklerde kırmızılık var, yeşilimsi ekran veya görüntüler mavi mavi gibi kalite sorunları yaşayabilirsiniz. Cihazınızda bir ekran değişimi yapıldığı ilk bakışta kendini belli eder. Küçük masraflardan kaçarak yaşam kalitenizi düşürmemenizi tavsiye ederiz. Eğer amaç sadece ekran yeniletme ise bu yol da izlenebilir.

iPhone 8 için revize ekranlar tamir görmüş ekranlardır. Revize ekran iyi midir? Bu konuyu teknik servisiniz güvenilirse onlar cevaplamalıdır. Aynı şekilde çıkma ekranlar da bazen risk olabiliyor ancak orijinal ekranı bu sayede ucuza alabiliyorsunuz. Kısacası iPhone 8 için yedek ekran fiyatları artık ucuz ve uygun fiyata tamir / ekran onarımı kolaylıkla yapılabiliyor. Dahası aynı gün ekran tamiri, bir saatte veriler silinmeden veya servise cihazı bırakmadan ekran değişimi gibi noktalar da günümüzde iyileşti. Kullanacağınız ekrana karar verdikten sonra artık güvenilir ve ekran değişimi için en iyi teknik servis arayışı için araştırma yapmalısınız. Biz size bu konuda yardımcı olup en iyi iPhone teknik servisi hangisi, bu konuda tavsiye yapacağız.

Teknik bilgisi yeterli olmayan yerlerde yapılan iPhone 8 ekran değişimi size daha büyük onarım maliyeti çıkartır.

Retina HD Ekran Değişimi

iPhone 8'in ekranı hangisi? Uzun süredir kullanılan Retina HD ekrana iPhone 8'de de devam edildi. Retina HD ekran değişimi oluyor mu, bu pek tabii ki mümkün. 750 x 1334 piksel çözünürlük sunan ve 4.7 inç büyüklüğünde olan Retina HD ekran değişimi için söylediğimiz gibi kaliteli bir ekran ve deneyimli bir teknik servis seçerek sorunsuz bir tamir işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kalitesi düşük ekran seçimi durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağını sizlerle paylaştık. Deneyimsiz servislerde yapılan işlemlerde de ekran değişimi sonrası dokunmatik hissi azaldı, kasa kapanmadı, kasada aralık var, ekranın içinde toz / leke kaldı, ahizede ses sorunu, karşı taraf beni duymuyor, home tuşu zor basıyor, parmak izi okuyucu çalışmıyor gibi türlü türlü sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Retina HD ekran fiyatları iPhone 8'in gördüğü yüksek talep nedeniyle özellikle A kalite ve orijinal kalite sunan OEM ekranlarda oldukça uygun fiyatlı. Ekran değişimi ne kadar tutar konusunda ise servisler genelde ekran için verdikleri fiyatlara işçiliği dahil ediyorlar. Bu konuda elbette öncesinde servisinizle görüşme sağlamalısınız. iPhone tamiri için teknik servis tavsiyesi verirken tüm bu durumları göz önünde bulundurduk. Şehir dışında olsanız bile kargo ile ucuza iPhone 8 ekran değişimi yaptırabilirsiniz. Acil durumlarda da moto-kurye ile aynı gün ve üç saat içinde iPhone 8 ekran yeniletme şansınız bulunuyor.

İstanbul'da En Güvenilir En İyi iPhone Servisi

Aynı gün iPhone 8 ekran yenileme için geldik teknik servis seçiminin nasıl yapılacağına… Öncelikle sektördeki deneyim önemli. Sektördeki deneyim senelerle ve kaç cihaz tamiri yapıldığı ile, ayrıca müşteri memnuniyetiyle ölçülür. Biz size 15 yıla yaklaşan deneyimi ve 5000'den fazla cihazı tamir ederek bu alanda uzman firmalardan olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi öneriyoruz. Firmanın internet sitesini incelediğinizde ve Google üzerinden gelen yorumlara baktığınızda en güvenilir iPhone servisi, en hızlı iPhone servisi, en ucuz iPhone tamiri ve müşteri memnuniyeti yüksek iPhone tamiri gibi noktalarda öne çıktıklarını görebilirsiniz. Fiyatlar oldukça uygun seviyede ve hiçbir şekilde canınızı sıkmayacak türden. Hemen iPhone 8 ekran değişimi fiyatı öğrenmek için buradan firmanın WhatsApp iletişim hattına ulaşabilirsiniz.