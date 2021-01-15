Microsoft, Windows 10X'i çift ekranlı cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir işletim sistemi olarak 2019'da tekrar duyurdu. Daha sonra geçen yıl şirket yön değiştirdi ve dizüstü bilgisayarlar gibi tek ekranlı cihazlarda (tablet dahil) çalışmak üzere dönüştüreceğini duyurdu. İşletim sistemi henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, işletim sisteminin neredeyse son sürümü çalıştıran bir yapısı sızdırıldı ve bu da insanların kurup çalıştırmasına izin verdi.

Windows 10X Videosu Yayınlandı

Windows Central tarafından hazırlanan bu videoda, işletim sisteminin bir bilgisayarda çalıştığını görebilirsiniz. Video, daha önce sadece ekran görüntülerinde gördüğümüz, işletim sisteminin yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzünü sergiliyor.

Windows 10X, en ayırt edici özelliği olan güncellenmiş görev çubuğundan başlayarak arayüzü yeniledi. Görev çubuğunda, merkeze taşınan simgeler bulunur ve Başlat menüsü artık tamamen yeniden tasarlanmıştır. Ayrıca yeniden tasarlanmış kısayollara sahip yeni bir bildirim merkezi var. İşletim sistemi ayrıca oldukça basitleştirilmiş bir Dosya Yöneticisine sahip ve tüm uygulamaları tam ekran başlatır.

Windows 10X, Windows'un sadeleştirilmiş bir sürümüdür. Bu işletim sistemi, masaüstünde mevcut Windows 10'un yeni sürümü anlamına gelmez, bunun yerine düşük maliyetli Chromebook tarzı dizüstü bilgisayarlar ve tabletler içindir. Bu sürümle ilgili en büyük sorun henüz herhangi bir eski Windows uygulamasını desteklememesi, bu da Microsoft Mağazası ve web uygulamalarındaki uygulamalarla sınırlı olduğunuz anlamına geliyor.