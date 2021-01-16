iPhone 8 ön cam değişimi ile ilgili tüm ayrıntılara değineceğimiz yeni konumuzda sizlerle yeniden birlikteyiz. iPhone 8'de ön camı değiştirme ihtiyacı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; bunların başında da düşürme sonucu kırılma ve çatlama geliyor. Görsel bütünlüğünü kaybeden ön cam bazen görevini yapmaya devam edebiliyor yani telefonda hiçbir sorun yok ve kullanmaya devam edebiliyorsunuz ancak bazen de ön cam kırılması sonrası dokunmatik işlemiyor veya ekranda parmağı algılamıyor, telefonun kullanımına engel oluyor. Bu ve benzer durumlarda telefonunuzu bir uzmanın görmesinde fayda var. Çoğu zaman karşınıza çıkacak sonuç ön cam değişimidir; tabii ekranınız sağlam kaldıysa.

Ekran değişimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken tüm detayları size geçtiğimiz zaman diliminde farklı bir makalede anlatmaya çalıştık. Dilerseniz buraya tıklayarak göz atabilirsiniz. Ön cam değişiminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle Apple'ın kendi servisinin yaklaşımından bahsedelim. iPhone 8 ön cam değişimi işlemi, Apple servisi fiyatı ekran değişimi ile aynı çünkü ön cam değişimi ekranla birlikte yapılıyor. Buna karşılık iPhone 8 yeni ön cam taktırma ücreti 1069 TL'yi buluyor. Orijinal ekranınızda hiçbir sorun olmasa bile ikinci bir ekrana ayrıca para vermiş oluyorsunuz. Apple servisinde sadece tek ön cam değişimi yapılmıyor. Ekranı değiştirmeden ön camı değiştirme hizmeti henüz yok.

iPhone 8 ön cam değişimi kısa süren ve uygun fiyatlı bir işlem.

iPhone 8 Ön Cam Değişimi Ücreti, Fiyatı Ne Kadar; Kaça Yapılıyor?

iPhone 8'de ön camın kırılması, çatlaması, kötü şekilde çizilmesi, matlaşması veya güneşten, kumdan, aşındırıcı temizleyicilerden vb. herhangi bir şekilde zarar görmesi ancak yeni ön cam taktırma ile çözülür. Apple servisinden korkarak çözüm için diğer servisleri araştırmaya başladığınızda çok dikkatli olmanız gerekir. iPhone 8'de ekranı değiştirmeden sadece ön cam değiştirme yapan, teknik donanımı ve bilgi düzeyi yüksek yerler artık artmaya başladı. Rekabet de doğru orantılı şekilde arttığı için gerçekten kullanıcıların karşısına iPhone 8'e yeni ön cam taktırma için sevindirici fiyatlar geliyor.

Donanımlı ve deneyimli teknik servis sayısı artması aynı zamanda seçim zorluğu oluşturuyor. Biz İstanbul'daki en hızlı, en iyi ve en bilgili teknik servis hangisi gibi sorularınız için size tavsiyede bulunarak ön cam değişimi işlemini en sorunsuz şekilde gidermenizi sağlayacağız. Maalesef duyduğumuz birçok şikayete deneyimsiz servisler neden oluyor. Kalitesiz yedek parçalar kadar servislerin de eğitimsiz ve deneyimsizliği birçok ve hatta daha büyük sorunlara yol açabiliyor. O nedenle kapısında teknik servis yazan her yere güvenmemekte fayda var.

iPhone 8 ön cam değişimi ekrana müdahale etmeden yapılabilen bir işlemdir.

Yalnızca Ön Camı Değişimi Mümkün mü?

Apple kendi servisinde iPhone 8 tek ön camı değiştirme yapamazken dışarıda bunu yapan yerler var mı? Ekranı çıkartmadan ön cam sökülüp değiştirilebilir mi? Ön cam değişimi sonrası sorun çıkar mı? Bunlar hep merak edilen sorular. Araştırma yaparken karşınıza iki tip teknik servis gelecek. Bunlardan biri "ön camı ekranı sökmeden değiştirme" işlemini kabul etmeyenler. Bu servisler bilgisiz olabileceği gibi aldatmaya yönelik yanlış bilgi de verebilirler. Çünkü tek başına ön cam değişimi yapılabiliyor. Orijinal ekranı sökmeden de yeni cam taktırma mümkün. Düşünce şudur: Ekranla birlikte ön cam değişimi yaparak sizden daha fazla para alırlar. Sizin orijinal ekranı da sökerek bir başkasına satarlar. Bu işlem doğru değildir.

Biz size ön cam değişimi için en iyi teknik servis hangisi bu konuda bilgi vermek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. iPhone 8'de tek başına cam değişimi yaparak bütçenizi koruyabilir ve her şeyden önce gereksiz yere orijinal ekranı servise bırakmamış olursunuz. Apple dışındaki, daha doğrusu piyasada sizi ekranla birlikte ön camı değiştirmeye zorlayan servislerde yan sanayi ekrana sahip ön camlar bulunduğundan, ön camın değişimi sonrası görüntü kalitesinde azalma, renk performansı düşüşü, dokunma hissi azaldı, daha sert basarak çalışıyor gibi şikayetler alınabiliyor.

iPhone 8'de ön camı ekranla birlikte değiştirmeyi teklif eden kuruluşlarda ya bilgi eksikliği, ya da tüketiciyi aldatma niyeti vardır.

iPhone 8 Garantili Ön Cam Değişimi

iPhone 8 için en iyi ön cam hangisi diyerek bulsanız bile iş teknik servisin deneyiminde bitiyor. İyi malzeme ve kötü işçilik bir araya geldiğinde, emin olun kötü malzeme ve iyi işçiliği tercih ederdiniz. Tabii cihazın ilk günkü görünümüne gelmesi için her iki noktada da en mantıklı ve mümkün olduğunca en iyiyi tercih etmeniz gerekiyor. Biz size müşteri memnuniyet garantisi veren, ekran değişimi sonrası sorun yaşıyorum veya telefon arızalandı dememeniz için hizmetinin arkasında duran, bu işe yıllarını vermiş ve İstanbul'daki en iyi özel iPhone servisi olmayı başarmış bir teknik servis tavsiyesi yapacağız.

Deneyimsiz firmalardan alacağınız hizmetlerde ön cam değişimi sonrası dokunmatik sorunu, camı değiştirdim görüşmelerde ekran kapanmıyor; sensör çalışmıyor, ön kamerada sorun var; iyi çekmiyor, tuşlar eskisi gibi rahat basmıyor veya kasa açıklığı gibi sorunları yaşayabilmeniz mümkün. Gerçek anlamda profesyonel hizmet veren bir teknik servisin iPhone 8 ön cam tamiri sonrasında cihazın tüm fonksiyonlarını test ederek müşteriye bu şekilde cihazını teslim etmesi gerekir. Ayrıca bir saatte hızlı ön cam değişimi hizmeti sayesinde verileri yedeklemeden, cihazı servise bırakmadan teknisyeni seyrederek iPhone 8 ön cam değişimi yaptırabilirsiniz.

En Hızlı iPhone Servisi Nerede? // Acil iPhone Onarımı

Biz size deneyimi, geçmişi, kullandığı yedek parça kalitesi ve müşteri memnuniyeti kısacası her açıdan bu piyasanın en bilinen firmalarından biri olan teknoway / cepmarket.com.tr 'yi öneriyoruz. Sadece iPhone 8 ön cam değişimi değil; iPhone'unuzla ilgili her türlü sorunda en hızlı ve en güvenilir -ve tabii en uygun fiyatlı- hizmeti almak için firma ile iletişime geçebilirsiniz. Konumuz olan iPhone 8'in ön cam fiyatı ile ilgili veya diğer konular için buradan WhatsApp üzerinden firmaya ulaşabilirsiniz. İstanbul içi hızlı moto-kurye veya şehir dışı ücretsiz kargo gibi imkanlarla cihazınızı gönül rahatlığı ile tamir ettirebilirsiniz.