Bulut oyunları Netflix gibidir, ancak sadece oyunlar içindir. Bulut oyunlarını herkese işte böyle özetleyebilirsiniz. Elbette bir oyun kumandasına ve iyi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Halo: Infinite, Red Dead Redemption 2 gibi AAA oyunların keyfini her sistemden çıkarabilirsiniz. Peki en iyileri neler?

En İyi Bulut Oyun Servisleri

Xbox Game Pass Cloud Gaming

Microsoft'un Xbox Game Pass Cloud Gaming, yüksek profilli oyunların olduğu mükemmel ve çok yönlü bir hizmet gibi görünür. Paranızın tam karşılığını verir ve çeşitli denetleyicilerle çalışır.

Artıları

100'den fazla AAA oyun mevcut

Sadece Microsoft'a özel oyunlar

Paranızın tam karşılığı, oyun satın almaya veya sahip olmaya gerek yok

Birçok uyumlu kontrolör

Cihazlar arası ilerleme senkronizasyonu

Çapraz platform

Xbox konsolunuzdan ücretsiz olarak yayın yapın

Mobil veya PC'de oynayabilirsiniz

Eksileri

Oyunlar şu anda Xbox One S'de çalışıyor (Series X yükseltmesi 2021'in ortalarında geliyor)

Şu anda Game Pass kapsamı dışındaki oyunları oynayamazsınız

GeForce Now

GeForce Now, sınırlı donanım bütçesiyle PC oyun dünyasına girmek istiyor ancak sadece birkaç oyun oynamak istiyorsanız mükemmeldir. En iyi yanı, ilgili dijital mağazalardaki oyunlara sahip olmanızdır, bu nedenle GeForce Now'dan çıksanız bile oyunları elinizde tutarsınız.

Ucuz

900'den fazla oyunu destekler

Birçok uyumlu kontrolör

Mobil veya PC'de oynayabilirsiniz

Ray Tracing ve DLSS ile maksimum kalite

En geniş pazar mevcudiyeti

Satın aldığınız her oyun sizindir, hizmetten bağımsızdırlar

Eksileri

Şimdilik 4K, HDR ve HRR oyun oynamayı beklemeyin

Oynamak istediğiniz her oyunu satın almanız veya sahip olmanız gerekir

EA Games mevcut değil

Google Stadia

Google Stadia, en yüksek görsel kaliteye sahip hizmet olarak şekilleniyor. Kullanıcının seçimini sınırladığı için mağazası biraz geride. Google'ın bu servisi en iyi yapma gücü var ancak aynı zamanda kolayca pes ettikleri de biliniyor.

Artıları

Pro katmanında sunulan 4K HDR akışı, yakında gelecek 120 fps desteği

1080p çözünürlük ücretsizdir

Başlangıçta satın alınabilecek 100'den fazla oyun

Bazı oyunlar Pro aboneliğiyle oynaması ücretsiz

YouTube entegrasyonu

Çoğu Bluetooth denetleyiciyle çalışır

Eksileri

Stadia mağazasından oyun satın almanız gerekir, başka Mağaza desteklenmiyor

Bazı oyunlarda Google Stadia Controller satın almanız gerekir

Bir TV'de 4K kalitesinde oynatmak istiyorsanız Google Chromecast Ultra satın almanız gerekir

Sınırlı erişilebilirlik

Ücretsiz oyunlar az ve belirsiz

Amazon Luna

Amazon Luna, Amazon tarafından sunulacak bir bulut oyun hizmetidir. Şu anda ABD'de kapalı beta testinde. Luna, Google Stadia gibidir, ancak bireysel oyunlar satın almak yerine kanallara abone olursunuz. Bugün itibariyle, yalnızca iki kanal mevcuttur – Luna Plus ve Ubisoft Plus.

Tıpkı Stadia gibi, Amazon da Amazon'un sunucularına doğrudan bağlanan bir Luna denetleyicisi satıyor.

Luna Plus 6 dolara mal oluyor ve 50 oyun sunuyor – çoğu indie – Brothers gibi – ancak bazı AAA olanlar da var – Control, Metro Exodus, GRID, The Surge 1 & 2.

Ubisoft Plus kanalı, en havalı Ubisoft oyunlarına erişmenizi sağlar, ancak aylık 15 dolara mal olur. Şu anda Luna 1080p'de yayın yapıyor ve minimum 10Mbps bağlantı gerektirse de, 20Mbps veya daha fazlası öneriliyor. 4K akış, 2021'in sonlarında geliyor.

Luna'dan ayrılırsanız oyunlar sizde kalmaz ancak abonelik yöntemi bu tarz yayın hizmetleri için daha iyi bir seçim gibi görünüyor. Yine de Amazon'un daha çekici oyunları kendine çekmesi gerek.

Sonuç

Microsoft'un Game Pass Cloud servisi en yüksek potansiyele ve en iyi değere sahip hizmet gibi görünüyor. Oldukça çok yönlüdür ve hem EA hem de Ubisoft ile yerleşiktir. Elbette, en iyi görsel kalitede değil, ancak bu endişe Series X sunucu yükseltmesinden sonra ortadan kalkacak.

NVIDIA GeForce Now'da ise hizmetle uyumlu oyunlara sahipseniz harikadır. Microsoft'un Game Pass Cloud servisinin yarısına mal oluyor ve oyunların sunduğu en iyi grafik kalitesini deneyimleyebilmeniz için Ray Tracing sunuyor.

Stadia ve Luna hala geliştirme aşamasında ve nasıl sonuçlanacaklarını henüz göremedik. Google'ın öldürdüğü servislerin mezarlığına bakarsak, emin olmak için Stadia'ya para harcamadan önce bir yıl daha bekleyin derdik.