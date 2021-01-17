Yeni Samsung Galaxy S21 ile daha önceki Galaxy S20 arasında kalmış ve hangisinin daha iyi bir satın alım olduğunu mu merak ediyorsunuz. Aşağıda bu soruyu cevapladık. Cevapları şaşırtacak.
Galaxy S21 ve Galaxy S20 Karşılaştırması: Hangisini Almalı?
Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S20 karşı karşıya
S20, nereden baktığınıza bağlı olarak yükseltme veya düşürme olabilen yepyeni bir tasarım ve düz bir ekranla geliyor. Yeni yonga seti önemli bir performans yükseltmesi getiriyor ancak ekran çözünürlüğünün 1080p'ye düştüğünü görüyoruz. Görüntüye etki edecek midir? Kesinlikle hayır. Panelin uyarlanabilir yenileme hızı var, bu yüzden çok daha fazla güç verimli.
Artılar
- Daha hızlı yonga seti
- Daha düşük başlangıç fiyatı (850 €, 999 € değil)
- 256GB depolama seçeneği
- Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması
- Düz ekran
- Yeni tasarım
Eksiler
- Ekran QHD+'dan Full HD+' ya düşürüldü
- Biraz daha geniş ve daha ağır
- MicroSD yuvası yok
- Perakende kutusunda kulaklık veya şarj cihazı yok (çoğu pazarda)
- Plastik sırt
Samsung Galaxy S21+ vs Samsung Galaxy S20+ karşılaştırması
Artıları
- Daha büyük pil (4.800 mAh VS 4.500 mAh)
- Daha hızlı yonga seti
- 256 GB depolama seçeneği
- Daha düşük başlangıç fiyatı (1.050 € – 1.099 €)
- Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması
- Düz ekran
- Yeni tasarım
- UWB desteği
Eksileri
- Ekran QHD+'dan Full HD+' ya düşürüldü
- ToF kamera yok
- Biraz daha geniş ve daha ağır
- MicroSD yuvası yok
- Perakende kutusunda kulaklık veya şarj cihazı yok (çoğu pazarda)
Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S20 Ultra karşılaştırması
Artıları
- Yeni 108MP sensör
- 10x optik yakınlaştırmalı kamera
- İkinci 3x telefoto kamera
- Daha düşük başlangıç fiyatı (1.250 € VS 1.349 €)
- Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması
- Otomatik odaklamalı ultra geniş kamera
- Tüm kameralarla 4K @ 60 fps video kaydı
- S Pen destekli ilk Galaxy S akıllı telefon
- Samsung’un ilk 1440p+ 120 Hz ekranı (10-120 Hz)
- 1.500 nit parlaklık
- Daha hızlı yonga seti ve RAM
- Yeni tasarım, daha fazla renk seçeneği
Eksileri
- Hızlı şarj 45W'tan 25W'a düşürüldü
- Biraz daha ağır
- MicroSD yuvası yok
- Perakende kutusunda kulaklık veya şarj cihazı yok (çoğu pazarda)