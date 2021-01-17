Yeni Samsung Galaxy S21 ile daha önceki Galaxy S20 arasında kalmış ve hangisinin daha iyi bir satın alım olduğunu mu merak ediyorsunuz. Aşağıda bu soruyu cevapladık. Cevapları şaşırtacak.

Galaxy S21 ve Galaxy S20 Karşılaştırması: Hangisini Almalı?

Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S20 karşı karşıya

S20, nereden baktığınıza bağlı olarak yükseltme veya düşürme olabilen yepyeni bir tasarım ve düz bir ekranla geliyor. Yeni yonga seti önemli bir performans yükseltmesi getiriyor ancak ekran çözünürlüğünün 1080p'ye düştüğünü görüyoruz. Görüntüye etki edecek midir? Kesinlikle hayır. Panelin uyarlanabilir yenileme hızı var, bu yüzden çok daha fazla güç verimli.

Artılar

Daha hızlı yonga seti

Daha düşük başlangıç fiyatı (850 €, 999 € değil)

256GB depolama seçeneği

Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması

Düz ekran

Yeni tasarım

Eksiler

Ekran QHD+'dan Full HD+' ya düşürüldü

Biraz daha geniş ve daha ağır

MicroSD yuvası yok

Perakende kutusunda kulaklık veya şarj cihazı yok (çoğu pazarda)

Plastik sırt

Samsung Galaxy S21+ vs Samsung Galaxy S20+ karşılaştırması

Artıları

Daha büyük pil (4.800 mAh VS 4.500 mAh)

Daha hızlı yonga seti

256 GB depolama seçeneği

Daha düşük başlangıç fiyatı (1.050 € – 1.099 €)

Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması

Düz ekran

Yeni tasarım

UWB desteği

Eksileri

Ekran QHD+'dan Full HD+' ya düşürüldü

ToF kamera yok

Biraz daha geniş ve daha ağır

MicroSD yuvası yok

Perakende kutusunda kulaklık veya şarj cihazı yok (çoğu pazarda)

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S20 Ultra karşılaştırması

Artıları

Yeni 108MP sensör

10x optik yakınlaştırmalı kamera

İkinci 3x telefoto kamera

Daha düşük başlangıç fiyatı (1.250 € VS 1.349 €)

Daha güçlü Gorilla Glass Victus koruması

Otomatik odaklamalı ultra geniş kamera

Tüm kameralarla 4K @ 60 fps video kaydı

S Pen destekli ilk Galaxy S akıllı telefon

Samsung’un ilk 1440p+ 120 Hz ekranı (10-120 Hz)

1.500 nit parlaklık

Daha hızlı yonga seti ve RAM

Yeni tasarım, daha fazla renk seçeneği

Eksileri