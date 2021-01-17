Samsung, bu yıl akıllı telefon serisiyle ilgili birçok değişiklik yapıyor. Bunlardan en önemlisi S Pen'i S serisine getirmiş olması, ancak dikkat çeken bir diğer nokta da yeni amiral gemilerinin perakende paketinde şarj cihazının olmaması: Tıpkı Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra gibi.

Samsung Telefonlar Artık Şarj Aleti ve Kulaklıkla Gelmeyecek

Görünüşe göre bu değişiklikler diğer Galaxy cihazlarına da genişletilecek . Hayır sadece S Pen'in daha fazla akıllı telefon ve tablete eklenmesinden bahsetmiyoruz. Görünüşe göre Samsung, yaklaşan akıllı telefonlarının çoğunu şarj cihazı ve kulaklık olmadan göndermeyi planlıyor.

Bu haftanın başlarında yayımlanan bir açıklamada, Samsung'dan TM Roh, şirketinin sadece şarj cihazlarını değil, aynı zamanda akıllı telefonlarının perakende paketlerinden kulaklıkları da kademeli olarak kaldırmaya çalıştığını doğruladı.

Roh yaptığı açıklamada şarj cihazlarının ve kulaklıkların kutudan çıkarılmasının sürdürülebilir tüketim sorunlarının ele alınmasına yardımcı olabileceğini ve tüketicilerin sürekli olarak yeni telefonlarla gelen gereksiz şarj cihazı aksesuarlarına yönelik hissettikleri baskıyı ortadan kaldıracağını öne sürdü.

İşin iyi yanı, Güney Koreli şirket önümüzdeki haftalarda en az iki hızlı kablosuz şarj cihazı piyasaya sürecek. Şarj cihazları akıllı telefon kullanıcıları için açık bir gereklilik olsa da, kulaklıklar, şirketlerin ambalajı daha küçük hale getirmek için çıkardığı bir bonus. Görünüşe göre bu yıldan başlayarak Samsung kullanıcılarının ihtiyaç duymaları halinde ikisini de ayrı ayrı satın almaları gerekecek.

Kulaklıklar bilinmez ancak her telefon ayrı şarj hızıyla geldiğinden bu hareketin şarj aleti satışlarını belirgin oranda azaltmayacağı ancak şirketlerin her telefondan elde ettikleri kârı belirgin şekilde yükselteceği daha olası görünüyor. Kullanıcılar kutudan çıkmayan şarj aletini markanın web sitesinden ayrı olarak satın alacak.