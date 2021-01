iPhone 8 Plus ekran değişimi yazımızla karşınızdayız. En son bu bağlantıda iPhone 8 ile ilgili ekran taktırma işleminde dikkat edilecek noktaları sizlerle paylaşmıştık. Sırada ekran büyüklüğü başta olmak üzere zengin özellikleri ile halen revaçta bir telefon olan iPhone 8 Plus var. Kısa bir hatırlamak gerekirse iPhone 8 Plus, 2018'e yaklaşırken diğer Apple modellerinde olduğu gibi ana model ile birlikte piyasaya sunulmuştu. iPhone 8 Plus ekran büyüklüğü 5.5 inç ve buna bağlı olarak yüksek pil kapasitesi dikkat çekiyordu. Tabii Apple'ın bu iki ana özellikle birlikte cihazı daha cazip hale getirmek için sunduğu bazı ekstralar da olmadı değil.

Öncelikle iPhone 8 Plus'taki RAM ne kadar diyecek olursanız, Plus olmayan modeldeki 2 GB'dan farklı olarak 3 GB değeri sunuldu. Ayrıca iPhone 8 Plus çift arka kamera çözünürlüğü olarak 12 MP + 12 MP değerini sağladı. Elbette ekran büyüklüğü farkından kaynaklanan çözünürlük artırma imkanı ile 1080 x 1920 piksel bir Retina HD ekran tercihi yapıldı. Full HD çözünürlükteki görüntüleri kayıpsız şekilde görüntüleyen iPhone 8 Plus ekranı hangisi, değişimi, piyasa fiyatı, çıkma var mı, ikinci el fiyatları, kırık ekran tamiri, ekran arızası, çatlak ekran yedek parça fiyatı, teknik servis tavsiyesi, tamir kaç gün sürer, ekranı pahalı mı, ucuz ekran nerede bulunur ve ekran çeşitleri gibi akla gelebilecek tüm konularda size rehberlik edecek bir yazı hazırladık.

iPhone 8 Plus ekran değişimi ile ilgili merak ettiğiniz her şeye cevap vermeye çalıştık.

iPhone 8 Plus Ekran Ücreti ve Değişimi Fiyatı

iPhone 8 Plus ekran değişimi fiyatı veya ücreti özellikle kırılma veya çatlama gibi istenmeyen kazalardan sonra en çok merak edilen konulardan biridir. iPhone 8 Plus ekran yenileme, ancak eski ekranın çıkartılıp yeni taktırma yolu ile yapılan bir işlemdir. Kırılan veya çatlayan ekran tamiri veya mümkün olmayan bir işlemdir; ancak değişim olarak düşünülerek, sıfır ekran taktırma yapılmalıdır. Tabii araştırma yaparken karşınıza birçok ekran çeşidi çıkabilir. Öncelikle Apple servisi iPhone 8 Plus ekran tamiri fiyatına bakmakta fayda var. Buradaki bağlantıdan da görülebileceği gibi ekranın yenilenmesi, orijinal ekran takılması 1219 TL'lik bir fiyata yapılabiliyor. Pahalı olduğunu düşünmeniz normal. Orijinal ekran fiyatları genelde böyle. Peki daha uygun fiyatlı iPhone 8 Plus ekranı veya ucuz ekran seçenekleri yok mu şimdi de bu konuya değinelim.

Piyasada iPhone 8 için ikinci el ekran da bulabilirsiniz, çıkma ekran fiyatları da makul ayrıca yüksek ve düşük kalitede ekranlar da var. Biraz ekran çeşitlerinden bahsedelim: Revize, kopya, yan sanayi, orijinal, A kalite, çıkma, ikinci el, OEM gibi birçok ekran çeşidi var. Kafanız karışabilir ancak en iyi ekran hangisi, en ucuza en iyi ekran nerede bulunur bunlara açıklık getireceğiz. Tercihiniz her zaman A kalite veya OEM ekranlardan yana olmalıdır. Böylece orijinal görüntü kalitesini ucuza elde edebilirsiniz. Çıkma ekran iyi midir, iyidir ama servisin güvenilir olması lazım. Yani suya düşüp ıslanan ve anakartı yanan bir cihazdan çıkarılan ekran size ileride sıkıntı yaşatabilir. Konuşup detaylı bilgi almanız lazım. İyi bir çıkma ekran taktırma da mantıklı bir harekettir.

iPhone 8 Plus ekran değişimi için kullanılabilecek çeşitler nelerdir, fiyatları nasıldır?

Ekran Yenileme Sonrası Sorun Çıkar mı, Ne Kadar Sürer?

Kaliteli yedek parça ile ilk doğru adımı attınız. Sırada en iyi iPhone servisi hangisi onu bulmak kaldı. Bu konuda da biz size, çoğu kişinin tavsiyesi olan bir yeri söyleyeceğiz. Zaten iyi bir teknik servis size tüm bilgileri açıklayacak ve tamir sonrası müşteri memnuniyeti için uğraşacaktır. Öncelikle belirtmeliyiz ki deneyimsiz teknik servisler düşük kalite parçalar kullanarak müşteriyi üzebilir. İlk önce deneyim konusunun üzerine düşün. Düşük kaliteli iPhone 8 Plus ekranı iyi takılsa bile ilerleyen zamanlarda görüntü sarardı, ekran algılamıyor, renkler değişti, şarj süresi kısaldı, güneşte okunmuyor, eskisi gibi değil, görüntüde sorun var, pikseller belli oluyor veya piksel sönmesi gibi değişik sorunlar ortaya çıkabilir. iPhone 8 Plus'ın en iyi onarımı ancak yüksek kaliteli ekran ve tecrübeli teknik servis elinden çıkan bir hizmetle olur. En çok merak edilen noktalardan biri de işlemin süresi. Aynı gün iPhone 8 Plus yeni ekran taktırma yapılabiliyor. Veriler silinmeden, teknik servise bırakmadan, iCloud'a yedeklemeden, şifreli cihazda iPhone ekran değişimi artık çok kolay. Hatta imkanınız varsa bir saatte ekran değişimi bile yaptırabilirsiniz.

iPhone 8 Plus ekranı birçok yönden hassas bir parça. Sadece bağlantıları yapıp kasayı geri kapatmak gibi kolay bir işlem gibi düşünmeyin. Eski ekranın sökülmesi, kırık parçaların temizlenmesi, iç camda toz var ise alınması, montaj sonrası test, ahize, ön kamera, sensör, home tuşu gibi ön camla ilgili diğer bileşenlerin düzgün takılması ve sorun olmaması için test edilmesi gibi önemli noktalardan bahsetmek gerekiyor. Öte yandan dokunmatik sorunu veya hassasiyette azalma gibi şikayetlerin önüne geçebilmek için de teknik servis tavsiyesi alarak hareket etmelisiniz. Eğer uygun fiyata ekran değişimi yaptırma yolunu seçtiyseniz sonrasında da müşteri memnuniyet garantisi veren bir firma seçmeniz gerekiyor ki buna değsin.

En Hızlı iPhone 8 Plus Ekran Onarımı

