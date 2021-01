iPhone 8 Plus ön cam değişimi sanıldığı kadar zor bir işlem değildir. Günlük yaşamın stresi dikkatsizliği artırdığından telefonların başına elimden kaydı düştü, düştü ön cam çatladı, ekran sağlam ama ön cam gitti, telefonun köşesi çatladı, ön cam paramparça oldu veya ön cam parçalandı gibi küçük kazalar gelebiliyor. Eğer düşme sonrası ekran çatlaması ve ön cam kırılması aynı anda olduysa kendinizi biraz şanssız sayabilirsiniz; değişim ücreti yükselecektir ancak yine de en uygun fiyata ön cam yenileme ve yeni ekran taktırma konularında biz size en uygun fiyatlı teknik servis noktasının bilgilerini vererek yardımcı olmaya çalışacağız. iPhone 8 Plus ekran değişimi konumuza arzu ederseniz buradan göz gezdirebilirsiniz.

iPhone 8 Plus ön cam çatlaması ne yazık ki herhangi bir şekilde korunmayan cihazların başına ilk düşmede bile gelebilir. iPhone 8 Plus darbe emici kılıf veya en iyi ekran filmi çoğu zaman ön camı koruyabiliyor ancak bazı durumlarda bu aksesuarların da yapabileceği bir şey kalmıyor. iPhone 8 Plus ön cam değiştirme ciddi bir iş. Ön cam öncelikle çıkartılmalı, kırıklar ve ekran yüzeyine bulaşmış toz ve diğer yabancı maddeler dikkatlice temizlenmeli, sonrasında da sensör, ön kamera, ahize, home tuşu gibi ayrıntılara dikkat ederek yeni ön cam taktırma yapılmalıdır. Bu işlem kesinlikle uzman teknik servis tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle internetten iPhone 8 Plus ön cam takma video rehberlerini kolay gibi düşünmeyin. Cihazınıza hasar vererek yapacağınız masrafı artırmayın.

iPhone 8 Plus ön cam değişimi evde nasıl yapılır diye asla düşünmeyin. Deneyimli iPhone servisi tarafından yapılmalıdır.

iPhone 8 Plus Ön Cam Kırıldı / Çatladı, Değişim Ücreti

iPhone 8 Plus'ta Retina HD ekran kullanılıyor. Apple servisi iPhone 8 Plus ön cam değişimi fiyatı ne kadar diye araştırma yaptığınızda karşınıza 1219 TL'lik bir rakam çıkarıldığını göreceksiniz. Buraya tıklayarak kontrol edebilirsiniz. Bunun nedenlerinden biri Apple'ın orijinal parça kullanması ve yüksek servis ücreti; ancak asıl olarak fiyatı yükselten şey Apple servisinde ön cam taktırma işlemi yapılmaması. Yani Apple servisinde ön cam değişimi yapılmıyor. Ön cam ancak ve ancak ekranla birlikte değişiyor; hayliyle onarım ücreti yükseliyor. iPhone 8 Plus ön cam değişimi için özel servis daha cazip hale gelmeye başlıyor. Bu işi çok daha uygun fiyata yapabilir, eski ve sağlam ekranınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii hem ön cam, hem ekran kırıldı ise bu kez durumu değerlendirebilirsiniz ancak onarım konusunda en iyi özel iPhone servisi, Apple'ın kendi servisi de olmayabilir. Bunu da söylemeden geçmeyelim.

iPhone 8 Plus ön cam değişimi konusunda uzman firmalarda bu rakamın yaklaşık üçte birine aynı kalitedeki ön camla değişim işlemi sağlayabilirsiniz. Normal şartlarda ön cam değişimi yapılabilen bir işlem ancak Apple servis programında ön cam tek başına değiştirme yapılamıyor; ekran ile beraber değiştirme de fiyatı artırıyor. Haliyle kullanıcılar için de iPhone 8 Plus ön cam değişimi özel servis fiyatı araştırması yapmak kalıyor. Biz size bu noktada aklınızdan geçen iPhone tamiri ve ön cam değişimi için en iyi teknik servis hangisi sorunuza cevap vererek, süreci mümkün olduğunca sıkıntısız atlatmanızı sağlayacağız.

iPhone 8 ön cam değişimi Apple servislerinde ekranın da değiştiriliyor olması nedeniyle pahalıya çıkıyor.

iPhone 8 Plus Kırık / Çatlak Ön Camla Kullanma

iPhone 8 Plus kırık veya çatlak ön cam ile kullanma bazı kullanıcıların sıkça yaptığı bir hata ve bunun arıza boyutunu büyütebileceğini hatırlatmak isteriz. Şöyle ki; yazın terden, kışın da yoğunlaşma veya yağmur gibi dış etkenlerden olayı cihaz içine sıvı girebilir. Sıvı teması ekran ve daha da kötüsü anakartı bozabilir. Bu cihazı neredeyse tamamen yenilemeniz anlamına geliyor. iPhone 8 Plus kırık ekran onarımı acil giderilmesi gereken bir sorundur. Pandemi zamanında ekran temizliği de önemli. Çatlak / kırık camlar mikrop barındırmaya elverişli bölgeler olduğundan bu konuya ekstra hassasiyet gösterilmesi gerekir. Kırık cam batması çocuklar için büyük sorun olabileceği gibi cihazınızdaki sensör arızası, ön kamera iyi çekmiyor, ahizeden gelen ses azaldı veya dokunmatik gitti gibi şikayetlerin de kapısı aralanabilir. O yüzden küçük çatlak tamiri bile dikkate alınmalıdır. Kırık ekranı yeniletme, yeni ekran taktırma vakit geçirilmeden yaptırılmalıdır.

Özel iPhone servisi seçerken söylediğimiz kriterlere özen gösterin. Sonradan pişman olmayın.

iPhone 8 Plus'ta Ekranı Değiştirmeden (Ekransız) Ön Cam Değiştirme

Özel iPhone servisi araştırmanızda bir noktaya çok dikkat etmelisiniz. Apple servislerinde ön cam değişiminde çalışan ekranınız da sökülür ve değiştirilir çünkü ekran ve ön cam takım halindedir. Bazı servislerde de parçalar bu halde bulunur; ancak ekran bu kez yan sanayi veya düşük kalitededir. Uygun fiyata iPhone 8 Plus ön cam değişimi yapacağını söyleyen bazı servislerde ekranınız da değiştirilir ve bir başkasına satılır. Haliyle bu işten siz değil onlar kazançlı çıkar. Ön cam değişimi sonrası görüntü kalitesinde sorun var, renkler bozuldu, ekran görünümü değişti, renkler eskisi gibi iyi değil, dokunma hassasiyeti gitti, kalitesiz ön cam olduğunu nasıl anlarım veya ekranın orijinal olduğunu nasıl anlarım gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer iPhone 8 Plus yeni ön cam taktırma işleminde ekranınızı korumak yani kullanmaya devam etmek istiyorsanız ekransız ön cam değiştirme yani tek ön cam değişimi yaptırmalısınız. Bu hem daha düşük maliyetli, hem de daha garantili bir çözüm sunar. Alanında uzman özel iPhone servisleri bu işlemi aynı saat içerisinde gerçekleştirebilir. Ayrıca ön cam değişimi sonrasında iPhone 8 Plus'ta home tuşu sertleşti, görüşme anında ekran kapanmıyor, ahizeden az ses geliyor, konuşurken ekrana basıyor, ön kamera içinde toz var, kasada açıklık var gibi sorunlar tamamen kontrol edilerek size tam anlamıyla bir müşteri memnuniyet garantili işlem sağlanmış oluyor.

iPhone Ön Cam Değişimi İçin Özel Servis Tavsiyesi

Tercih edeceğiniz servis öncelikle size karşı bilgilendirici olmalı. Eğitimli ve tecrübeli bir ekibe sahip olmalı. Elinde yüksek kalitede yedek parçalar olmalı, ekonomik durumu yüksek olmayan müşterilere de kaliteden ödün vermeyen ancak daha ekonomik seçenek sunabilmeli. Buraya kadar olan kısım parçalarla ilgili. Devamında da işçilik uygulamasının düzgün yapılması gerekiyor. Böylelikle ön cam değişimi sorun yaşamazsınız. Biz size İstanbul'daki en iyi özel iPhone servisi olmaları nedeniyle teknoway / cepmarket.com.tr 'yi tavsiye ediyoruz. İstanbul dışı kullanıcılar ücretsiz kargo ile ön cam değişimi yaptırabilir, kredi kartı ile ön cam değişimi işlemi ödemesi yapabilirler. Ayrıca iPhone 8 Plus acil ön cam değişimi için moto-kurye hizmeti veriliyor ve işlem üç saatte adrese teslim şeklinde gerçekleştiriliyor.